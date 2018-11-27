На отдых не жалко. Сколько стоят самые дорогие билеты на Новый год

Эксперты туристического сервиса "Туту.ру" составили топ-10 экзотичных маршрутов за границу на новогодние праздники. По некоторым направлениям билеты стоят очень дорого, но необычно отдохнуть можно и за вполне бюджетную цену.

Рейтинги самых популярных направлений на Новый год, как правило, остаются неизменными. Россияне традиционно предпочитают европейские столицы или пляжный отдых в "бюджетном" Таиланде. Считается, что отдохнуть в необычном месте всегда очень дорого. И отчасти так оно и есть, но далеко не всегда.

Как оказалось, среди самых экзотичных предложений на праздники оказались и ультрадорогие билеты, и очень дешевые. За разные деньги путешественники получают одно и тоже — попадают в место, где не будет толп туристов и можно будет насладиться спокойным отдыхом.

В топ-10 самых экзотичных маршрутов попали направления, куда было продано буквально по одному-два билета. Учитывались все оформленные на портале авиабилеты с вылетами из Москвы за границу с 25 декабря 2018 года по 8 января 2019 года. В рейтинге есть как прямые авиаперелёты, так и с пересадкой.

В список самых экзотичных авиамаршрутов из Москвы в страны дальнего зарубежья попали такие города, как Кейптаун (Южная Африка), Исламабад (Пакистан), аэропорт Килиманджаро (Танзания), а также два города в США (Сиэтл и Сан-Франциско).

— Вероятно, туристов отпугивают сложности с получением американской визы, поэтому спрос на поездки в США невысокий, — пояснили Лайфу в "Туту.ру". — Самым дорогим из этой десятки направлений стал Кейптаун: билет туда-обратно из Москвы обошёлся в 243 136 рублей.

Среди самых необычных маршрутов ближнего зарубежья оказались сразу три города в Казахстане (Актобе, Атырау и Усть-Каменогорск). Причём билеты туда стоят чуть более 20 тысяч рублей.

Что касается Европы, то первые три строчки рейтинга занимают города Испании, Черногории и Чехии. Самым дорогим в этой десятке стал перелёт на Канарские острова — прямой рейс в город прямо на побережье Атлантического океана Лас-Пальмас-де-Гран-Канария. Авиабилеты в обе стороны обошлись туристу в 42 336 рублей.