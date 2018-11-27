Как спасти сбережения при колебаниях курса валют

Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин дал рекомендации, в чём хранить сбережения. При этом он заявил, что самой стабильной валютой сейчас является евро. Лайф разбирался, как можно сохранить сбережения при скачках курса валют.

В конце ноября всё чаще стали звучать прогнозы о стабилизации курса рубля. Алексей Кудрин тоже заявил, что в ближайшем будущем рубль останется на текущем уровне. Колебания курса если и будут, то совсем незначительные. Правда, такой прогноз глава Счётной палаты РФ давал с оговоркой: "если санкции не будут сильными". При этом именно после Нового года станет понятно, введут ли США новые санкции, а если введут, то какие именно. В такой ситуации будущее курса рубля всё равно выглядит неопределённо.

Неудивительно, что простые россияне продолжают думать о том, как спасать свои накопления и куда вкладывать деньги. Глава Счётной палаты порекомендовал хранить сбережения в рублях, если их сумма меньше 1–2 миллионов. Более крупные накопления, по его мнению, стоит распределять по трём валютам — рублям, долларам и евро. Стабильность последнего бывший министр финансов отметил особо.

— Что касается евро, то мнение Алексея Кудрина о преимуществах этой валюты перед долларом США выглядит вполне оправданно, — считает главный аналитик ООО "ЦАФТ" (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков. — Если в какой-то момент международные расчёты в американском долларе будут затруднены, то это может напрямую коснуться и сбережений. Намерение президента США видеть свою валюту более дешёвой вполне может реализоваться. Мы видим, как Дональд Трамп умеет добиваться желаемого. Ещё 3–4 месяца назад он высказывался аналогичным образом и по нефтяным котировкам. С тех пор цены упали более чем на 20–25%. Есть и более глубокие причины возможного роста курса евро. Еврозона выходит из цикла ультрамягкой монетарной политики и переходит к её ужесточению в 2019 и 2020 годах. Такие действия, особенно на первоначальных этапах, всегда сопровождаются ростом курса национальной валюты. Поэтому в стандартной схеме хранения сбережений Кудрина (30% рубль, 30% евро, 30% доллар США и 10% золота), исходя из его заявлений в 2019 году, стоит сделать корректировку в пользу евро. Итоговый вариант может выглядеть так: 20% рубль, 50% евро, 20% доллар США и 10% золото.

Как отмечает руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский, последние новости из Европы, в частности, бюджетный кризис в Италии и перспективы развития Евросоюза после Брексита, накладывают отпечаток на всю экономику еврозоны, а следовательно, и евро. В свою очередь доллар США также подвержен риску снижения на фоне торговых войн США и Китая. В итоге нестабильная геополитическая обстановка вынуждает инвесторов диверсифицировать портфель в пользу резервных активов, таких как швейцарский франк и японская йена. По мнению аналитика, сейчас можно рассмотреть и альтернативные инвестиции.

— Японскую валюту мы не рекомендуем в качестве долгосрочного вложения ввиду действий Правительства Японии, направленных на снижение курса йены, а вот швейцарский франк вполне может быть включён в портфель за счёт снижения доли евро, — поясняет Сергей Козловский. — Сделать это надо как минимум потому, что Европе пока не удалось решить все вопросы, возникшие в рамках последнего кризиса. Более того, ужесточение денежно-кредитной политики Европейского центрального банка может разогнать инфляцию, что в свою очередь негативно отразится на курсе евро. Если говорить о перспективах евро против рубля, и в среднесрочной, и в долгосрочной перспективе мы ориентируемся на плавный рост котировки. Евро/рубль заканчивает ноябрь с 10-процентным ростом (с начала года), в среднесрочной перспективе мы ориентируемся на рост в 2,5–4%.

Впрочем, далеко не все финансисты с оптимизмом смотрят на евро. Так, старший аналитик ГК "Альпари" Анна Бодрова считает, что именно сейчас, когда внутри Европы достаточно собственных проблем, назвать евро самой устойчивой валютой сложно. Говорить о стабильности этой валюты преждевременно, пока не разрешится бюджетный конфликт между Италией и Еврокомиссией, а также пока не начнётся Брексит, всерьёз беспокоящий Старый Свет. Вариант разделить сбережения на три актива и хранить их в мультивалютной корзине можно назвать классическим.

По мнению Анны Бодровой, в данном случае пропорции могут быть следующие: 30% в евро, 30% в долларах, а остальное в рублях. По её словам, вариантами сохранения сбережений могут быть рублёвые вклады (ставки по краткосрочным депозитам почти достигли доходности в 8% годовых), вложения в инвестиционные монеты, биржевое золото или серебро, а также сложные продукты вроде ETF и комплексных предложений брокеров и бирж. Правда, эти варианты не подходят тем людям, которые не имеют специальных знаний и не готовы постоянно следить за своими активами.

— Доллар — достаточно стабильная валюта, — считает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. — Более того, американский доллар имеет тенденцию к укреплению вследствие жёсткой кредитно-денежной политики со стороны ФРС США. А также ставки по депозитам в долларах на порядок выше, чем в евро, — от 1,5%. Возможно, доллар можно назвать потенциально нестабильной валютой для России. Самый жёсткий вариант предполагает отлучение государственных банков от расчётов в долларах, но даже в этом случае частные кредитные организации смогут с ним работать. Евро также можно считать стабильной валютой. Однако, если смотреть на монетарную политику ЕЦБ, можно увидеть, что пока евро проигрывает доллару в условиях сохранения капитала. Ставки по нему крайне низкие, начинаются от 0,1% в год. Единственное, в чём можно безоговорочно согласиться с Кудриным, — так это с тем, что вклады необходимо диверсифицировать. Причём хранить необходимо как в разных валютах, так и в разных банках. Особенно если сумма превышает 1,4 млн рублей. То есть превышает сумму, страхуемую АСВ.

Ведущий аналитик компании "Финист" Альберт Кятов считает, что, если капитал в пределах полутора-двух миллионов, наиболее эффективным решением будет покупка облигаций федерального займа со сроками погашения до трёх лет. С учётом того что они подешевели из-за распродажи со стороны нерезидентов, они интересны для покупки и доходность по ним составит порядка 8,5% годовых. Если капитал превышает вышеуказанные рамки, то необходимо произвести диверсификацию между валютами. По мнению Альберта Кятова, 50% целесообразно оставить в рублях, купив короткие ОФЗ, 40% перевести в доллары, а на 10% купить евро.

— Сбережения нужно хранить в том, в чём есть возможность их тратить, — отмечает директор аналитического департамента консалтинговой компании ГХК "Golden Hills — Капитал АМ" Михаил Крылов. — Если вы тратите валюту только на отдыхе, то оптимальным вариантом будет постепенно копить деньги на отпуск. Каждую получку переводите в доллары по более-менее выгодному курсу. В этом случае рано или поздно у вас всё же скопится сумма, необходимая для безбедных 10–14 дней за границей. Возможности полететь в Европу или в тёплые края будут намного шире, чем у остальных.

Что касается диверсификации сбережений, то Михаил Крылов отмечает: традиционно на бирже оптимальным вложением считают высоколиквидные ценные бумаги компаний с устойчивыми бизнес-моделями и высокой долей инноваций. На российских площадках таких крайне мало. Вполне возможно, что потребуется обратиться к профессиональному управляющему активами. Но они работают, как правило, с долларовыми бумагами.

— По этой причине даже не евро или юани, а доллары — оптимальный вариант для вас, если сумму на рублёвые расходы уже удалось скопить, — добавляет Михаил Крылов. — Если вы принадлежите к большинству людей, для которых колебания валютного курса представляют существенное значение, у вас есть сбережения, которыми вы дорожите, и вы принадлежите к среднему классу, то к совету главы Счётной палаты нужно прислушаться.

В то же время стоит учитывать, что рублёвая доходность по банковским вкладам самая высокая в стране. Как отмечает аналитик Института трейдинга и инвестиций "Феникс" Евгений Удилов, при условии умеренно оптимистичного сценария для рубля на ближайшие 3–6 месяцев (и готовности ЦБ РФ вмешиваться в стабильность валютного рынка), целесообразность сбережений в национальной валюте высокая. Если говорить о распределении средств в разные валюты, то это действительно разумная диверсификация. От какой суммы сбережений стоит начинать диверсификацию — вопрос лично каждого. По мнению Евгения Удилова, можно просто все личные сбережения хранить в соотношении 40–30–30 (рубли — доллары — евро), таким способом защитив себя и от девальвации, и от инфляции. Если говорить отдельно о покупке евро, то аналитик считает, что логика в этом тоже есть. Доллар США в мире в любой момент может начать стремительное падение под влиянием замедляющихся темпов роста экономики Америки, из-за готовности Федрезерва менять монетарную политику, из-за валютных и торговых войн, которые начал Трамп в 2018 году.

— Напомним о распродажах американских долговых обязательств крупнейшими их держателями — Россией и Китаем, — заключает Евгений Удилов. — Также стоит помнить о программе замещения доллара в расчётах по международным поставкам в мире. То есть евро с этой позиции можно расценить как более стабильную валюту. В остальном значительных предпочтений евро отдавать не стоит. Если говорить о долгосрочных вкладах, то с этой позиции лучше рассмотреть — дополнительно — покупку йены. Защитная йена в любой момент может продемонстрировать резкое укрепление, при условии что доллар США будут распродавать.