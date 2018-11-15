Топливная лихорадка. Что ждёт цены на бензин

Из регионов продолжают поступать новости о росте цен на бензин. Несмотря на многочисленные меры госрегулирования, ситуация на рынке топлива остаётся нестабильной. Лайф выяснял, почему бензин не подешевел вслед за нефтью, от чего зависит себестоимость топлива и стоит ли ждать очередного повышения цен.

Крупнейшие нефтяные компании и НПЗ обязались заморозить отпускные цены на бензин с 1 ноября по 31 декабря. До 31 марта будущего года подорожание бензина не должно превысить уровень прогнозируемой в стране инфляции.

Со 2 ноября экспортные цены на бензин стали ниже внутренних. Раньше нефтяникам было выгоднее делать поставки за рубеж, что способствовало росту цен.

Сейчас ситуация изменилась: продажи на внутреннем рынке стали прибыльнее, чем на внешнем. После подписания соглашения о заморозке цен нефтяники получили гарантированную премию. Например, при продаже бензина АИ-95 в России нефтяники получают дополнительно 3,46 рубля за литр по сравнению с экспортом. Есть и ещё одна благоприятная новость для рынка: нефть дешевеет, причём рекордными темпами. Цена за баррель марки Brent упала ниже 65 долларов. Правда, вице-премьер Дмитрий Козак сказал, что этого снижения недостаточно для того, чтобы бензин подешевел.

Действительно, несмотря на все позитивные новости, почти ежедневно в регионах фиксируют всё новые повышения цен на бензин. Так, за первую неделю ноября в Свердловской области топливо подорожало в среднем на один-два рубля. Это заметили в местном УФАС. На текущей неделе на повышение цен пожаловались автовладельцы из Челябинской области. Ценники на дизель поднялись выше 45 рублей за литр, хотя ещё несколько дней назад его можно было купить по 42 рубля. АИ-92 и АИ-95 также подорожали, но в пределах одного рубля. Похожие случаи фиксируются по всей стране.

— Цены на бензин в разных странах делятся на два типа — дотируемые и не дотируемые государством, — рассказывает эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский. — В нынешних условиях наше государство отказалось их дотировать и вместо этого пошло по пути мер административного воздействия. Сказать однозначно, хорошо это или плохо, весьма затруднительно. Свободного рынка в мире нет уже лет десять, поэтому каждая страна решает подобные вопросы индивидуально. Цены на бензин так или иначе привязаны к двум факторам — мировым ценам на нефть и курсовой стоимости нацвалюты (в нашем случае рубля). Сейчас ситуация для снижения цен на бензин однозначно более благоприятная, чем она была месяц назад. Правда, у нас очень сложное налогообложение в этой сфере. В отличие от стран с условно-свободной рыночной экономикой, цены на российских АЗС реагируют однонаправленно: при падении цены нефти на мировых рынках цены на бензин не падают, однако при подорожании нефти — растут. В этом смысле мы в достаточной мере уникальны.

Бензин будет дорожать, если будет девальвироваться рубль. Такого мнения придерживается ведущий аналитик ООО "Эксперт плюс" Мария Сальникова. Это можно считать одним из факторов риска. Но, судя по комментариям Центробанка, в условиях повышенной внешней неопределённости он будет рассматривать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки. Это поддержит курс рубля даже при падающем рынке энергоресурсов. Мария Сальникова подчёркивает, что динамика цен на нефть на мировой арене учитывается, только если она восходящая. Это повод поднять цены внутри страны, так как они повышаются на внешнем рынке. Если же динамика в мире нисходящая — никогда в России цены не снижаются. Ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский вообще считает, что цены на нефть в принципе незначительно влияют на стоимость бензина в России. По его оценкам, доля сырья в себестоимости бензина очень небольшая, менее 10%.

— Думаю, что задача, которая стоит перед правительством, — стабилизировать внутренние цены на бензин — будет выполнена, — считает главный аналитик "Телетрейд групп" Олег Богданов. — Никаких оснований для того, чтобы внутренние цены были выше внешних, сейчас нет. Есть только одна проблема — это ситуация с курсом российского рубля. Собственно, рост цен на бензин и произошёл из-за того, что цены на нефть на внешних рынках росли, а курс рубля падал. В результате цена за баррель нефти ещё недавно достигала невиданных прежде величин в 5700 рублей. Сейчас рубль стабилизировался, даже несмотря на обвал нефти на мировом рынке. Многое будет зависеть от решения ЦБ по покупке валюты. Если начнут покупать валюту на рынке, то рубль упадёт — цены на бензин могут снова вырасти. Если нет, то ситуация стабилизируется.

После Нового года цены на бензин вырастут примерно на 5%. Такой прогноз даёт заместитель директора аналитического департамента ГК "Альпари" Анна Кокорева. Она связывает это с уровнем инфляции и повышением НДС. По словам Анны Кокоревой, в дальнейшем резких скачков цен ожидать тоже не стоит. Просто потому, что со следующего года вступят в силу новые меры госрегулирования отрасли. Правительство вводит демпфирующий акциз. Благодаря этому акцизу независимые АЗС смогут покупать нефтепродукты на оптовом рынке без дополнительной наценки. Иными словами, по той же стоимости, по которой добывающие компании поставляют их своим заправочным станциям.