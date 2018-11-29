Год на финише. Как изменится курс рубля в декабре

Окончание налогового периода, саммит G20 и заседание ОПЕК — это лишь немногие грядущие события, которые могут повлиять на курс рубля в декабре. Конец года может стать для национальной валюты действительно напряжённым. Лайф разбирался, какие факторы сейчас больше всего влияют на рубль и каким будет курс в декабре.

В ноябре рубль чувствовал себя относительно спокойно. Курс варьировался в среднем от 65,6 до 67,9 рубля за доллар. Таким образом, колебания сократились примерно в два раза по сравнению с августом и сентябрём. Тогда в течение месяца доллар мог дорожать или дешеветь сразу на 4–5 рублей. Впрочем, открытым остаётся вопрос, удастся ли рублю сохранить свои позиции в декабре.

— Единственным, да и то чисто сезонным, краткосрочным позитивным фактором для рубля будет налоговый период, — считает аналитик компании "ФинИст" Андрей Перекальский. — Но, скорее всего, даже он не поможет рублю, поскольку в декабре ожидается рекордный объём выплат корпораций по внешнему долгу. А для этого им необходимо будет покупать валюту за рубли. Тот момент, что участники рынка немного успокоились относительно обострения российско-украинского конфликта, тоже не смог оказать серьёзную поддержку национальной валюте.

По словам Андрея Перекальского, рубль продолжит снижаться и в следующем году в силу целого ряда фундаментальных факторов. И если в начале 2019-го аналитик ожидает курс в районе 72–74 рублей за доллар, то в конце следующего года уже за 80. Да и то если ситуация в нашей стране не осложнится внутриполитической нестабильностью.

Руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский даёт более сдержанный прогноз: доллар на уровне 67 рублей, евро — 77,5. По его словам, основные драйверы, определявшие динамику рублёвых пар в течение года, останутся актуальными и в декабре. Прежде всего, это цена на нефть, перспективы роста которой выглядят весьма сомнительно даже на фоне ожидаемого саммита ОПЕК+. Не менее важными останутся геополитическое давление и, конечно же, денежно-кредитная политика Федрезерва США, ужесточение которой окажет давление на все развивающиеся рынки и сырьевые валюты. К концу года наступает период выплаты по валютным займам, что обеспечит рынок дополнительным объёмом российской валюты. Естественно, всё это будет давить на рубль.

— В декабре действительно предстоит множество событий, и все вышеперечисленные в той или иной степени окажут влияние на рубль, — отмечает заместитель директора аналитического департамента ГК "Альпари" Анна Кокорева. — Рост ставки ФРС США в конце года, как обычно, негативно скажется на валютах развивающихся стран, в том числе и на рубле. Если членам ОПЕК удастся договориться о дальнейшем регулировании рынка нефти, цены скорректируются наверх. Если политика ОПЕК будет мягкой, то никакого существенного движения котировок нефти не будет. Таким образом, цены на нефть либо поддержат рубль, либо создадут дополнительное давление. В декабре состоится заседание ЦБ РФ, жёсткая риторика банка будет ограничивать аппетиты спекулянтов. Ну и, конечно, ключевую роль будет играть геополитика. Любое обострение ситуации с участием России приведёт к падению рубля. По нашим прогнозам, наиболее вероятным торговым диапазоном для доллара в декабре станет интервал 65–69 рублей, для евро — 76–80 рублей.

Шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв считает, что с рублём вообще ничего особенного до конца года уже не произойдёт. Как курс колебался между отметками 64,5 и 68,5, так же не спеша и продолжит колебаться в этом диапазоне. По его словам, нефть действительно может отскочить в район 68–70 долларов за баррель стараниями ОПЕК, но на рубле это может никак и не сказаться. Разве что немного ослабит сиюминутное давление и поможет слегка оттолкнуться от верхних границ естественного коридора.

— Можно же и не крепнуть, и не слабеть, а просто лениво ворочаться на месте, — поясняет Пётр Пушкарёв. — Именно это рубль и делает второй месяц подряд. Равновесие факторов сложилось. Коридор колебаний такой же остаётся — что при нефти по 85 долларов, что при нефти по 60 долларов. Налоговые периоды ежемесячно придают небольшую цикличность, но с малой амплитудой, не более того. К пакету санкций Конгресс США, видимо, вернётся, но не раньше февраля-марта. Почему с рублём должно что-то срочно измениться до этого?

В России на протяжении 2018 года валютный рынок уже подтвердил свою высокую спекулятивность. Причём рынок был готов реагировать на события как по факту их свершения, так и на опережение, в ожидании события. Как считает аналитик Института трейдинга и инвестиций "Феникс" Евгений Удилов, из-за этого в декабре трейдеры будут учитывать не только политические факторы, которые могут появиться, но и сам факт завершения года. Основной фактор влияния — это санкции США. В любой момент введение санкций станет поводом для распродаж акций банковского сектора, большого оттока средств населения из сектора и падения рубля.

— Биржевая фиксация позиций по девальвации рубля за 11 месяцев 2018 года может спровоцировать резкое укрепление к уровню 65 рублей по доллару США и 74 по евро, — поясняет Евгений Удилов. — Факт введения новых санкций со стороны США будет причиной старта распродаж рубля на 10–12%. Гипотетические рассуждения о перспективах встречи лидеров США и России отойдут на второй план. Агрессивная риторика США в адрес Китая и новые пошлины также могут стать причиной для продаж рубля, так как это угроза перспективам стабильности темпов роста мировой экономики в 2019 году. Фактор нефти сейчас можно рассматривать как второстепенный. Дешёвую нефть, наоборот, учитывают как поддержку развивающимся экономикам в отопительный сезон. Но для рубля, скорее всего, новые минимумы в 57 и 55 долларов за баррель Brent только лишь поддержат распродажи.

Как отмечает эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский, рубль входит в фазу экстремальной нестабильности. Если мы не услышим никакого конструктивного плана из уст ЦБ и правительства, то аналитик рекомендует готовиться к повторению событий ноября-декабря 2014 года. По словам Владимира Рожанковского, верхний прогноз — 85 за доллар, нижний — 70.