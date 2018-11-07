Переломный момент. Что ждёт курс рубля

Эта неделя может стать решающей для курса рубля. 6 ноября состоялись выборы в Конгресс США. Есть вероятность, что уже к выходным возобновится обсуждение антироссийских санкций. Лайф выяснял, как это может отразиться на курсе рубля.

В минувшую пятницу курс доллара на Московской бирже превысил 66 рублей, впервые с 12 октября. Затем рубль немного укрепился, но уже во вторник снова стал подбираться к этой отметке. Скачок курса оживил валютный рынок, который уже привык к относительной стабильности. Рубль постепенно укреплялся с начала октября, и новое падение вызвало немало опасений. Особенно на фоне выборов в Конгресс США, ведь именно после выборов должен решиться вопрос с антироссийскими санкциями.

— Сейчас на курс рубля воздействуют две группы факторов, — поясняет аналитик компании "ФинИст" Альберт Кятов. — Первая может повлиять на него в краткосрочной перспективе. Она как раз и связана с выборами в Конгресс США. Вторая — фундаментальные процессы на мировом финансовом рынке. На мой взгляд, более существенный вклад в развитие динамики рубля внесут именно глобальные тренды.

По его словам, здесь стоит выделить "ястребиную" политику ФРС (Центробанк США), которая, как бы ни сопротивлялась администрация Трампа, приведёт к укреплению доллара. ФРС постепенно увеличивает ключевую ставку, которая сейчас уже равна 2,25%, а к концу года ожидается до 2,5%. Чем выше ставка в долларах, тем меньше разница между доходностью по государственным облигациям России и США.

— Это приводит к падению интереса к нашим бумагам, оттоку капитала из отечественного долгового рынка и падению курса рубля. Именно из-за этого рубль упал в этом году. И эта тенденция только начинает набирать обороты. Вероятнее всего, уже к концу года мы можем увидеть курс на уровне 72–74 рублей за доллар. Если же ещё введут и санкции в отношении нашего госдолга, то рубль может упасть до 83. Правда, в этом случае в ситуацию, скорее всего, вмешается Банк России, чтобы стабилизировать курс, — говорит эксперт.

Впрочем, далеко не все финансисты дают такие смелые прогнозы. Как отмечает эксперт Международного финансового центра Ольга Прохорова, пока рубль держится весьма уверенно. Несмотря на негативные ожидания, резкого падения не было.

По словам аналитика, это даёт основания ожидать дальнейшего укрепления российской валюты — до 64,2–64,8 рубля за доллар. Конечно, санкционные угрозы пока никто не отменял. Есть и ещё один риск для курса рубля — новые рекордные покупки валюты Минфином. Они начнутся уже с 8 ноября и продлятся до 6 декабря. Всего будет куплено валюты на 525,8 млрд рублей. Каждый день на покупку долларов будет выделяться 25 млрд рублей.

Кстати, летом Минфин прекратил закупки валюты как раз ради того, чтобы стабилизировать курс. Возобновление закупок — новый повод для падения рубля. Впрочем, по прогнозам Оксаны Прохоровой, даже при негативном сценарии резкого скачка курса ждать не стоит. Он может ослабиться до уровня 67–69 рублей за доллар.

— Эта неделя может стать решающей для курса, — рассказывает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. — Вполне возможно, уже к выходным возобновится обсуждение антироссийских санкций. Кроме того, сейчас нет каких-либо предпосылок для роста цен на нефть. Дорожающий доллар не только оказывает давление на другие валюты, но и ограничивает потенциал для роста нефтяных котировок.

По его словам, основные производители — Россия, Саудовская Аравия и США — активно наращивают добычу, чтобы избежать дефицита сырья на рынке, который должен наступить после введения санкций против Ирана. Правда, вступившие в силу в понедельник ограничения не произвели впечатление на участников рынка. Во-первых, эта новость уже была отыграна инвесторами и учтена в ценах. Во-вторых, США сделали исключение для крупнейших покупателей иранской нефти — Китая и Индии. А значит, наихудшего варианта развития удалось избежать. Так что сейчас можно сказать, что, если не будет положительных новостей, российская валюта имеет все шансы продолжить снижение до 67 рублей за доллар.

Такого же мнения придерживается и ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. По его прогнозам, в краткосрочной перспективе рубль может приблизиться к 66,9, а в среднесрочной — к 70,41. По словам Капустянского, Центробанк может защитить рубль от политики высоких ставок со стороны США, повышая ставки у себя. Правда, даже этот сценарий в перспективе негативно отразится на рубле. Для бизнеса снова увеличится стоимость кредитов. На этом фоне экономика может начать стагнировать и, как следствие, окажет давление на национальную валюту. Правда, у рубля сейчас есть все шансы и для дальнейшего укрепления.

— Несмотря на внешнюю нестабильность, российский рубль пока выглядит достаточно устойчивым, — отмечает главный аналитик "Телетрейд групп" Олег Богданов. — Внешние рынки под влиянием процесса роста ставки рефинансирования в США вошли в полосу турбулентности.

В октябре индекс высокотехнологичных компаний в США Насдак падал максимальными темпами за последние 10 лет. Снижались индексы в Азии и Европе, росли риски на развивающихся рынках. Цена на нефть с максимальных значений в районе 85 долларов за баррель упала на 15%. Правда, как можно заметить невооружённым глазом, сильного негативного влияния на российский рубль эти события не оказали. С большим трудом американский доллар подорожал до 66 рублей. Промежуточные выборы в США также являются элементом риска для глобальных рынков.