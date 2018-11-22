Дорогая железка. Насколько подорожает обслуживание автомобиля

Со следующего года автовладельцев ждёт неприятный сюрприз. Обслуживание машины может ощутимо подорожать. В зоне риска в первую очередь шины и автозапчасти. Лайф разбирался, что будет с ценами на комплектующие и услуги по обслуживанию машин.

В среду бурно обсуждалось грядущее подорожание услуг автошкол. Из-за роста цен на бензин и предстоящего повышения тарифов ЖКХ получение прав может обойтись на 10% дороже. Впрочем, эта новость огорчила только новичков, потому что они ещё не сталкивались с обслуживанием своего автомобиля. Опытные автовладельцы рассчитывают на куда более основательные траты.

— Содержание автомобиля подразумевает затраты на топливо, страхование, налог, прохождение ГТО, а также плановое обслуживание и текущий ремонт, — перечисляет заместитель директора по послепродажному обслуживанию ГК "Автоспеццентр" Александр Калинкин. — Стоит ожидать роста цен как на услуги, так и на запасные части. Это связано с ростом переменных расходов как дилерских станций, так и независимых сервисов, а также с увеличением стоимости расходных материалов и запчастей. Вряд ли цены у официальных дилеров поднимутся одновременно. Это приведёт к большому оттоку клиентов и их переходу в независимые мастерские. Но и игнорировать рост расходов невозможно. Таким образом, стоимость обслуживания автомобиля может подорожать на 10–15%.

По оценкам Александра Калинкина, рост цен на сезонные товары и услуги, такие как, например, шины, мойка автомобилей (осень-зима), шиномонтаж, по итогам года вряд ли превысит 15–20% и будет меняться в зависимости от погодных условий и спроса. Кстати, цены повысятся и у официальных дилеров, и в неавторизованных сервисах. Поэтому существенно сэкономить не получится в любом случае.

— На российском рынке есть такой парадокс: дорожают только запчасти, а стоимость работ, как правило, остаётся на том же уровне, — отмечает совладелец автосервиса и председатель общественной организации "Правое дело" Евгений Бляхович. — Второй год мы видим плотный переход клиентов из сервисов официальных дилеров в сервисы "по рекомендации". В первую очередь это связано со стоимостью обслуживания. Во вторую — с качеством и пониманием предоставляемых услуг. Клиент хочет знать и видеть, иметь возможность присутствовать в ремзоне, что не каждый автосервис может предложить. Например, работа по замене рессор у дилера стоит 9000–12 000 рублей, не у дилера это можно сделать за 3000–5000 рублей. Замена радиатора охлаждения, масла в двигателе, тормозных колодок — на все эти работы цена у дилера дороже среднерыночной на 50–60%.

Впрочем, в такой ситуации в следующем году увеличится и конкуренция между автосервисами. Это может стать серьёзным фактором для сдерживания цен. К тому же обслуживание машины уже существенно подорожало в последнее время, резкий рост цен приведёт к тому, что люди будут просто отказываться от автомобилей. По словам Евгения Бляховича, масло Motul 5w-40 8100 X-CESS в начале года автосервисы закупали примерно по 550 рублей за литр, а сейчас уже по 650. Фильтр воздушный Sakura стоил 700 рублей, сейчас 800. Фильтр АКПП на автомобиль "Тойота" 10 лет назад стоил 1500 рублей, сейчас 3000. Колодки тормозные на автомобиль "Мицубиси" год назад стоили 1300, сейчас 1400.

— В таких условиях брать с клиента "два рубля" из-за повышения цен на ЖКХ будет, что называется, себе дороже, — считает владелец и генеральный директор автосервиса "MBR-Сервис" Александр Букреев. — Пока повышение тарифов не настолько резкое, чтобы пересматривать ценник. Повышать цены на услуги необходимо только в том случае, если затратная часть увеличивается на 50%, а пока этого нет.

Автомобилистам традиционно не нравятся цены на обслуживание их машин в дилерских центрах. Если цены ещё возрастут, тогда, как считают эксперты, люди будут искать более бюджетные сервисы, которые обслуживают в том числе и высокотехнологичные автомобили.