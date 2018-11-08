Коррекция имиджа. Бэушные "китайцы" больше не изгои авторынка

У многих автомобилистов само словосочетание "китайский автомобиль" до сих пор вызывает недоверие. Машины из Поднебесной действительно долгое время не отличались безупречным качеством. Но китайские производители быстро учатся и молниеносно реагируют на критику, поэтому в последние годы ситуация явно изменилась. Эксперты CarPrice проанализировали состояние китайских автомобилей с пробегом и получили неожиданные результаты.

За последние несколько лет автоконцерны Китая совершили настоящий прорыв. Их автомобили не только стали выглядеть более стильно и современно, но и, что гораздо важнее, с технической точки зрения оказались на хорошем уровне. Причём порой опережая по качеству даже немецких и японских конкурентов.

— Осмотренные нами подержанные китайские машины ничем не уступают автомобилям других стран, — пояснили Лайфу в CarPrice. — Особенно радует, что они показали себя с лучшей стороны по таким параметрам, как "состояние кузова" и "техническое состояние". Именно здесь традиционно возникает больше всего претензий у покупателей. Сотрудничество с ведущими мировыми брендами, использование комплектующих ведущих мировых производителей плюс привлечение лучших специалистов авторынка делают свое дело — китайский автопром прогрессирует. При этом цены на автомобили остаются достаточно демократичными. Осталось лишь убедить в позитивных изменениях потенциальных клиентов. Учитывая существенное падение продаж китайских авто, сделать это пока не удаётся.

Эксперты проанализировали техническое состояние китайских автомобилей возрастом от двух до четырёх лет. Для удобства сравнили эти данные с состоянием аналогичных машин из других стран. В том числе японских, американских, европейских и российских марок. Таким образом удалось понять, насколько авто из Поднебесной отличаются от среднемирового уровня.

Если брать техническое состояние китайских машин, то оно сопоставимо с состоянием других марок. И здесь аналитики столкнулись с первым сюрпризом. Как оказалось, в премиальном сегменте техническое состояние китайских автомобилей даже выше, чем у конкурентов. Машины дороже 1,5 млн набрали 4,95 балла по пятибалльной шкале, тогда как в среднем у машин других стран было 4,84 балла.

— Сказывается сфокусированность китайских производителей на качестве дорогих машин, ведь именно премиальные автомобили позволяют продемонстрировать лучшие наработки дизайнеров и инженеров, — пояснили в CarPrice.

Состояние кузова тоже удивило, ведь оно традиционно считалось одним из самых слабых мест "китайцев". Осмотренные машины продемонстрировали неплохое состояние "железа". Более того, оно оказалось лучше, чем в среднем по рынку. Особенно это заметно в сегменте от 700 тыс. до 1,5 млн рублей.

Впрочем, далеко не всё так идеально. Китайские автомобили проигрывают конкурентам, если заглянуть к ним в салон. Причём хуже всего дела обстоят у бюджетных автомобилей. Зато в самом дорогом сегменте китайские машины снова лидируют. Чтобы понравиться искушённым покупателям, китайские производители используют лучшие материалы, стараясь превзойти существующие стандарты. Это особенно заметно на вторичном рынке, поэтому разница в оценках бюджетных и дорогих моделей здесь очень существенная.

Если сложить все параметры, то окажется, что, вопреки всем стереотипам, свежие китайские автомобили с пробегом не хуже прочих. В общей сложности эти машины получили 12,37 (по 15-балльной шкале). Для сравнения — автомобили, произведённые в других странах, получили в среднем 11,77. Автоэксперты отмечают серьёзный прогресс и считают, что на рынке подержанных автомобилей может появиться заметный игрок. Разумеется, если производителям удастся убедить клиентов в качестве авто, сделанных в Китае.