Цены — сказка. Как нефтяников озолотил внутренний рынок

К концу ноября нефтяные компании стали зарабатывать по 4,2 рубля на литре бензина. Таким образом, продажи на внутреннем рынке стали выгоднее, чем поставки на экспорт. Лайф разбирался, почему цены на нефть в мире падают, но цена на бензин в России не снижается, а доходы нефтяных компаний только растут.

Заместитель министра энергетики Павел Сорокин привёл ряд интересных цифр. Цены на нефть падают, и из-за этого продажа бензина на АЗС в России стала ещё выгоднее. По его словам, оптово-розничная маржа сейчас находится на уровне 2014 года. При этом он отметил, что за текущий год цены на бензин выросли на 10,2% — до 41,72 рубля за литр, а зимнее дизельное топливо подорожало на 15,91% — до 46,47 рубля за литр.

Сейчас фактического снижения цен на бензин всё равно как не было, так и нет. Относительную стабильность можно заметить разве что на столичных заправках, но в регионах рост стоимости топлива фиксируется с завидной регулярностью. Причём колебания достаточно ощутимые. В среднем же, как показывает свежая статистика Росстата, за неделю с 19 по 25 ноября цены на дизельное топливо выросли на 0,4%. Стоимость бензина марок Аи-92 и Аи-95 выросла на 1 копейку (41,55 и 44,84 рубля за литр соответственно). Бензин марки Аи-98 подорожал на 6 копеек — до 50,33 рубля за литр.

— Российские нефтяные компании работают на разных рынках — и внешнем, и внутреннем. Причём на последнем они обязаны присутствовать в силу последних правительственных инициатив, — поясняет старший аналитик ГК "Альпари" Анна Бодрова. — Сказать, что нефтяники сейчас космически разбогатеют на внутренних продажах, неверно. Внешние продажи одновременно приносят меньше денег ровно по той же причине — из-за падения цен на нефть. Тут есть некая диверсификация, в моменте именно внутренний рынок выгоднее. Но не факт, что так же будет через месяц или три месяца.

Таким образом, складывается традиционная для рынка топлива ситуация. Когда нефтяным компаниям выгодно продавать дороже, они просто фиксируют прибыль. Цены на топливо не снижаются. Если доходность падает, то цены повышаются.

— Несмотря на падение цен на нефть, до конца года стоимость бензина в России будет стабильна, — считает ведущий аналитик ООО "Эксперт плюс" Мария Сальникова. — Снижения ждать не стоит. Правда, к концу года можно ждать повышения цен на нефть, но и в этом случае серьёзных рисков для бензина нет. Если, например, к концу года баррель нефти подорожает на 25%, то стабильность стоимости бензина компенсирует курс рубля. Центробанк сейчас принимает меры для стабилизации на валютном рынке.

Фактически рост маржинальности нефтяных компаний может стать относительно хорошей новостью для автомобилистов. Если учесть, что именно снижение доходности на внутреннем рынке и спровоцировало скандальный рост цен на топливо в мае. Тогда сложились такие обстоятельства, что продавать бензин за границу было выгоднее, чем внутри страны. Нефтяные компании так стремительно повышали цены, что автомобилисты всерьёз заговорили о повышении стоимости бензина до европейского уровня — 100 рублей за литр.

— Российская реальность и особенности налогообложения в нефтяной и топливной отрасли таковы, что внутренние цены на дизтопливо и бензин растут на фоне роста мировых цен на нефть, и это логично, — заключает аналитик ГК TeleTrade Александр Егоров. — Но они также не падают, а иногда и продолжают рост в моменты снижения мировых нефтяных цен. В это время нефтедобывающим компаниям не хватает денег на инвестиционную деятельность — и под раздачу опять попадает розничный потребитель.