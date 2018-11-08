Коррекция имиджа. Бэушные "китайцы" больше не изгои авторынка

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Коррекция имиджа. Бэушные "китайцы" больше не изгои авторынка

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Фото: © Википедия

У многих автомобилистов само словосочетание "китайский автомобиль" до сих пор вызывает недоверие. Машины из Поднебесной действительно долгое время не отличались безупречным качеством. Но китайские производители быстро учатся и молниеносно реагируют на критику, поэтому в последние годы ситуация явно изменилась. Эксперты CarPrice проанализировали состояние китайских автомобилей с пробегом и получили неожиданные результаты.

За последние несколько лет автоконцерны Китая совершили настоящий прорыв. Их автомобили не только стали выглядеть более стильно и современно, но и, что гораздо важнее, с технической точки зрения оказались на хорошем уровне. Причём порой опережая по качеству даже немецких и японских конкурентов.

— Осмотренные нами подержанные китайские машины ничем не уступают автомобилям других стран, — пояснили Лайфу в CarPrice. — Особенно радует, что они показали себя с лучшей стороны по таким параметрам, как "состояние кузова" и "техническое состояние". Именно здесь традиционно возникает больше всего претензий у покупателей. Сотрудничество с ведущими мировыми брендами, использование комплектующих ведущих мировых производителей плюс привлечение лучших специалистов авторынка делают свое дело — китайский автопром прогрессирует. При этом цены на автомобили остаются достаточно демократичными. Осталось лишь убедить в позитивных изменениях потенциальных клиентов. Учитывая существенное падение продаж китайских авто, сделать это пока не удаётся.

<p>Инфографика: © L!FE</p>

Эксперты проанализировали техническое состояние китайских автомобилей возрастом от двух до четырёх лет. Для удобства сравнили эти данные с состоянием аналогичных машин из других стран. В том числе японских, американских, европейских и российских марок. Таким образом удалось понять, насколько авто из Поднебесной отличаются от среднемирового уровня.

Если брать техническое состояние китайских машин, то оно сопоставимо с состоянием других марок. И здесь аналитики столкнулись с первым сюрпризом. Как оказалось, в премиальном сегменте техническое состояние китайских автомобилей даже выше, чем у конкурентов. Машины дороже 1,5 млн набрали 4,95 балла по пятибалльной шкале, тогда как в среднем у машин других стран было 4,84 балла.

— Сказывается сфокусированность китайских производителей на качестве дорогих машин, ведь именно премиальные автомобили позволяют продемонстрировать лучшие наработки дизайнеров и инженеров, — пояснили в CarPrice.

<p>Фото: © РИА Новости / Антон Подгайко</p>

Состояние кузова тоже удивило, ведь оно традиционно считалось одним из самых слабых мест "китайцев". Осмотренные машины продемонстрировали неплохое состояние "железа". Более того, оно оказалось лучше, чем в среднем по рынку. Особенно это заметно в сегменте от 700 тыс. до 1,5 млн рублей.

Впрочем, далеко не всё так идеально. Китайские автомобили проигрывают конкурентам, если заглянуть к ним в салон. Причём хуже всего дела обстоят у бюджетных автомобилей. Зато в самом дорогом сегменте китайские машины снова лидируют. Чтобы понравиться искушённым покупателям, китайские производители используют лучшие материалы, стараясь превзойти существующие стандарты. Это особенно заметно на вторичном рынке, поэтому разница в оценках бюджетных и дорогих моделей здесь очень существенная.

Если сложить все параметры, то окажется, что, вопреки всем стереотипам, свежие китайские автомобили с пробегом не хуже прочих. В общей сложности эти машины получили 12,37 (по 15-балльной шкале). Для сравнения — автомобили, произведённые в других странах, получили в среднем 11,77. Автоэксперты отмечают серьёзный прогресс и считают, что на рынке подержанных автомобилей может появиться заметный игрок. Разумеется, если производителям удастся убедить клиентов в качестве авто, сделанных в Китае.

Автор:
НВ
Нина Важдаева
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