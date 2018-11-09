Переворот на рынке криптовалют. Почему биткоин теряет позиции

Переворот на рынке криптовалют. Почему биткоин теряет позиции

Фото: © Flickr/QuoteInspector

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Доля биткоина в общей массе цифровых валют рухнула ниже 51,5%. При этом ещё в сентябре лидер крипторынка занимал 57%. Биткоин со всех сторон теснят ведущие альткоины. За последнюю неделю Ethereum подорожал на 10%, XRP — на 22,7%, а Bitcoin Cash взлетел сразу на 54%. За то же время биткоин прибавил в цене всего 3,2%. Лайф разбирался, почему лидер теряет позиции. Грозит ли передел крипторынку и каковы шансы, что курс биткоина ждёт новый прорыв?

Этой осенью биткоин всерьёз разочаровал криптоинвесторов. На рынке уже привыкли к высокой волатильности цифровых валют. Соответственно, после снижения курса биткоина почти до шести тысяч долларов многие ждали неминуемого скачка цены. Только ожидаемого взлёта не последовало ни в конце сентября, ни в октябре. Никаких ожидаемых прорывов нет и в ноябре. Криптоинвесторы начали нервничать, и многие всерьёз рассматривают вопрос перевода денег в другие криптоактивы. Поводом стало значительное укрепление альткоинов.

Сейчас нет системы регулирования деятельности криптобирж и рынка криптовалют в целом, — рассказывает вице-президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) по развитию технологий безопасности Александр Бражников. — В такой ситуации группы трейдеров, обладающие крупными пакетами, могут манипулировать курсом криптовалют в зависимости от своих конкретных коммерческих интересов. Можно предположить, что после налаживания системы контроля и регулирования резкие колебания курса на криптовалютном рынке станут скорее исключением, чем правилом.

Цена на биткоин начала резко падать в первом полугодии, а во втором так и осталась на уровне 6–7 тысяч долларов. При этом другие криптовалюты уже частично восстановили свои позиции, потерянные в начале года. Как отмечает старший аналитик ГК "Альпари" Роман Ткачук, высоким спросом у инвесторов сейчас пользуется Ripple (был период, когда он даже вышел на второе место по капитализации среди криптовалют, обойдя Ethereum). В последние месяцы бурный рост демонстрирует Bitcoin Cash на фоне ожидаемого 15 ноября хардфорка (обновления сети).

<p>Фото: © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/38483129@N07/" target="_blank"><ins>autumn_seraphim</ins></a></p>

— Неудивительно, что на этом фоне биткоин частично утратил позиции на криптовалютном рынке, хотя и остаётся главной криптовалютой, — поясняет Роман Ткачук. — Поводом к возвращению спроса на биткоин (с соответствующим ростом курса) могло бы стать разрешение ETF-фондов на биткоин со стороны Комиссии по ценным бумагам США (SEC). Это бы подтолкнуло курс биткоина в район 8–10 тысяч долларов.

Рост альткоинов стал следствием спекулятивных продаж Bitcoin Cash. В ожидании хардфорка многие бросились скупать монету. Как поясняет аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко, когда стало очевидно, что курс Bitcoin Cash начал перегреваться, спекулянты решили перейти на другие альткоины. Рост курса монет из топ-10 аналитик связывает со слухами о возможном появлении данных монет на американской торговой платформе Coinbase — одной из крупнейших криптобирж в мире. Таким образом, инвесторы попросту воспользовались ситуацией для кратковременного заработка. По мнению Михаила Мащенко, это никак не должно повлиять на позиции биткоина как лидера крипторынка. Более того, в ближайшее время можно ожидать коррекции стоимости альткоинов. Просто потому, что заработавшие на росте курса инвесторы будут продавать рискующую подешеветь крипту.

— Прошедший год на крипторынке можно назвать годом разочарований, — рассказывает главный аналитик "Телетрейд групп" Олег Богданов. — Разочарований прежде всего крупных институциональных инвесторов. Они попытались войти на этот рынок, но после практического использования механизма блокчейна для транзакций пришли к выводу, что этот механизм сырой и для современного денежного оборота не подходит. Уже с весны текущего года стали резко снижаться объёмы операций с криптовалютами. Тот рост курса альткоинов, который мы видели за последний месяц, на фоне семидесятипроцентного падения за год выглядит как простой отскок. Или, как говорят трейдеры, "рост в подвале". Если курс биткоина опустится ниже 5,8 тысячи долларов, то стоит ожидать дальнейшего падения до 3800. Для подъёма этого рынка нужны реальные, уже большие инвестиции, которых сейчас нет.

<p>Фото: © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/quoteinspector/" target="_blank">QuoteInspector</a></p>

Впрочем, далеко не все аналитики настроены так пессимистично. По словам эксперта Международного финансового центра Ольги Прохоровой, говорить о том, что биткоин теряет позиции, не вполне корректно. Просто альткоины растут более активно, в то время как главная криптовалюта застыла "в режиме ожидания". Уже с середины августа доля биткоина стабильно выше 50%. При этом Ольга Прохорова напоминает, что с мая его доля на рынке существенно выросла, прибавив около 15% — с 36% до 51%. Так что биткоин был и остаётся несомненным фаворитом. По мнению аналитика, свои лидерские позиции он не сдаст как минимум год.

— Биткоин остаётся фундаментом, гарантом стабильности рынка, на который смотрят все кредиторы мира криптовалют , — считает аналитик компании "ФинИст" Александр Агеев. — Сейчас он как эталонный актив занимает идеальную позицию, его доля рынка не должна расти относительно альтернативных монет. На этих позициях биткоин и останется. Способствовать его росту будет и рост остального рынка. Первой криптовалюте придётся также наращивать объём — а значит, будет повышаться и её курс.

По мнению аналитика Института трейдинга и инвестиций "Феникс" Евгения Удилова, перевод инвестиций из биткоинов в альткоины — явление временное. Если посмотреть на уровень капитализации рынка криптовалют, то за три месяца он почти не изменился. В начале ноября, буквально с первых чисел, капитализация начала постепенно расти. По словам Евгения Удилова, это легко объясняется выборами в Конгресс США. Выборы власти — это всегда фактор неопределённости для инвесторов. Они стараются подстраховаться и держать деньги не только в привычных долларах или золоте, но и в альтернативных активах. По словам Евгения Удилова, со второй половины этого года волатильность биткоина стремительно сокращается. В такой ситуации, по его мнению, новый всплеск интереса к биткоину можно ждать в любой момент.

Автор:
НВ
Нина Важдаева
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