Ждём новую ставку. Насколько могут подорожать продукты

14 декабря состоится заседание Центробанка, на котором регулятор, возможно, объявит о повышении ключевой ставки. По крайней мере, об этом свидетельствуют многочисленные намёки сотрудников ведомства. Лайф разбирался, как это может повлияет на стоимость самых востребованных у людей продуктов.

В последнее время Центробанк был всерьёз обеспокоен курсом рубля. Регулятор активно работает над тем, чтобы сохранить стабильность российской валюты. А угрозы для стабильности есть. Это и разговоры о возможных грядущих санкциях со стороны США, и скачки цен на нефтяном рынке. Представители Центробанка уже напрямую говорили о том, что в условиях неопределённой ситуации для российской экономики регулятор будет рассматривать вопрос о повышении ключевой ставки. Сейчас есть все основания считать ситуацию неопределённой.

Сейчас ключевая ставка составляет 7,5%. Аналитики сходятся во мнении, что если она и повысится, то до 8%. В Центробанке считают, что повышение ставки может стабилизировать курс рубля и снизит инфляцию. Впрочем, у этой медали есть и обратная сторона. Ключевая ставка определяет стоимость кредитов для коммерческих банков, которые в свою очередь выдают кредиты бизнесу и физическим лицам. Чем выше ставка — тем менее охотно предприниматели и потребители берут кредиты. В результате снижается потребительский спрос и падают темпы роста экономики.

— Само по себе увеличение ключевой ставки как отдельный фактор не вызовет резкого подорожания, — рассказывает аналитик потребительского рынка, генеральный директор Группы компаний TDI Наталья Орлова. — Даже если она увеличится, то инфляция по итогам 2019 года не должна превысить 5,3–5,5%. Сейчас ожидаемый уровень — 5%. Это не те цифры, от которых стоит впадать в панику. Но вот совокупность всех факторов (ключевая ставка, повышение акцизов на бензин и рост НДС) приведёт к значительному росту цен после Нового года — на уровне 5–15%. Подорожает всё, но больнее всего — продукты питания, потому что они являются жизненно необходимыми товарами.

По словам Натальи Орловой, в первую очередь подорожает хлеб, молочные продукты, колбасы, овощи и фрукты. Впрочем, стоимость овощей и фруктов будет зависеть ещё и от сезонного фактора. К весне они могут подорожать на 20–70%. В компании TDI заметили, что уже сейчас снижается потребление колбасы, сладостей, полуфабрикатов, дорогих сортов чая и кофе, покупатели отказываются от говядины в пользу курицы и свинины. Пока что снижение спроса происходит в пределах 5–10%, но после Нового года эти цифры могут увеличиться вдвое.

По подсчётам эксперта Международного финансового центра Гайдара Гасанова, табак и алкоголь подорожают в пределах 5–7%. Остальные продукты — в пределах 5%. В свою очередь аналитик Института трейдинга и инвестиций "Феникс" Евгений Удилов отмечает, что повышение ставки рассматривается как временная мера для стабилизации волатильности валютного рынка РФ. По его словам в декабре ставку могут увеличить, а с 2019 года пересмотреть в сторону понижения. В этом случае влияние ставки на цены может быть незначительным и краткосрочным.

— У меня нет уверенности, что ЦБ РФ на ближайшем заседании вообще повысит ставку, — считает директор аналитического департамента ГК "Альпари" Александр Разуваев. — Всё будет зависеть от ситуации с санкциями и конъюнктуры мировых площадок. До 14 декабря почти месяц, ситуация может измениться. По-прежнему сохраняется вероятность обвала на рынке акций США. А если начнется их распродажа, то это однозначно вызовет резкое падение валют и акций развивающихся рынков, в том числе рубля и российских бумаг. Так что скачка цен на продукты на 10–20% точно ждать не стоит. Цены вполне могут вырасти, но на размер инфляции, а в первом квартале следующего года она составит 5%.