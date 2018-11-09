Переворот на рынке криптовалют. Почему биткоин теряет позиции

Доля биткоина в общей массе цифровых валют рухнула ниже 51,5%. При этом ещё в сентябре лидер крипторынка занимал 57%. Биткоин со всех сторон теснят ведущие альткоины. За последнюю неделю Ethereum подорожал на 10%, XRP — на 22,7%, а Bitcoin Cash взлетел сразу на 54%. За то же время биткоин прибавил в цене всего 3,2%. Лайф разбирался, почему лидер теряет позиции. Грозит ли передел крипторынку и каковы шансы, что курс биткоина ждёт новый прорыв?

Этой осенью биткоин всерьёз разочаровал криптоинвесторов. На рынке уже привыкли к высокой волатильности цифровых валют. Соответственно, после снижения курса биткоина почти до шести тысяч долларов многие ждали неминуемого скачка цены. Только ожидаемого взлёта не последовало ни в конце сентября, ни в октябре. Никаких ожидаемых прорывов нет и в ноябре. Криптоинвесторы начали нервничать, и многие всерьёз рассматривают вопрос перевода денег в другие криптоактивы. Поводом стало значительное укрепление альткоинов.

— Сейчас нет системы регулирования деятельности криптобирж и рынка криптовалют в целом, — рассказывает вице-президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) по развитию технологий безопасности Александр Бражников. — В такой ситуации группы трейдеров, обладающие крупными пакетами, могут манипулировать курсом криптовалют в зависимости от своих конкретных коммерческих интересов. Можно предположить, что после налаживания системы контроля и регулирования резкие колебания курса на криптовалютном рынке станут скорее исключением, чем правилом.

Цена на биткоин начала резко падать в первом полугодии, а во втором так и осталась на уровне 6–7 тысяч долларов. При этом другие криптовалюты уже частично восстановили свои позиции, потерянные в начале года. Как отмечает старший аналитик ГК "Альпари" Роман Ткачук, высоким спросом у инвесторов сейчас пользуется Ripple (был период, когда он даже вышел на второе место по капитализации среди криптовалют, обойдя Ethereum). В последние месяцы бурный рост демонстрирует Bitcoin Cash на фоне ожидаемого 15 ноября хардфорка (обновления сети).

— Неудивительно, что на этом фоне биткоин частично утратил позиции на криптовалютном рынке, хотя и остаётся главной криптовалютой, — поясняет Роман Ткачук. — Поводом к возвращению спроса на биткоин (с соответствующим ростом курса) могло бы стать разрешение ETF-фондов на биткоин со стороны Комиссии по ценным бумагам США (SEC). Это бы подтолкнуло курс биткоина в район 8–10 тысяч долларов.

Рост альткоинов стал следствием спекулятивных продаж Bitcoin Cash. В ожидании хардфорка многие бросились скупать монету. Как поясняет аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко, когда стало очевидно, что курс Bitcoin Cash начал перегреваться, спекулянты решили перейти на другие альткоины. Рост курса монет из топ-10 аналитик связывает со слухами о возможном появлении данных монет на американской торговой платформе Coinbase — одной из крупнейших криптобирж в мире. Таким образом, инвесторы попросту воспользовались ситуацией для кратковременного заработка. По мнению Михаила Мащенко, это никак не должно повлиять на позиции биткоина как лидера крипторынка. Более того, в ближайшее время можно ожидать коррекции стоимости альткоинов. Просто потому, что заработавшие на росте курса инвесторы будут продавать рискующую подешеветь крипту.

— Прошедший год на крипторынке можно назвать годом разочарований, — рассказывает главный аналитик "Телетрейд групп" Олег Богданов. — Разочарований прежде всего крупных институциональных инвесторов. Они попытались войти на этот рынок, но после практического использования механизма блокчейна для транзакций пришли к выводу, что этот механизм сырой и для современного денежного оборота не подходит. Уже с весны текущего года стали резко снижаться объёмы операций с криптовалютами. Тот рост курса альткоинов, который мы видели за последний месяц, на фоне семидесятипроцентного падения за год выглядит как простой отскок. Или, как говорят трейдеры, "рост в подвале". Если курс биткоина опустится ниже 5,8 тысячи долларов, то стоит ожидать дальнейшего падения до 3800. Для подъёма этого рынка нужны реальные, уже большие инвестиции, которых сейчас нет.

Впрочем, далеко не все аналитики настроены так пессимистично. По словам эксперта Международного финансового центра Ольги Прохоровой, говорить о том, что биткоин теряет позиции, не вполне корректно. Просто альткоины растут более активно, в то время как главная криптовалюта застыла "в режиме ожидания". Уже с середины августа доля биткоина стабильно выше 50%. При этом Ольга Прохорова напоминает, что с мая его доля на рынке существенно выросла, прибавив около 15% — с 36% до 51%. Так что биткоин был и остаётся несомненным фаворитом. По мнению аналитика, свои лидерские позиции он не сдаст как минимум год.

— Биткоин остаётся фундаментом, гарантом стабильности рынка, на который смотрят все кредиторы мира криптовалют , — считает аналитик компании "ФинИст" Александр Агеев. — Сейчас он как эталонный актив занимает идеальную позицию, его доля рынка не должна расти относительно альтернативных монет. На этих позициях биткоин и останется. Способствовать его росту будет и рост остального рынка. Первой криптовалюте придётся также наращивать объём — а значит, будет повышаться и её курс.

По мнению аналитика Института трейдинга и инвестиций "Феникс" Евгения Удилова, перевод инвестиций из биткоинов в альткоины — явление временное. Если посмотреть на уровень капитализации рынка криптовалют, то за три месяца он почти не изменился. В начале ноября, буквально с первых чисел, капитализация начала постепенно расти. По словам Евгения Удилова, это легко объясняется выборами в Конгресс США. Выборы власти — это всегда фактор неопределённости для инвесторов. Они стараются подстраховаться и держать деньги не только в привычных долларах или золоте, но и в альтернативных активах. По словам Евгения Удилова, со второй половины этого года волатильность биткоина стремительно сокращается. В такой ситуации, по его мнению, новый всплеск интереса к биткоину можно ждать в любой момент.