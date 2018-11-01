Временная заморозка: надолго ли остановится рост цен на бензин

В среду поздно вечером стало известно: цены на бензин заморозят до конца года. На совещании у вице-премьера Дмитрия Козака всё-таки удалось договориться с представителями нефтяных компаний. До 31 марта 2019 года поставки топлива на внутренний рынок вырастут на 3%, а оптовые цены зафиксируются на уровне июня этого года. Впрочем, пока не понятно, не захотят ли нефтяные компании отыграть потери весной, после того как соглашение перестанет действовать. Лайф разбирался, что будет с ценами на бензин.

В октябре нефтяники заявили, что хотели бы после Нового года поднять отпускные цены на бензин сразу на 4–5 рублей. Это вызвало резкое негодование и у автомобилистов, и в правительстве. Дмитрий Медведев пригрозил ввести запретительные пошлины на нефть. Премьер-министр отметил, что цены на топливо, вопреки усилиям правительства, и так растут. И действительно — топливо стабильно дорожало всю осень. По данным Росстата, только в сентябре производители бензина подняли цены на 10%. Всего же с начала года производители повысили цены на 26,1%, а АЗС — на 8,9%. В результате к концу октября бензин на заправках стоил в среднем 44 рубля, а дизель — 45 рублей.

На совещании у Дмитрия Козака было решено, что начиная с апреля 2019 года цена на бензин и дизельное топливо будет индексироваться на величину среднегодовой инфляции. Таким образом удалось обойтись без заградительных пошлин. И действительно — сразу после совещания нефтеперерабатывающие заводы по всей стране начали сбрасывать отпускную оптовую цену в режиме реального времени. Пересматривались контрактные цены с ключевыми клиентами. В такой ситуации заморозились и розничные цены, но вопрос — надолго ли.

— Заморозка цен — мера временная, — поясняет старший аналитик ГК "Альпари" Анна Бодрова. — Её задача — не допустить паники на розничном рынке. Пауза в пять месяцев дана нефтяникам для того, чтобы изменить структуру поставок и провести тщательное исследование структуры рынка, оценку спроса в тихий (непосевной) период. У нас впереди минимум два этапа повышения цен на бензин. Первый — в январе, за счёт повышения НДС. В самом начале года резкого скачка цен не будет, подорожание пройдёт плавно и незаметно. Особенно если не будут расти акцизы. Второй этап — апрель, как раз начало активной фазы сельскохозяйственного сезона. С середины весны следующего года рост цен обещает быть более заметным.

Среднегодовой рост цены на бензин в России в последние годы составляет порядка 8–9% (в 2017 году было 8,7%). В 2018 году ожидается около 10–11%. Как отмечает Анна Бодрова, в следующем году ценники вырастут на ту же величину, просто с опозданием и растяжением во времени. Это обычная практика, особенно в секторе сырья. Если цены на какое-то время замораживаются, то рано или поздно рынок отыграет своё.

— Чтобы принципиально решить проблему роста цен на бензин, необходимо устранить основные причины, — говорит трейдер-аналитик компании "Финист" Денис Лисицын. — Главная причина роста цен на топливо — слабый рубль при высокой цене на нефть. Из-за этого продавать нефтепродукты на внутреннем рынке нефтяным компаниям невыгодно. Пользуясь ситуацией, они старались продать их за границу. Стабилизировать ситуацию на рынке можно с помощью снижения акцизов. Если с Нового года поднимутся акцизы на топливо и на 2% увеличится НДС, то бензин может подорожать на 5–7 рублей. Так что сейчас необходимо разобраться с составляющими оптовых цен на горючее для внутреннего рынка.