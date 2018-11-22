Нефтяные качели. Когда бензин взлетит в цене

Резкие колебания цен на нефть на мировых рынках всерьёз заставляют волноваться. Есть опасения, что из-за этого снова подорожает бензин. Как колебания цен на чёрное золото могут отразиться на стоимости топлива?

Нефтяной рынок лихорадит с начала недели. Во вторник на лондонской бирже цена за баррель марки Brent опустилась ниже 62 долларов — впервые с 14 февраля. В ОПЕК продолжали фиксировать перенасыщение рынка. В Китае и на Ближнем Востоке спрос на нефть снижается, тогда как её производство в мире растёт. Перенасыщение и стало одним из факторов снижения цен.

В среду нефть начала немного дорожать, но обстановка на рынке всё равно остаётся нервной. Российские автомобилисты снова забеспокоились, что нестабильность нефтяных цен отразится на стоимости бензина. И эти опасения отнюдь не беспочвенны. Колебания на рынке нефти уже не раз предшествовали повышению цен на бензин. Причём вне зависимости от того, дорожало чёрное золото или дешевело. Впрочем, сейчас ситуация меняется.

— В этом году стоимость бензина в России будет стабильна, несмотря на падение цен на нефть в мире, — считает ведущий аналитик ООО "Эксперт плюс" Мария Сальникова. — Снижения цены за литр бензина ждать не стоит, но и удорожания не предвидится. Если, например, к концу года баррель нефти подорожает на 20–25%, то стабильность стоимости бензина будет компенсирована за счёт уверенных позиций рубля. Валютный рынок сейчас находится под пристальным вниманием Центробанка.

Впрочем, на практике всё не так просто. Даже после того как нефтяники согласились заморозить цены, топливо на многих автозаправках продолжило дорожать. Колебания розничных цен может продолжиться и сейчас. Как поясняет валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров, небольшие независимые АЗС часто формируют цену бесконтрольно. Соответственно, гарантировать заморозку цен в этом сегменте нельзя даже до конца года. В то же время крупные сети АЗС сохраняют договорённости о неповышении цен. По данным отчётов основных нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний, проблем с доходами у них нет. Это произошло из-за взлёта нефтяных цен в течение этого года.

По словам Александра Егорова, сейчас снижение цен на нефть может изменить ситуацию. Он считает, что в следующем году на фоне роста НДС и других платежей производители вполне могут повышать цены. В лучшем случае бензин будет дорожать темпами, не превышающими инфляцию. Как отмечает ведущий экономист компании "Финист" Денис Лисицын, если цена на бензин и продолжит расти, то из-за повышения НДС на 2%, которое произойдёт после Нового года. По его словам, колебания цен на нефтяном рынке на стоимости топлива в России сейчас никак не отразятся.

— Колебания цен на нефтяном рынке оказывают слабое влияние на цену на бензин в России, — считает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. — Это связано со структурой себестоимости на топливо в нашей стране, где большую часть занимают акцизы и налоги. Поэтому факторы роста цены нефти на биржах не основной драйвер роста или снижения цен на топливо.

Впрочем, драйверов роста цен на топливо сейчас немало и без колебаний на нефтяном рынке. Как считает эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов, сейчас экономические меры по сдерживанию цен на бензин практически исчерпаны. По его словам, с начала 2019 года можно будет смело говорить о росте цен в среднем до 52 рублей за литр.

— Мы видим беспредел на частных АЗС, что несёт реальную угрозу российскому топливному рынку, — говорит Гайдар Гасанов. — Используя контрафактные схемы, АЗС продают бензин без уплаты налогов, наращивая сверхприбыли. Про качество и говорить не стоит. Договорённости с нефтяными компаниями о заморозке цен на внутреннем рынке могут дать эффект, если и мировые цены на нефть будут оставаться в разумных пределах. С ростом же цен на нефть вырастут и оптовые цены, но при этом розничные будут заморожены. Это может привести к тем же проблемам, которые мы видели в мае месяце (продавать бензин за рубеж было выгоднее, чем в России). Мировые цены на нефть начнут расти после встречи представителей стран ОПЕК и ОПЕК+ 6 декабря в Вене. Организация стран — экспортёров нефти значительно сократит добычу, чтобы сбалансировать мировые нефтяные котировки и впредь в союзе с Россией не допускать резких обвалов.