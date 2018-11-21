Банки охотятся за долларом. Что будет с рублём?

Крупнейшие банки серьёзно повысили ставки по долларовым вкладам. Теперь они доходят до 4%, тогда как ещё в начале года колебались в основном на уровне 1–2% годовых. Вкладчики всерьёз заволновались. Повышение ставок выглядит как попытка банков запастись долларами, опасаясь возможного обрушения рубля. Насколько обоснованы эти ожидания? Действительно ли банкиры перестали доверять рублю и каковы прогнозы по курсу национальной валюты?

Банки начали привлекать валюту ещё в октябре. В середине месяца большинство ведущих банков повысило ставки до 3% годовых и выше. В ноябре тренд продолжился. Ставки взлетели к 4%. Это огромные показатели для банковских вкладов, если учесть, что в последние годы доходность долларовых вкладов была скорее символической.

— Повышение ставок по вкладам в долларах, безусловно, носит негативный характер, — комментирует руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский. — Как таковых предпосылок для этого не было ни на нашем рынке, ни на мировой арене. С нашей точки зрения, это выглядит как попытка банков нарастить долларовую массу для осуществления своих собственных интересов. И это объяснимо. Уже в обозримом будущем курс рубля может упасть до 70 рублей за доллар. Впрочем, рекордного падения до исторических минимумов — порядка 100 рублей за доллар — всё же ждать не стоит. Учитывая шаткое, но всё же равновесие на экономическом фронте и политической арене.

Два-три месяца назад россияне массово начали забирать доллары из банков. Вкладчики опасались принудительной конвертации средств на счетах в национальную валюту. На фоне постоянно усиливающихся санкций против России эти слухи казались вполне реальными. Сейчас банки пытаются пополнить оскудевшие запасы долларов. Именно это считает главной причиной роста ставок аналитик компании "ФинИст" Глеб Наумов. По его словам, на этой неделе курс рубля ещё немного стабилизирует период налоговых выплат, но после этого может начаться новый рост.

— Если банки привлекают валюту под высокий процент, это говорит о наличии проблем с валютной ликвидностью, — рассказывает заместитель директора аналитического департамента ГК "Альпари" Анна Кокорева. — Рост спроса со стороны банков действительно может быть предвестником удешевления рубля. Внешне ситуация выглядит спокойной, до конца ноября вряд ли что-то потревожит рубль. Но в декабре предстоит повышение ставки ФРС США, что может вызвать колебания курса. Уже в начале следующего года риски ослабления рубля начнут расти. Тогда могут быть введены санкции, которые Конгресс США не успевает рассмотреть в этом году.

Ещё одна причина роста интереса банков к доллару — это снижение доли иностранных вкладчиков из-за санкций. Так считает аналитик института трейдинга и инвестиций "Феникс" Евгений Удилов. По его прогнозам, до конца года курс рубля будет стабилен. Это связано в том числе и с готовностью Центробанка пойти на повышение ключевой ставки, что заранее создаёт почву для спекулятивных колебаний курса в сторону роста рубля.

— Рост процентных ставок по долларовым депозитам — закономерное явление, — считает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.— Во-первых, ФРС США поднимает ставку по федеральным фондам. Более того, ведомство намерено продолжать эту политику как минимум в следующем году точно. Ориентировочно до конца года ставка может вырасти до 3%. Во-вторых, введение ограничений на использование долларов со стороны США в отношении государственных банков России вполне реальный сценарий — несмотря на то, что рассмотрение санкций перенесли на следующий год. Вероятность их принятия высока. И, в-третьих, на фоне оттока валютных вкладов из госбанков выросла конкуренция за привлечение валюты на депозитные счета. Благодаря этому, в частности, наблюдается определённый демпинг в ставках.

Рост долларовых ставок по долларовым депозитам — это в том числе и реакция на ситуацию с долларами на межбанковском рынке. Там уже давно ставки находятся в районе 4%. Такую позицию высказывает главный аналитик "Телетрейд групп" Олег Богданов. По его словам, объясняется эта тенденция повышением ставки рефинансирования в США, дефицитом долларов на межбанковском рынке в Лондоне и оттоком долларовой ликвидности со счетов российских банков. Иными словами, на ставки в российских банках влияет и ситуация на мировой арене. Олег Богданов отмечает, что на рубле всё это отражается мало. Он даже укрепился к доллару в последние дни.

По словам аналитика, пока Центробанк воздерживается от покупок валюты для Минфина, никакого обвала рубля ждать не стоит — он и так сильно недооценён к корзине валют.

— В прошлом месяце с депозитов шести крупнейших банков страны в общей сложности было выведено порядка 8,3 миллиарда долларов, из которых два миллиарда долларов принадлежали физическим лицам, — напоминает эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов. — Люди выводили и рублёвые счета, но переводили их в доллары и хранили наличными. В результате кредитные организации были вынуждены повышать ставки, чтобы компенсировать отток капитала.

По словам Гайдара Гасанова, пожалуй, это единственная мера для банков, которая сбалансирует кредитные портфели. Как минимум это снизит отток капитала. При повышении ключевой ставки ЦБ процент по вкладам может ещё вырасти. Повышение ставок на долларовые депозиты в банках никак не повлияет на стоимость курса рубля. Поскольку курс национальной валюты зависит от нефтегазового сектора, а также от действий Минфина по закупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

— Западные санкции носят характер некой непредсказуемости, и это может создать всплеск волатильности на валютном рынке, но у ЦБ есть все необходимые инструменты для стабилизации и адаптации финансовой системы к новым условиям, — добавляет Гайдар Гасанов. — К таким инструментам можно отнести рефинансирование банков в резервных валютах. Сейчас у ЦБ есть порядка 130 миллиардов долларов, которые можно использовать как резерв для стабилизации ситуации в период временного шокового воздействия санкций на экономику и финансовую системы страны в целом.