Заветный гаджет. В каких городах студенту легче заработать на айфон

Средняя зарплата студентов в России чуть меньше 30 тысяч рублей. Аналитики сервиса бесплатных объявлений "Авито" выяснили, в каких городах молодые люди зарабатывают больше всего и сколько им придётся копить на новейший айфон.

В конце октября вокруг компании Apple разгорелся нешуточный скандал. Правозащитная организация Sacom предъявила к американской корпорации претензии в незаконной эксплуатации труда студентов. Об этом сообщило авторитетное издание Financial Times. Как уверяют правозащитники, на заводе одного из поставщиков Apple в Китае студенты колледжа трудятся по ночам и отдыхают всего один день в неделю. Это напрямую противоречит местному законодательству. На незаконные условия труда пожаловались сразу 28 студентов. В Apple заявили о проведении экстренной проверке условий труда и начали разбираться в ситуации.

Пока китайские студенты отстаивают свои трудовые права, их российские сверстники готовы работать день и ночь, чтобы заработать на новый айфон. Как только новинка Apple попадает на прилавки магазинов, молодые люди стараются сделать всё возможное, чтобы заполучить новую модель. Погоня за новомодными гаджетами становится уже настоящим бичем молодёжи. Многие отказывают себе в самом необходимом, лишь бы купить статусный гаджет.

При этом заработать на "яблочный" смартфон молодым людям не так-то просто. Как показало исследование "Авито", на "бюджетный" iPhone XR российскому студенту придётся копить дольше двух месяцев. Если, конечно, взять среднюю зарплату студентов по стране — 29 602 рубля. При том что смартфон этой модели стоит 65 тыс рублей.

— Больше всего получают студенты в Москве и Санкт-Петербурге — почти 38 тысяч рублей в месяц, — пояснили Лайфу в "Авито". — Им для покупки гаджета хватит и двух зарплат. При этом останется ещё примерно 9 тысяч рублей на еду. Тяжелее всего приходится учащимся Волгограда. Они зарабатывают всего порядка 18 тысяч рублей. Чтобы накопить на айфон, им придётся копить четыре месяца, затянув пояса.

Кстати, вопрос о том, "как заработать на айфон", в Интернете широко обсуждается не только студентами, но и школьниками. Многие ребята готовы с 14 лет подрабатывать после учёбы, лишь бы получить новый гаджет.