Последний шанс. Когда выгодно бронировать рестораны и коттеджи на Новый год

Большинство россиян начинает задумываться о том, как встретить Новый год, не раньше начала декабря. Как правило, к этому времени цены на бронь в ресторанах и аренду коттеджей уже существенно вырастают. Чтобы сэкономить, позаботиться об отдыхе в праздничную ночь стоит уже сейчас. Лайф выяснил, как дешевле отметить праздник и сколько можно сэкономить, если выбрать место заранее.

В прошлом году Марина с мужем никак не могли определиться, куда же пойти на Новый год. В результате 25 декабря они наконец-то решили, что встретят праздник в ресторане, и пошли бронировать столик. Только вот оказалось, что почти нигде нет свободных мест.

— Все бюджетные варианты были забронированы, оставались только вип-места в дорогих ресторанах, — вспоминает Марина. — За вечер такое место стоило 50 тысяч рублей. Да, конечно, в стоимость входили и программа, и неограниченное количество еды и напитков. Но тем не менее цена огромная. В этом году я ещё в октябре забронировала столик за 15 тысяч, а в прошлом мы в итоге просто остались дома.

Для того чтобы максимально сэкономить — надо определяться с досугом ещё в июле-августе. В этот период самые низкие цены, дальше они начинают расти обратно пропорционально тому, сколько недель остаётся до празднования Нового года. Для тех, кто не определился, последний шанс получить выгодное предложение — начало ноября. Но это касается туров и аренды коттеджей. Рестораны утверждают новогоднюю программу обычно осенью, поэтому летом заказать столик на Новый год мало где получится.

— Раннее бронирование позволяет сэкономить до 30% стоимости новогодних туров и развлечений, — рассказывает генеральный директор группы компаний TDI (занимается маркетинговыми коммуникациями) Наталья Орлова. — В начале ноября цены подрастают по сравнению с летом на 10–15%. Впрочем, это примерно на столько же дешевле, чем в конце месяца или в декабре. Здесь также существует и другая опасность — к декабрю все лучшие варианты, как правило, уже разобраны. Также бывает, что мест на популярных направлениях не остаётся уже к концу ноября.

Как показали подсчёты TDI, сейчас отправиться в поездки по стране на праздники планируют порядка 18% россиян. 28% собираются встречать будущий год недалеко от дома: в кафе, ресторанах, клубах, развлекательных центрах. При этом в заграничные туры собирается отправиться только 7% россиян. Во многом это связано с тем, что поездки за рубеж подорожали из-за падения курса рубля в среднем на 15%. Сейчас ещё путевку на двоих в тёплые страны в отель три звезды на 6–7 ночей с включённым завтраком можно купить в диапазоне 110–115 тыс. рублей. В декабре такой же тур будет стоить от 130 тыс. рублей. За две недели до праздника цена может увеличиться до 150–160 тыс. рублей. На этапе раннего бронирования в июле-августе аналогичный тур можно было приобрести за 90–100 тыс. рублей.

— Не отстают в плане ценового предложения и российские туроператоры, — продолжает Наталья Орлова. — Забронировать поездку на двоих, допустим в Карелию, продолжительностью 3–4 ночи с новогодним банкетом будет стоить 75–80 тыс. рублей. В эту цену будут входить трёхразовое питание, праздничный ужин, катание на снегоходах и анимационные программы, но билеты до места назначения придётся приобретать отдельно. В начале декабря стоимость подобного предложения будет на 5–10% выше.

Из наиболее популярных вариантов — аренда коттеджа для большой компании на период каникул. Нельзя сказать, что этот вариант отличается разнообразием в ценовом плане, в среднем аренда домика в лесу будет стоить от 45 до 60 тыс. рублей на 4–5 дней, включая новогоднюю ночь. Но поскольку такой отдых выбирают несколько семей в складчину или весёлые компании из шести и более человек — итоговая цена окажется более чем приемлемой. В начале декабря стоимость аренды также подрастёт на 5–10%.

Что касается кафе и ресторанов, то тут для брони самое лучшее время как раз начало ноября. Средняя цена на новогоднюю ночь — от 1,5 до 4,5 тыс. рублей с человека в регионах и от 3,5 до 9 тыс. рублей с человека в Москве и Санкт-Петербурге. Конечно, это приблизительные расценки и они отличаются в разы. К концу декабря цена может вырасти вдвое.

Впрочем, при бронировании ресторанов и коттеджей надо обязательно проверять их репутацию. Не раз встречались случаи, когда люди приезжали в арендованный коттедж, который был уже занят. Как выяснялось, один и тот же домик сдавали в аренду сразу нескольким компаниям. При том что каждая была уверена: Новый год они встретят в своём кругу и без посторонних. Похожие ситуации возникали и при бронировании ресторанов. Заказы принимались на большее количество мест, чем было в заведении. В результате люди приходили, а обещанного столика не было.

В лучшем случае удавалось вернуть свои деньги. В худшем — праздник был испорчен, а деньги исчезали. Чтобы избежать таких ситуаций, надо всегда брать чек о предоплате. Все договорённости должны быть изложены в письменном виде. Когда речь касается аренды, то должны быть прописаны все условия в договоре. В противном случае может оказаться, что заказчики планировали отдыхать в коттедже только своей компанией, а хозяин представлял себе ситуацию иначе. И на вполне законных основаниях сдал часть комнат другим постояльцам.