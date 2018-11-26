Последний шанс. Когда ждать повышения курса биткоина

За неделю биткоин потерял больше чем две тысячи долларов. Это беспрецедентное падение, а ситуация на крипторынке с каждым днём накаляется всё больше. Биткоин опустился ниже 4000 долларов. Криптоинвесторы в панике, а финансисты пугают неутешительными прогнозами. Действительно ли биткоин находится на грани фатального падения и есть ли шансы на укрепление курса?

Ноябрь стал самым тяжёлым месяцем для крипторынка. В это же время год назад биткоин переживал свой звёздный час. В декабре криптовалюта вообще достигла исторического максимума, подорожав до 20 тысяч долларов. Именно поэтому инвесторы старались не терять оптимизма даже после того, как биткоин опустился до шести тысяч. Впрочем, все надежды на восстановление курса не оправдались. Вопреки хорошим новостям и многочисленным ожиданиям грядущего роста, биткоин устремился к четырём тысячам долларов, а в воскресенье рухнул до 3800. Это рекордное падение с начала года.

— В истории биткоина и вообще продуктов на блокчейн-технологиях было три прорыва, — вспоминает глава Экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн-технологиям при Госдуме Артём Кольцов. — Первый — это создание самого биткоина. Вместе с этим появился и интерес к цифровым наличным. Второй — это выход на рынок эфира, когда появилась возможность с помощью смарт-контрактов использовать технологию не только как цифровые наличные, но и проводить сделки с альтернативным имуществом и оцифровывать их с помощью блокчейна. Третий — это ICO — самый популярный инструмент, который использует смарт-контракты, чтобы привлекать инвестиции под проекты. Сейчас наступило время четвёртого прорыва — STO (Security Token Offering).

По словам Артёма Кольцова, когда возможность использования секьюрити-токенов и привлечения денег с их помощью будет отрегулирована на Мальте, Гибралтаре, в США, у больших финансовых организаций появится возможность безопасно инвестировать в криптовалюту. В таком случае фокус внимания снова вернётся к биткоину, так как он на сегодня является индексом всех криптовалют. Если процесс пройдёт безболезненно, то в 2019 году можно ожидать "возвращения биткоина" и роста его курса.

— Я бы рассматривал два варианта развития событий. Начну с плохого, — рассказывает вице-президент РАКИБ по трейдингу и глава представительства Huobi в России Андрей Грачёв. — Ожидалось, что курс может резко уйти вниз. Это и произошло. Сейчас мы находимся на уровне четырёх тысяч долларов, и, пока мы его не пробьём, говорить о следующей волне коррекции, на уровне 3100, например, я бы не стал. По поводу перспектив. Мы сейчас пришли в ту точку, когда все те, кто хотел быстро заработать, покупая год назад биткоин по пять, шесть или семь тысяч, начинают его сбрасывать. Таким образом на рынке происходит нормальное перераспределение.

Однако, по словам Андрея Грачёва, эта зона, в которой мы находимся, может быть критичной для индустрии в целом. Уровень продаж крупнейшего производителя оборудования для майнинга компании Bitmain, например, встал.

— Но давайте посмотрим на биткоин как на спекулятивный актив, — продолжает Андрей Грачёв . — На него мы можем воздействовать небольшими деньгами, например. Вложив один или два миллиарда долларов, мы можем двинуть цену биткоина на 12–13 тысяч, а дальше рынок сам дотянет её выше. И уже на этой цене можно будет начинать активно продавать оборудование для майнинга. Теперь давайте посмотрим, есть у того же Bitmain один или два миллиарда? Наверное, есть. Он может вложить эти два миллиарда и после роста курса биткоина продать оборудование на общую сумму пять миллиардов долларов. Выгода очевидна. Простая математика. И если посмотреть на перспективы рынка с этой стороны, то ситуация уже не кажется такой плохой.

Что же стало причиной падения биткоина в конце ноября? По мнению эксперта Международного финансового центра Гайдара Гасанова, нынешний крах могут объяснить последние события. Так, в пятницу SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США) объявила о том, что операторы двух первоначальных монетных предложений (ICO) нарушили закон, продавая нелицензированные ценные бумаги, и должны платить штрафы и реституцию. К тому же инвесторы напуганы плохими новостями от чип-производителей Nvidia и Advanced Micro Devices, которые недавно сообщили о резком снижении продаж для оборудования с криптовалютой. Снижение продаж свидетельствует о том, что интерес к цифровым деньгам уменьшился и вряд ли скоро повысится.

— Причиной обвала является отсутствие базовой стоимости биткоина, — считает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. — В отличие от тех же акций или фиата, что затрудняет его оценку, а также редкие случаи его реального использования. Мы уже давно слышим о скором захвате мира криптовалютой, но по факту никакого распространения дальше узкой группы населения она так и не получила. В отсутствие хайпа и постоянного притока нового капитала дальнейший рост был попросту невозможен, тогда как для падения складывались все предпосылки. Среди них и недавнее разделение сети Bitcoin Cash, и ставший нерентабельным майнинг главной криптовалюты, что должно затруднить корректную работу сети. Курс биткоина достаточно сильно просел за последнюю неделю, так что можно ожидать некоторой коррекции, после которой котировки с наибольшей вероятностью продолжат падение к 4000 долларов за монету.

Аналитик компании "Финист" Александр Агеев считает, что мир блокчейна переживает "революцию", которая должна будет открыть индустрии дорогу на реальный рынок. От этого и страдает рынок криптовалют. По словам аналитика, биткоин-сообщество имеет в руках половину рынка и не может прийти к общему взгляду на то, каким должно быть будущее у монеты. По прогнозам Александра Агеева, рост к отметкам месячной давности мало вероятен, даже, наоборот, есть возможность падения курса биткоина до 3500. Разворот вверх к 7000 он рассчитывает только в конце года или даже в январе.

— Думаю, что история криптовалютного рынка в нынешнем виде подходит к своему логическому концу, — пессимистично заявляет главный аналитик "Телетрейд групп" Олег Богданов. — Не оправдались надежды инвесторов на то, что криптовалюты станут неотъемлемой частью финансового мира. Не подходят они ни для межбанковских операций, ни для транзакций, ни для сбережений. С точки зрения инвестиций биткоин и другие криптовалюты не дают дивидендов, доходности, за ними нет реального бизнеса — это просто спекулятивный инструмент. Результат закономерен — пузырь лопнул. Фундаментальной поддержки у криптовалют нет, поэтому падение может быть остановлено только на цифре 0. Именно туда стремится цена многих криптовалют. Биткоин в силу своей распространённости и популярности выглядит намного лучше других, но и его цена сильно завышена. Для нелегальных финансовых операций, которые в основном биткоин и обеспечивает, вполне удобна цена и 1000 долларов за единицу.

Аналитик института трейдинга и инвестиций "Феникс" Евгений Удилов тоже считает, что ждать повышения курса биткоина не стоит. По его мнению, для этого должны появиться причины спроса на альтернативные инвестиции, кроме обычных золота и валют. Повода для этого нет. Потому пока, по мнению аналитика, нет оснований для прогноза роста криптовалют.