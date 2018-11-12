Ядовитый дымок. По России пошёл табак с эффектом рака

В России контрафактом оказывается каждая десятая пачка сигарет. И если совсем недавно нелегальный табак встречался в основном в приграничных областях, то сейчас он всё активнее проникает на полки магазинов центральных регионов. За год доля контрафакта увеличилась практически вдвое. Никто не контролирует производство такого табака, содержание канцерогенов в нём выше, поэтому риск онкологических заболеваний возрастает в разы. Лайф выяснял, какие компоненты встречаются в нелегальных сигаретах, какие болезни они провоцируют и как выявить подделку.

С января по сентябрь 2018-го только ростовская таможня изъяла более 70 тыс. пачек поддельных сигарет. Это на 30% больше, чем в тот же период прошлого года. Похожая ситуация складывается и в других приграничных районах. В частности, нелегальный табак всё активнее выявляют в Смоленской и Брянской областях, которые тоже входят в тройку лидеров по продажам контрафакта. Впрочем, в последнее время ситуация начинает меняться. Контрафакт всё активнее проникает на полки магазинов в центральных регионах.

Доля контрабанды и контрафакта составляет 7,7% от общего объёма табачного рынка, свидетельствуют данные исследования компании KANTAR TNS. Примерно настолько же сократился объём легального рынка сигарет за прошлый год.

— В ответ на повышение табачных налогов и цен на сигареты российские курильщики не бросают курить, а переходят на доступный контрафакт, — говорит руководитель "БАТ Россия" по противодействию нелегальной торговле Максим Курганский. — Ежегодно Россия теряет миллиарды рублей в результате нелегальной торговли табачными изделиями. По нашим оценкам, в 2017 году ущерб государственного бюджета от табачной контрабанды и контрафакта составил не менее 30 млрд рублей недополученных налогов.

В первом квартале 2018 года доля контрабанды и контрафакта увеличилась почти в два раза и достигла 7,7%. По словам Максима Курганского, ущерб государства от продажи такого объёма продукции в 2018 году превысит 50 млрд рублей.

— Производство контрафактных сигарет происходит на таком же фабричном оборудовании, которое используется при изготовлении легальной табачной продукции, и с использованием тех же компонентов, — поясняет старший менеджер по нормативному регулированию и взаимодействию с органами государственной власти "Imperial Tobacco Россия и Центральная Азия" Александр Александров. — Разница заключается лишь в качестве сырья.

Курильщиков, в свою очередь, ущерб государства не волнует. Контрафакт может стоить в два раза дешевле самой дешёвой легальной пачки. Многие привыкли думать, что это точно такие же сигареты, произведённые на тех же заводах, что и обычные пачки, только ввезённые в страну контрабандой. За счёт этого и низкая цена. Зачастую так оно и бывает. Тем не менее наряду с обычной контрабандой (законно произведённые, но незаконно ввезённые сигареты) на рынок попадают и подделки, которые могут быть по-настоящему опасны. Полицейские регулярно закрывают подпольные цеха по производству поддельных сигарет.

— В поддельных сигаретах встречаются опасные вещества, примеси, ароматизаторы, консерванты, способные вызывать онкологические заболевания полости рта, — поясняет главный врач центров имплантации и стоматологии "Интан" Михаил Власов. — Например, лейкоплакию, рак горла и другие новообразования мягких и твёрдых тканей. Табак замещается в поддельных сигаретах опасными химическими веществами. Содержание канцерогенов там намного выше, соответственно риск онкозаболеваний возрастает в разы.

Состав легальной табачной продукции технически регламентируется по содержанию никотина, смолы, проценту монооксида углерода в дыме. В нелегальной продукции содержание никотина и других вредных веществ не контролируется.

— Для снижения себестоимости продукции часто используют некачественные фильтры и бумагу, условия производства контрафакта не регламентированы, поэтому контрафактный табак несёт особый вред здоровью потребителя, — отмечает профессор Приволжского исследовательского медицинского университета Ирина Гаммель.

Отличить заводской контрафакт от кустарных подделок достаточно просто. В первую очередь стоит внимательно осмотреть саму пачку. На сигаретах не должно быть орфографических ошибок. Табачная специальная марка должна быть ровно наклеена — она должна иметь защитные элементы. Проще всего это определить по цветопеременному элементу прямоугольной формы, нанесённому поверх текста "табак", который трижды продублирован и находится в центре марки. При изменении угла обзора он должен менять цвет.

— Если он матовый — это подделка, — поясняет Александр Брусенский, советник президента Европейской юридической службы. — Если форма не прямоугольная — тоже подделка. Расшифровка штрихкода должна соответствовать той продукции, которую вы проверяете. Проверить можно с помощью приложения сканера штрихкодов на мобильном телефоне. Обильное количество табака в запечатанной упаковке — признак подделки. Криво расположенная лента, которая отрывается при открытии пачки, — тоже. Цвет поддельной пачки отдаёт жёлтым. Сигареты — а вернее надписи на них — должны быть хорошо пропечатаны, на подделке в местах склеивания напечатанные элементы криво сходятся.