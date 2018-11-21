Курево с мышьяком. В России стало больше поддельного табака

Доля контрафакта на рынке табака выросла в два раза. При этом стремительно растет кустарное производство внутри страны. Это значит, что на рынок попадает все больше сигарет, производство которых никто не контролирует. Лайф выяснил, что можно найти в составе подделок.

Согласно последним исследованиям компании Nielsen, рынок нелегальных сигарет в России по итогам третьего квартала 2018 года достиг 8,36%. Это почти в два раза превышает прошлогодний результат за аналогичный период. Тогда доля нелегальной продукции на рынке сигарет составляла всего 4,5%. Эксперт табачной отрасли и бывший генеральный директор отраслевой ассоциации "ТабакПром" Вадим Желнин считает, что в нашей стране рынок нелегальной продукции гораздо шире, чем указано в исследовании. И связано это непосредственно с повышением налогов на сигареты.

— Перед нашими глазами европейский опыт. Там в 90-х годах происходило резкое повышение акцизов. В нашей стране в основном потребители тратят 10% от своих доходов на сигареты — это около трёх тысяч рублей в месяц. Огромная категория потребителей не упустит возможность купить их по приемлемой цене относительно своих доходов. Они прекрасно знают, что это продукция нелегальная, но всё равно будут её покупать, потому что другой возможности у них нет, — считает Вадим Желнин.

В чём же опасность нелегальных сигарет? Табачный контрафакт — бич курильщиков по всему миру. Эта проблема остро стоит не только в России, но и в Западной Европе. Там многократно проводились лабораторные анализы подделок, результаты которых были просто шокирующими. В этом году управляющий директор британской табачной компании Carreras Ltd Маркус Стил сообщил, что в контрафактной продукции содержание вредных примесей на 100% выше, чем в лицензированном товаре. Он отметил, что после лабораторных исследований состава поддельных сигарет был выявлен высокий уровень смолы и окиси углерода. Ещё больше страха наводит тот факт, что в табачной смеси были обнаружены плесень, яйца насекомых, грибы и даже человеческие фекалии.

В России ситуация не лучше. Нелегальные сигареты можно разделить на две большие группы. Первая — контрафакт — сигареты легально произведены, но нелегально ввезены в страну. В этом случае страдает только кошелек производителей и государства, которые недополучают прибыль и налоги с продаж. Вторая — это нелегально произведенные сигареты. И вот таких нелегальных цехов с каждым годом становится все больше, а в кустарно произведенных сигаретах можно обнаружить все что угодно. И это не удивительно — подпольные цеха регулярно находят в зданиях бывших складов, агроферм, заводов. Сырье там держится вовсе не в стерильных условиях. К тому же состав сырья никто не контролирует.

— В поддельных сигаретах встречаются опасные примеси, ароматизаторы, консерванты, которые провоцируют развитие онкологических заболеваний полости рта, — поясняет главный врач центров имплантации и стоматологии "Интан" Михаил Власов. — Например, лейкоплакию, рак горла и другие новообразования мягких и твёрдых тканей. Табак замещается в поддельных сигаретах опасными химическими веществами. Содержание канцерогенов там намного выше, соответственно риск онкозаболеваний возрастает в разы.

При изготовлении контрафактных сигарет, как правило, используют самую дешёвую бумагу и фильтры низкого качества. Делается это для снижения себестоимости товара. Помимо этого производители поддельных сигарет не соблюдают норму никотина, а плюс ко всему этому и не контролируют добавление опасных веществ, которые представляют и без того угрозу человеческому организму.

— Контрафактные сигареты произведены с нарушением прав на товарный знак. Производство контрафактных сигарет происходит на таком же фабричном оборудовании, которое используется при изготовления легальной табачной продукции, и с использованием тех же компонентов. Разница заключается лишь в качестве сырья, — заявил Александр Александров, Старший менеджер по нормативному регулированию и взаимодействию с органами государственной власти Imperial Tobacco Россия и Центральная Азия.

Табачные подделки могут быть смертельно опасны. Дело в том, что сигареты и сами по себе продукт для здоровья вредный. В них содержится аммиак, который используют для выведения пятен на одежде, мышьяк — яд для отравления грызунов, ещё один компонент смертельного яда цианид. Кроме того, в обычной сигарете можно также найти бензол, который используют для изготовления красителей, а также угарный газ, бутан, кадмий — металл для производства батареек и полоний — радиоактивный элемент, вызывающий рак. И это еще далеко не весь список компонентов.

В подделках концентрация того или иного опасного компонента может быть превышена в разы. Соответственно и риск для здоровья увеличивается многократно. По разным оценкам, выкуривание одной поддельной сигареты, произведенной кустарным образом, можно приравнять по вредности к половине, а то и к целой пачке обычных заводских аналогов.

Эксперт табачной отрасли Вадим Желнин не исключает, что после повышения акцизов на табачные изделия рынок контрафактной продукции обогатится ещё больше. За счёт этого ситуация в стране сложится достаточно тревожная.

— Наша страна встанет перед угрозой постепенного, но устойчивого снижения доходов от легальных сигарет — то есть замещения легального рынка нелегальным, — заявил Вадим Желнин.