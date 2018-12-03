Купить валюту станет сложнее. Как это повлияет на курс рубля

При обмене валюты нужно будет подтверждать доход. Так планируют бороться с теневым рынком и коррупцией. Впрочем, на практике ужесточение правил обмена валют может иметь неожиданные последствия. Лайф разбирался, какие риски таит в себе ужесточение контроля за покупкой долларов и как это может отразиться на курсе рубля.

Центробанк направил в банки письмо, в котором просит ужесточить контроль за процедурами обмена валют. Регулятор отметил, что участились случаи закупок долларов для теневых обменников. Чтобы не финансировать серый рынок, нужно проверять происхождение денег.

В письме ЦБ прямо говорит, что сейчас банки проверяют происхождение денег у клиента чисто формально. Фактически ограничиваются упоминанием в анкете стандартных данных — личные накопления, стипендия, зарплата и так далее. При этом никаких документальных подтверждений дохода не требуют и уж тем более не сопоставляют эти доходы с объёмами проведённых клиентом операций.

"Указанные операции являются непрозрачными, обслуживают теневой сектор экономики и с очень высокой вероятностью связаны с деятельностью незаконных "обменных пунктов", — говорится в письме Центробанка.

Иными словами, теперь при обмене рублей на доллары кассир запросто сможет запросить справку с работы или налоговую декларацию по форме 2НДФЛ. И вот тут-то у простых клиентов банка и начинаются вопросы. Во-первых, далеко не все получают белую зарплату. После кризиса 2014 года работодатели активно стали возвращаться к различным схемам ухода от налогов. Соответственно, далеко не все компании платят налоги с полной зарплаты сотрудников. Не говоря уже о том, что многие и вовсе работают вообще без какого-либо договора. Соответственно, и расчёты все идут тоже неофициально. Получается, деньги есть, а купить доллары на них не получится. Во-вторых, совершенно не ясно, какие именно суммы попадут под обязательный отчёт. В письме Центробанка чётких параметров не указывается.

Впрочем, вероятно, что под контроль попадут суммы от 15 тысяч рублей. Дело в том, что требование Центробанка не ново. Следить за валютными операциями начали ещё три года назад. Как отмечает эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов, регулятор уже ужесточил правила обмена валюты физическими лицами, согласно которым суммы обмена свыше 15 тысяч рублей должны подтверждаться документами об их происхождении. На практике этим правилом многие банки пренебрегают. В этом отношении, по мнению Гайдара Гасанова, письмо Центробанка выглядит вполне убедительно. Регулятор просто напоминает банкам об уже возложенной на них, но не работающей на практике ответственности.

— Безусловно, в случае если будет введён НДФЛ на конвертацию валюты, тут же появится параллельный обменный курс, а также альтернативные — теневые — обменники, — уверен ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. — Похожую картину мы уже видели в 90-е годы. Также стоит отметить, что если инициатива с НДФЛ будет реально введена, то она наверняка окажется провальной. При этом теневой курс будет меньше, чем с учётом НДФЛ, но выше, чем без учёта НДФЛ. Он установится с учётом премии за риск людей, которые будут заниматься нелегальными конверсионными операциями. Более того, учитывая высокие технологии, наличие криптовалют и относительную лёгкость их создания, теневой валютный рынок может переместиться в электронную сеть. То есть могут появиться схемы конвертации с привязкой к какой-либо новой криптовалюте, которая будет промежуточным звеном в обмене фиатных денег.

Как считает шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв, сейчас по-прежнему есть серьёзный спрос на наличную валюту со стороны рядовых клиентов банков. Сказывается ожидание санкций и напряжённая обстановка на мировой арене. При этом курс продажи долларов и евро в большинстве банков, по словам аналитика, сильно завышен. Поэтому покупатели сами стараются найти альтернативу и купить валюту в тех обменниках, где она стоит на 50 копеек, а то и на рубль дешевле. По мнению Петра Пушкарёва, сообщение Центробанка просто отвадит от обменников тех клиентов, которые привыкли, накопив небольшую сумму, сразу переводить её в валюту. Они будут бояться "засветиться" и просто подумают о сохранении сбережений в рублях.