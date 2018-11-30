Опасный манёвр. Чем грозит укрепление биткоина

С середины этой недели обстановка на крипторынке резко изменилась. Если в понедельник биткоин рухнул до годового минимума в 3600 долларов, то уже в четверг взлетел за 4300. Оптимисты сразу же стали говорить, что наконец-то началось восстановление крипторынка. Впрочем, есть веские основания и для скепсиса. Лайф разбирался, какие риски таит в себе неожиданное укрепление криптовалют и на каком уровне может закрепиться биткоин.

Переполох на крипторынке начался в среду, когда за сутки его капитализация выросла на 18 млрд долларов. Ведущие монеты подорожали на 10–30%, тем самым вернув инвесторам надежду и на дальнейший рост курса. В четверг темпы восстановления крипторынка замедлились, но монеты продолжали укрепляться. Биткоин устремился выше 4300 долларов, хотя ещё неделю назад многие участники рынка ожидали падения как минимум до 3000.

— Следствием падения курса криптовалют стало то, что рынок избавился от неквалифицированных инвесторов, которые следовали паническим настроениям, — поясняет вице-президент по развитию технологий безопасности Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) Александр Бражников. — На рынке остались в основном крупные игроки. У них есть стратегические планы, и, соответственно, они заинтересованы в восстановлении ситуации в будущем. Можно предположить, что позитивный тренд будет закреплён в среднесрочной перспективе.

Впрочем, радоваться рано. Восстановление курса биткоина ещё не говорит о том, что он взлетит на несколько тысяч долларов за неделю. Как отметил глава Экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн-технологиям при Госдуме РФ Артём Кольцов, подобные колебания не являются признаком восстановления. Это нормальное явление после серьёзного падения курса, и такое происходит постоянно. По мнению Артёма Кольцова, возлагать надежды на рост биткоина не имеет смысла. Просто сейчас нет каких-либо значимых событий, которые сподвигли бы участников рынка покупать биткоин.

— К сожалению, за последние несколько недель доверие к криптовалюте снизилось ещё сильнее, — продолжает Артём Кольцов. — Потребуются время и фундаментальные изменения на рынке, чтобы интерес начал восстанавливаться. К тому же колебания курса могут быть определённой манипуляцией. Чтобы поднять биткоин на 10%, в данной ситуации большие капиталы не нужны. Возможно, определённая группа лиц влияет на курс, чтобы люди в надежде на повышение начали массово скупать биткоин. Новички рынка могут пойти за этим трендом. Тем не менее повторюсь: событий, указывающих на разворот, нет. Более того, я думаю, что биткоин опустится ещё ниже, перед стремительным восстановлением.

Повышение курса криптовалют в середине недели спровоцировано чисто техническими факторами и коррекцией после фиксации своих позиций продавцами. Такое мнение высказывает эксперт Международного финансового центра Ольга Прохорова. По её словам, на это указывает тот факт, что на графиках BTC/USD, ETH/USD, XRP/USD, LTC/USD формируются абсолютно идентичные модели. Можно с уверенностью утверждать, что корреляция ведущих криптовалют в данный момент 100%.

Ольга Прохорова отмечает, что, если бы рост носил новостной характер, он бы привёл к большему всплеску тех инструментов, к которым непосредственно относится. Например, новости о запуске крупных институциональных платформ типа Bakkt прежде всего сказываются на цене Bitcoin (BTC), а присоединение новых компаний к системе xRapid стимулирует рост Ripple (XRP). Сейчас же все коины растут одинаково, потому аналитики и обратили внимание на технический анализ. По мнению Ольги Прохоровой, говорить о новом витке стабильного роста крипты не приходится. Другое дело, что и кратковременный взлёт может принести свои плоды: у биткоина сейчас есть потенциал роста к уровню 5000 долларов за монету.

— До конца года биткоин будет колебаться на уровне 3000–4500 долларов, — считает аналитик компании "Финист" Александр Агеев. — Сложившаяся ситуация на рынке с биткоином — это закономерная коррекция после сильного обвала. Вера в рынок не пропала у игроков, и набор объёмов — это лучшее решение. Предположить, что это один из первых сигналов на смену тенденций, можно, но ожидать скорого роста не следует. Опасаться продолжения снижения ниже 3000 также не следует, это последний сильный уровень накопления объёмов, который учитывают все игроки. Следующий год обещает быть более позитивным для рынка.