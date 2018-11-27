Бензин правит рынком. Как изменятся цены на подержанные автомобили

Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин предупредил о скачке цен на бензин из-за повышения акцизов на топливо. Кроме того, в новом году на 10–15% может подорожать и техобслуживание автомобилей. В связи с этим водители начинают переходить на более дешёвые машины. Лайф разбирался, как эти факторы отразятся на рынке подержанных авто и какие машины в первую очередь упадут в цене.

Как свидетельствуют данные аналитического агентства "Автостат", в октябре рынок подержанных автомобилей вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг показателя 515,7 тыс. единиц. При этом более половины из реализованных за прошлый месяц машин на вторичном рынке приходится на пять автомобильных марок, где лидером является отечественная Lada.

По словам генерального директора CarPrice Дениса Долматова, рост цен на бензин окажет большее влияние на профессиональных перевозчиков. Тем не менее простые автолюбители будут не готовы отказаться от своего личного транспорта, однако могут перейти на более экономичные модели.

— По итогам 2018 года российский рынок подержанных автомобилей покажет небольшой прирост к 2017-му. На рынке уже заметен дефицит трёхлеток. Это результат провала продаж новых машин в 2015-м, вызванный резким ростом доллара и евро в конце 2014-го и, как следствие, — резким увеличением цен на новые автомобили. В 2019 году предложение трёхлеток может вырасти на 10%, однако дефицит всё равно будет ощутим. Высокий спрос на такие машины будет подогревать рост цен на них. Поэтому, на наш взгляд, быстрее других будут дорожать свежие подержанные автомобили, которые всегда пользуются большим вниманием покупателей. А вот относительно старые машины (от 7 лет и старше) дорожают медленнее, там рост будет на уровне 3–5%, — прокомментировал ситуацию Лайфу генеральный директор CarPrice Денис Долматов.

Эксперт не исключает повышения цен на новые автомобили и снижение их продаж в первом квартале 2019 года. Кроме того, часть покупателей отправится на вторичный рынок за свежими машинами, которые, как заявлял ранее эксперт, будут в дефиците.

— Автодилеры уже готовят покупателей к повышению цен, используя в коммуникациях изменение ставки НДС (с 18% до 20%). На самом деле рост цен будет вызван не только новым НДС, но и ростом на 20% курса доллара и евро в 2018 году. Напомню, дилеры в течение года не смогли компенсировать потери от роста курса, опасаясь снижения продаж, — заявил Денис Долматов.

В новом году снижение цен на рынке бэушных автомобилей наблюдаться точно не будет. Так считает Сергей Янчук, директор департамента продаж автомобилей с пробегом ГК "Автоспеццентр". Однако многие официальные дилеры постараются сохранить цены 2018 года на подержанные автомобили хотя бы в первом квартале 2019-го.

— Ценообразование на рынке автомобилей с пробегом напрямую связано с рынком новых автомобилей. Этой зимой цена на новые автомобили вырастет (плановая инфляция производителей 2–3% и повышение НДС на 20%), — заявил Сергей Янчук.

Также, по его мнению, спросом будут пользоваться автомобили марок Lada, Toyota, Nissan, Hyundai и Kia. Именно они поделили между собой большую часть российского рынка среди подержанных легковых машин в 2018 году. При этом в стоимости могут упасть автомобили, которые попадали в ДТП или же у которых был скручен пробег.

— В 2019 году именно такие авто примерно на 10–15% упадут в цене. Наш рынок движется семимильными шагами к прозрачности и открытости, поэтому всё труднее на нём работать мошенникам и серым торговцам. В стране запущено несколько мощных проектов, которые позволяют покупателю — даже при покупке авто с рук, а не через официального дилера — получать данные по истории автомобиля перед покупкой и, соответственно, делать правильный выбор. Я уверен, что с развитием рынка кредитования автомобилей с пробегом покупатели будут сами выбирать более комфортные и безопасные автомобили, — считает директор департамента продаж автомобилей с пробегом ГК "Автоспеццентр" Сергей Янчук.