Пекин или Таллин. Куда дешевле всего улететь на Новый год

В "чёрную пятницу" россиян ждут распродажи новогодних туров. Причём цены могут быть ниже, чем летом. Кстати, как показало исследование онлайн-тревел-агентства "Купибилет", самые дешёвые новогодние билеты были куплены именно осенью. Таким образом, в этом году полностью рушится миф о том, что думать о зимнем отдыхе лучше летом. Стоит ли ждать нового падения цен на новогодние перелёты до конца года?

В канун "чёрной пятницы" авиаперевозчики стали один за другим объявлять о распродажах. Подробности акций обычно держат в секрете до часа икс. Тем не менее многие туристы надеются купить на распродаже и билеты на новогодние даты. Впрочем, в этом году покупка билетов в конце осени действительно не обманула ожидания покупателей. Самые дешёвые билеты за рубеж продавались как раз в октябре-ноябре.

Самый бюджетный билет за рубеж — из Владивостока до Пекина — обошёлся пассажиру в 2935 рублей. Это цена на новогодние даты за перелёт в оба конца. Причём билет был куплен в ноябре. Таковы результаты исследования онлайн-тревел-агентства "Купибилет". На втором месте билет, купленный в октябре. Перелёт из Москвы в Армению (в Гюмри) стоил 3095 рублей. Также в топ-5 самых дешёвых попали ещё один билет в Армению (в Ереван, 3391 рубль) и в Белоруссию (в Минск, 3850 рублей) из Москвы. Среди лидеров рейтинга есть и перелёт из Санкт-Петербурга в Таллин (3871 рубль).

Что касается статистики по стране, то самыми дешёвыми стали билеты на рейсы из Калининграда и Набережных Челнов в Москву и из Москвы в Сочи (всего по 1499 рублей). Любопытно, что билеты по одинаковой цене покупались в разные месяцы. В Сочи самый дешёвый билет купили в августе, из Калининграда — в сентябре, а из Набережных Челнов — в ноябре.

С июня по сентябрь были куплены самые дорогие билеты. Абсолютный лидер — Доминикана. Билет туда-обратно путешественник купил в сентябре за 130 395 рублей. Двое пассажиров поедут до курорта Пунта-Кана, что на востоке Доминиканской Республики, а по пути планируют провести ночь в Париже, где их ждёт 16-часовая пересадка.

За 92 124 рубля в июне был куплен билет из Санкт-Петербурга до Женевы и обратно. На третьем месте билеты, которые приобрёл ещё один житель Питера. Он встретит Новый год на острове Самуи и планирует провести там шесть дней в январе. Перелёт будет сложный: сначала пересадка в Москве, потом в Бангкоке, обратно путешественник полетит через Пхукет. Билеты обошлись пассажиру в 82 815 рублей, а отдых был запланирован в августе. Самые дорогие билеты по России купил житель Южно-Сахалинска, который хочет встретить Новый год в Санкт-Петербурге. Перелёт стоит 33 726 рублей.

Кстати, в этом году путешественники ждут нового падения цен на авиаперелёты ближе к концу года. По крайней мере, именно так произошло в прошлом году. Когда, казалось бы, все уже запланировали свой отдых, цены на перелёты стали падать. К примеру, за два-три дня до Нового года можно было купить билеты в Крым за восемь тысяч рублей и примерно за 10–12 тысяч — в целый ряд городов Южной и Восточной Европы. Для сравнения: за месяц до этого в те же самые европейские города трудно было найти перелёт дешевле чем за 20 тысяч. В этом году есть шанс, что такая же история повторится, но есть и другой риск — к концу года дешёвых билетов просто не останется.

— По нашим данным, в 2018 году самостоятельные путешественники бронируют билеты на праздники и активнее, и осознаннее, — рассказывает представитель компании "Купибилет" Яна Лаврова. — Первый пик бронирований авиабилетов на Новый год приходится на июль, потом спрос и покупки растут всё динамичнее. Сегодня мы наблюдаем, что количество бронирований на Новый год примерно в два раза превосходит динамику прошлого года — чем ближе праздники, тем больше опережение аналогичного месяца 2017-го.