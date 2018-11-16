Цена "Гарри Поттера". Сколько стоит собраться в "Хогвартс"

15 ноября в российском кинопрокате вышел фильм "Фантастические твари — 2: Преступления Грин-де-Вальда". Новый спин-офф "Гарри Поттера" с нетерпением ждал весь мир. В результате сейчас поттероманы бросились скупать мётлы, волшебные палочки и мантии волшебников. С начала года спрос на магическую атрибутику в России вырос на 18%.

"Фантастические твари" включают в себя пять фильмов. В четверг на экраны вышла вторая часть. Первый фильм пользовался огромным успехом. Сценарий написала Джоан Роулинг — автор книг о Гарри Поттере. В основе сюжета — история о магическом зоологе Ньюте Саламандере. Он написал учебник "Фантастические твари и где они обитают", по которому учились Гарри Поттер и его друзья. Неудивительно, что перед премьерой второй части поттероманы бросились скупать вещи с символикой любимых магов.

Как показало исследование сервиса бесплатных объявлений "Авито", самой большой популярностью пользовались письма с приглашением из Хогвартса и билеты на волшебный экспресс. В этом году самым востребованным предметом в "наборе ученика Школы магии и волшебства "Хогвартс" стали пригласительные письма из альма-матер волшебников и билеты на Хогвартс-экспресс с платформы 9 ¾. Ими интересовались 57% всех желающих прикупить сказочную атрибутику. На втором месте оказались волшебные палочки — 19%, на третьем — мантия волшебника (13%). 2% пришлось на мётлы.

Причём именно мётлы оказались самым дорогим магическим атрибутом. Стоят они в среднем 4500 рублей. Мантии волшебников обойдутся в 2500 рублей, волшебная палочка стоит 2000 рублей. Дешевле всего обойдутся самые необходимые предметы, письмо и билет. Вместе они стоят 750 рублей.

— Отдельно стоит сказать про наборы, — пояснили Лайфу в "Авито". — Сейчас продаются настоящие коллекционные экземпляры. Можно купить, например, комплект первокурсника школы магии ручной работы. В набор входят именное письмо с приглашением, билет на Хогвартс-экспресс с золотым тиснением, список учебников и необходимого инвентаря для обучения. Текст письма пишется на английском языке, по желанию можно сделать и на русском.

Каждый поттероман знает: для заклинаний нужна волшебная палочка из лавки Олливандера. Убеждённые фанаты покупают коллекционные экземпляры. Например, продаётся уникальная палочка, официально выпущенная кинокомпанией Warner Bros. Entertainment. Цена у неё тоже волшебная — 8000 рублей. Впрочем, по словам фанатов, она стоит своих денег, ведь это точная копия волшебной вещи из рук самого Гарри Поттера. Если не брать коллекционные вещи, а ограничиться товарами масс-маркета, то полный набор атрибутики можно купить за 9750 рублей.