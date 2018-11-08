Братья по составу. Что подорожает вслед за яйцами

По данным Росстата, в октябре на 10% подорожали яйца. Это основной компонент многих продуктов повседневного спроса, в том числе хлеба, выпечки, майонеза. Они могут подорожать вслед за яйцами. Вопрос — насколько. Эксперты поделились с Лайфом своими прогнозами.

Яйца подорожали в 19 регионах России. Причём в некоторых весьма ощутимо. Так, в Калужской области, по данным Росстата, яйца выросли в цене на 16,6%. Это очень существенные цифры, если учесть, что в целом цены на продукты питания с сентября выросли на 0,6%.

Рост цен на яйца связан с несколькими факторами. Не стоит забывать про сезонность. Как считает независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов, в осенне-зимний период курицы несут гораздо меньше яиц, чем в тёплый сезон. В свою очередь, люди предпочитают употреблять летом больше овощей, а вот как раз осенью и зимой — яйца. Дисбаланс спроса и предложения неминуемо приводит к повышению цен. Впрочем, для такого резкого повышения этого фактора недостаточно.

— С нового года налог на добавленную стоимость повысится с 18% до 20%, поэтому многие организации, так или иначе связанные с птицеводством, стараются нивелировать усиление налогового бремени путём максимизации доходов. Естественно, подорожание яиц рано или поздно скажется на стоимости продуктов и изделий, приготавливаемых с их использованием. Цены на остальные продовольственные товары тоже вырастут, — рассказал Лайфу Леонид Хазанов.

Яйца — продукт, который добавляют в товары ежедневного потребления, такие как хлеб и хлебобулочные изделия, соусы, майонез. Больше всего "под удар" попадёт как раз таки майонез. В целом продукты с высоким содержанием яиц, по прогнозам Леонида Хазанова, могут подорожать на 5–6%.

Аналитик ГК "Финам" Алексей Коренев полагает, что в ближайшее время возрастёт цена на большинство продуктов. Связано это будет с тем, что в их производстве задействовано большое количество контрагентов — поставщиков сырья, оборудования, логистических услуг, маркетинговых услуг, которые платят налоги по полной ставке. Кроме того, он считает, что яйца относятся к той категории сельхозпродукции, стоимость которой в значительной мере зависит и от урожайности (стоимости кормов для птиц), и от цен на электричество и водоснабжение, и от затрат на перевозку, топливо и хранение. Учитывая все эти факторы, не стоит удивляться, что дорожать будет и конечный продукт.

Подобного мнения придерживается и советник президента Европейской юридической службы Александр Брусенский (ведёт проекты по сельскому хозяйству и фермерству). Он считает, что рост цен на товар напрямую зависит от возросшей цены топлива и корма. По словам Александра Брусенского, весной этого года выросли цены на комбикорма для сельскохозяйственной птицы. В январе они стоили 14 999 рублей за тонну, а в мае уже 16 099 рублей за тонну. В сентябре стоимость за тонну комбикорма для птицы достигла 17 355 рублей. Как следствие, производство сократило поголовье кур-несушек. Именно с этим Александр Брусенский связывает рост цен на яйца всех категорий.

— Традиционно цены на продовольствие начинают падать летом, а к началу холодов замедляют падение и начинают свой рост. Связано это с климатическими условиями в России. Мы наблюдаем, что в этом сезоне в большинстве регионов была увеличена как оптовая, так и розничная стоимость яйца, но в целом продуктовая инфляция находится на том же уровне, что и общий рост цен, — считает Александр Брусенский.