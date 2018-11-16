На дне. Почему рухнул биткоин и стоит ли ждать повышения курса

Биткоин и криптовалюты начали стремительно дешеветь с середины этой недели. В четверг ситуация достигла критической отметки. Биткоин обновил годовой минимум и рухнул ниже 5500 долларов. Лидер крипторынка обвалился меньше чем за сутки, что посеяло настоящую панику среди инвесторов. Лайф разбирался, почему обвалился биткоин и сможет ли он вернуть позиции.

Ситуация на крипторынке напряжена до предела. Биткоин устремился к отметке в 5000 долларов и, кажется, готов упасть ещё ниже. Монета не оправдывает ожидания инвесторов уже с сентября. При этом за последние три месяца на крипторынке царило невероятное для этой сферы спокойствие. Биткоин всегда отличался огромной волатильностью, но в последние три месяца уверенно держался вокруг отметки в 6500 долларов. И всё это время инвесторы ждали, что вот-вот — и лидер поднимется выше 7000. Но в середине ноября биткоин шокировал крипторынок невероятным падением.

— Сейчас на биржах очень активны спекулянты, — рассказывает президент Singapore Castle Family Office Эльдияр Муратов. — Паника подогревает ситуацию, а это может спровоцировать новый обвал биткоина. К тому же сейчас с рынка уходят майнеры. Если биткоин стоит ниже 5800 долларов, то добывать его просто невыгодно. С рынка уходят крупные игроки.

Роль крупных инвесторов (так называемых китов) в стоимости биткоина трудно преувеличить. Как считает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко, самая вероятная причина падения биткоина — это действия крупных майнеров в преддверии хардфорка Bitcoin Cash (обновление сети монеты состоялось 15 ноября). Эта криптовалюта становится всё более привлекательной для инвесторов, и они могут переводить в неё деньги после продажи биткоинов. Массовый переход майнеров в Bitcoin Cash тоже может спровоцировать дальнейшее ослабление курса лидера крипторынка.

— Однозначно причину нынешнего падения биткоина назвать нельзя, — отмечает эксперт Международного финансового центра Ольга Прохорова. — С сентября новостной фон вокруг криптовалюты нейтральный. На мой взгляд, версия о падении биткоина на фоне хардфорка Bitcoin Cash далека от истины. О предстоящем разделении сети альткоина было известно давно, никаких форс-мажоров не происходит. Да и такое сильное влияние вторичной монеты на основную нелогично.

Действительно, интерес к биткоину остаётся принципиально выше, чем к альткоинам. Как показало исследование компании BestChange.ru (занимается мониторингом обменных операций), в России и СНГ с биткоином совершалось примерно 66,89% операций, с эфиром — 13,03%, с лайткоином — 10,52%. Bitcoin Cash оказался на пятом месте по популярности. При этом его доля среди сделок на крипторынке составила всего 1,83%.

— По моему мнению, сработал целый комплекс факторов, — продолжает Ольга Прохорова. — В частности, длительное ожидание запуска инструментов для институциональных инвесторов на рынке криптовалют (платформа Bakkt, Bitcoin ETF). Это активно обсуждалось, и в обществе сформировалась чёткая уверенность, что биткоин должен вырасти. В этот момент стоит вспомнить, что для непосредственно функционирования ETF-фондов крупным игрокам необходимо закупить огромные объёмы биткоинов, так как BTC будет использоваться в качестве базового обеспечения. Логично, что крупным игрокам выгодно закупать эти объёмы как можно дешевле. Дальнейшая цель биткоина, по моему мнению, — отметка 5000 долларов, то есть я жду снижения ещё на 10%, причём в самое ближайшее время. В случае пробоя этой отметки биткоин опустится до 3100 долларов.

Схожий прогноз даёт и руководитель Центра аналитической информации ГК TeleTrade Сергей Лысаков. Он напоминает, что 12 декабря ожидается запуск торговой площадки Bakkt. Крупные участники предпочитают в ожидании этого события продавить цены до минимума. Если запуск торговой площадки будет переноситься на неопределённый срок, то биткоин ждёт новый сокрушительный обвал. По мнению Сергея Лысакова, в этом случае он опустится до 3000 долларов.

Впрочем, мнения аналитиков разделились. По мнению многих, биткоин достиг дна и падать ему уже некуда. Для позитивных прогнозов тоже есть основания. Один из факторов роста — выпуск крупнейшим производителем майнеров и крупнейшим мировым майнером компанией "Битмайн" нового устройства. Такую точку зрения Лайфу высказал вице-президент по трейдингу Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) и представитель в России одной из крупнейших мировых криптовалютных бирж Huobi Андрей Грачев. По его словам, для успешной продажи новинки сегодняшнего курса биткоина недостаточно. Никто не будет покупать майнер для добычи криптовалюты, которая не приносит прибыль.

По мнению Андрея Грачева, в худшем случае курс биткоина будет колебаться и сейчас мы видели первую волну снижения. Вторая волна остановится на отметке 5200, третья — 4000. Тем не менее в перспективе биткоин всё равно имеет хорошие шансы, чтобы дорасти до того уровня, когда снова будет выгоден его майнинг.

— В ближайшей перспективе курс биткоина к доллару начнёт восстанавливаться, — считает аналитик компании "Финист" Александр Агеев. — Затем начнётся укрепление. Самая крайняя нижняя отметка для биткоина — 5500. Монета начнёт восстанавливать позиции до конца года.