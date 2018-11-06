Полёт под градусом. Что выбирают пассажиры на борту

Всего 16% россиян будут рады, если в самолёте можно употребить алкоголь. 44% предпочитают летать на трезвую голову. Те, кто выпивает в самолёте, предпочитают вино и виски, а вот пиво не пользуется популярностью. Лайф разбирался, с чем связаны предпочтения пассажиров и когда лучше воздержаться от спиртного на борту.

Вопреки расхожему мнению, россияне вовсе не любители выпить на борту. Как показало исследование "Туту.ру", только 2% путешественников готовы купить алкоголь, если его продают в самолёте. Совсем другое дело, если наливают бесплатно. В этом случае примерно каждый пятый готов выпить. Убеждённых трезвенников на борту чуть меньше половины. Ещё 8% путешественников прямо признались, что стараются принять на грудь перед полётом. Это помогает им расслабиться, перебороть страх перед поездкой и лучше уснуть на борту.

— Среди желающих выпить большинство предпочитает вино и алкогольные коктейли, — пояснили Лайфу в "Туту.ру". — За них проголосовало 29% респондентов. На втором месте — виски (13%), на третьем — коньяк (8%). А вот пиво непопулярно. Его выбирает всего 6% опрошенных. Ром порадовал бы на борту 3% респондентов.

Впрочем, такой выбор пассажиров вполне объясним. На борту в самом деле даже самые ярые любители пива выберут вино.

Как отмечает директор по маркетингу алкогольного маркетплейса MoscoWine Данатара Атаджанова, вино и виски воспринимаются как более премиальные, "праздничные" напитки. Человек в полёте хочет ощущать себя скорее в праздничной атмосфере, нежели в повседневной.

А пиво как раз напиток более повседневный. По словам Данатары Атаджановой, нельзя исключать и физиологический фактор — употребление пива неизбежно повлечёт за собой необходимость бегать в туалет. При этом в самолётах, особенно на длительных перелётах, туда постоянно выстраивается очередь.

В свою очередь врачи предупреждают: нужно крепко подумать, прежде чем выпить в самолёте. Если одним людям небольшая порция алкоголя поможет расслабиться, то для других может стать смертельной. Просто потому что спиртное на земле и в небе воспринимается по-разному.

— Однозначно можно утверждать, что алкоголь на борту самолёта опаснее, чем на земле, — поясняет диетолог Тамара Урусова. — Это связано с тем, что процентное содержание кислорода здесь ниже. В результате кислородное голодание усиливает эффект алкоголя и может усугубить высотную болезнь. Абсолютное табу на принятие алкоголя в самолёте — если у человека имеются проблемы с сердцем и сосудами. Полёт и так серьёзно нагружает организм, а употребление горячительного в разы может усугубить эту ситуацию.

В полёте есть риск нарушения венозного кровообращения в ногах. Приходится долго сидеть в тесных креслах, что особенно характерно для экономкласса. Алкоголь, выводя жидкость из организма, способствует развитию тромбоза. Во время полёта человек получает дополнительную нагрузку на организм и теряет воду. Поэтому диетолог рекомендует в самолёте позаботиться в первую очередь о достаточном количестве жидкости — минеральной воды или зелёного чая. Алкоголь только усугубляет обезвоживание организма и увеличивает и так немалую нагрузку на сердце.

— Следует избегать употребления алкогольных напитков тем, у кого слабый вестибулярный аппарат, — продолжает Тамара Урусова. — Кроме того, есть шанс попасть в довольно неудобную ситуацию, если ваши почки и выделительная система работают со сбоями. Самолёт может попасть в зону турбулентности, и сидеть с пристёгнутыми ремнями, не имея возможности посетить уборную, вам будет очень неудобно. Конечно, пить или не пить в полёте — это дело каждого, но нужно учитывать, насколько вы готовы к неприятным последствиям.