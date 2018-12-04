Фактор коньяка. Как изменятся цены на водку и виски

Производители коньяка предложили на 30% повысить минимальную розничную цену на коньяк. Аналитики рынка считают: если это произойдёт, то следом подорожает и другой крепкий алкоголь. В первую очередь водка. Что будет происходить с традиционным русским напитком — в материале Лайфа.

В Союзе производителей коньяка недовольны заниженной ценой своей продукции. В результате премьер-министру Дмитрию Медведеву направили предложение повысить минимальную цену на коньяк на 30% — с 371 рубля до 493 рублей за пол-литра. Участники рынка считают, что коньяк — премиальный высококачественный алкогольный напиток, который покупают не для ежедневного потребления, а по особым случаям. Соответственно, дешёвым быть он не может.

Кроме того, по мнению директора Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадима Дробиза, в нашей стране производят не совсем точные расчёты для оценки минимальной стоимости бутылки.

— Оптово-розничная наценка к заводской составляет 20%, но на самом деле наценки совсем другие. Продукт покупает дистрибьютор, везёт в регион и там продаёт магазинам. В этом случае наценка дистрибьютора 20%, наценка розницы минимум 30% — суммарно получается 50%. Но сегодня всё больше продукции от заводов поступает напрямую в сети, минуя дистрибьюторов. Даже в этом случае наценка не делается 20%. Минимум прямая наценка в сети 30%. Плюс сети любыми путями вытаскивают 10–15% в качестве бонусов с производителя, — рассказал Лайфу Вадим Дробиз.

Давать реальную цену крепкому напитку — это ещё не всё, чего хотят добиться производители. По их мнению, повышение цены на коньяк поможет сократить рынок контрафактной алкогольной продукции.

Вадим Дробиз считает такую инициативу целесообразной. По его словам, на поддельную продукцию приходится около трети коньячного рынка. Для изготовления качественного же коньяка используется дорогое сырьё, поэтому напиток не может продаваться на полке магазина по цене 370 рублей.

— Коньячный спирт очень дорогой. Для производства хотя бы полбутылки коньяка нужно порядка шести килограммов винограда. А если при изготовлении коньяка использовать, например, вместо виноградного спирта дешёвый ворованный этиловый спирт, то продукт получается очень дешёвым. Производитель нормального коньяка не может продавать напиток по официальной цене, а фальсификатор может, — заявил Вадим Дробиз.

Повышение цены на коньяк может спровоцировать рост цен и на традиционный русский напиток — водку.

Ранее Минфин России предложил в 2019 году повысить минимальную розничную цену на водку крепостью от 37 до 40 градусов с 205 рублей до 215 рублей за пол-литра. Однако, как считает Дмитрий Добров, председатель правления Союза производителей алкогольной продукции, цена на водку в новом году должна быть увеличена до 227 рублей. Такому росту способствуют инфляционные процессы и повышение НДС. Схожее мнение и у эксперта Вадима Дробиза.

— Сегодня официальная цена на водку составляет 205 рублей, а в следующем году она составит 215 рублей. Но в реальности самая дешёвая легальная водка не может стоить дешевле 235–240 рублей, — заявил эксперт.

Генеральный директор сервиса по выбору потребительских товаров Rate&Goods Роман Майстер полагает, что предложение Союза производителей коньяка повысить цену на напиток может иметь серьёзные последствия для всего алкогольного рынка.

— Во-первых, может произойти изменение логики ценообразования внутри категории: если коньяк низшего сорта теперь по умолчанию будет стоить не меньше 500 рублей, то цены на напитки из среднего и премиального сегментов также соответствующим образом вырастут. В том числе из соображений ценностного позиционирования: чтобы элитный коньяк воспринимался действительно элитным, должна сохраняться определённая разница между его ценой и ценой на коньяк попроще. Вполне возможно, что вырастут цены и на другой крепкий алкоголь среднего и премиального сегментов, — объяснил Лайфу Роман Майстер. — Во-вторых, может измениться потребительское поведение. В сложившихся обстоятельствах потребители крепкой алкогольной продукции, отдающие предпочтение водке, нередко в какой-то момент меняют свои привычки и переходят на коньяк низшего ценового сегмента. Если же минимальная цена коньяка вырастет, может произойти отток этих потребителей обратно в водочный сегмент.