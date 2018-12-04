Доллар на пороге краха. Как это отразится на курсе рубля

Зарубежные аналитики бьют тревогу: доллар может потерять статус мировой резервной валюты. Его позиции, действительно, сильно упали. Американский миллиардер Рэй Далио заявил, что стоит ждать обрушения доллара на 30%. Лайф выяснял, что всё это значит для рубля и российской экономики.

Доллар переживает непростые времена. Американские финансисты предупредили, что уже в следующем году он будет ощутимо терять в цене. Причём не один год подряд. Таким образом аналитики отреагировали на заявление главы ФРС (Центробанка США) Джерома Пауэлла, что сейчас ключевая ставка находится чуть ниже нейтрального диапазона. Это значит, что регулятор будет её повышать. ФРС ужесточает денежно-кредитную политику уже два года. Ключевая ставка постоянно повышается, что вызывает протесты многих зарубежных экономистов.

Известный американский инвестор Рэй Далио заявил, что доллар рухнет на 30%, а следовательно лишится статуса мировой резервной валюты. Впрочем, у ФРС своя логика. Кризис давно кончился, дополнительно стимулировать экономику уже не надо. В итоге только за этот год ключевая ставка повышалась три раза, а значит, и кредиты становятся всё дороже и дороже. Как итог — цены на недвижимость превысили уровень 2008 года. Кстати, Дональд Трамп не раз выступал с жёсткой критикой политики ФРС, считая её главной угрозой американской экономике. Россияне, в свою очередь, задались невольным вопросом: если падает доллар, то что будет с рублём. Курс национальной валюты был одной из самых больных тем последних месяцев. Особенно в ожидании возможных американских санкций.

— Падение доллара означает укрепление рубля, но проблемы в американской экономике затронут глобальный рынок, — поясняет заместитель директора аналитического департамента ГК "Альпари" Анна Кокорева. — Достаточно вспомнить все предыдущие американские кризисы и их влияние на Россию и другие страны. Из-за высокой степени глобализации рынков кризис в США станет причиной кризиса во всём мире. Возможно, Россия будет меньше подвержена его влиянию, ведь из-за санкций торговые и политические отношения между нашими странами значительно ухудшились. Наша страна стала более устойчивой к внешним форс-мажорам, но негативный эффект всё равно будет. Также важно понимать, насколько снизится степень долларизации российской экономики к моменту падения доллара. Если существенно, то наша экономика будет подвержена влиянию американского кризиса в меньшей степени. Если всё останется на прежнем уровне, то в рублёвом выражении доходы нашего бюджета снизятся из-за удешевления доллара. Если кризис существенно нас затронет, то на фоне падения доллара рубль не будет укрепляться, он тоже будет дешеветь.

Впрочем, угроза падения курса доллара не выглядит таким страшным прогнозом, если вспомнить, что десять лет назад американская валюта уже падала как раз на 30% и даже больше. Тем не менее американская экономика не рухнула. Да, она испытала кризис, но ФРС США нашла выход из сложившейся ситуации. Поэтому утверждать наверняка, что падение доллара приведёт к краху американской экономики, нельзя, хотя кризис возможен. По словам Анны Кокоревой, никто не мешает Штатам вновь понизить ставки и накачать рынок ликвидностью.

— Доллар колеблется постоянно, поэтому говорить о крахе американской экономики я бы не стал, — рассказывает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. — К примеру, во втором полугодии 2014 года индекс доллара вырос на 25%, в 2017 году — ослаб на 15%, а в начале 2000 годов просто рухнул на 40%. И никак это на экономике США не отразилось, она была такой же крепкой. Зато снижение цены доллара сейчас должно крайне положительно отразиться на курсе рубля и нефтяных ценах, которые напрямую зависят от его динамики. Это хорошо и для российской экономики, и для рубля.

По мнению главного аналитика "Телетрейд групп" Олега Богданова, несмотря на небольшое снижение в конце ноября, позиции доллара вполне устойчивы. Более того, уже в ближайшее время он может укрепиться, хотя в долгосрочной перспективе двух-пяти лет, действительно, может серьёзно упасть. И причины будут как раз такими, которые и называли американские экономисты. Это дефицит бюджета, платёжного и торгового баланса, а также гигантский госдолг. Впрочем, по мнению Олега Богланова, главный вопрос — по отношению к каким валютам доллар будет падать. Вполне вероятно, что расти по отношению к доллару будут вовсе не евро и фунт, как принято считать сейчас. Правда, какие именно это будут валюты, пока не понятно.

— Паниковать не стоит, — считает руководитель аналитического департамента "Международного финансового центра" Роман Блинов. — Слухи "о скорой смерти американского доллара" явно преувеличены, хотя поводы для них есть. Что касается перспектив рубля, то предполагается, что курс доллара снизится в первую очередь по отношению к твёрдо конвертируемым валютам. Российский рубль к ним отношения не имеет, но косвенно некоторые плюсы могут достаться и нам. Есть вероятность, что появятся предпосылки для частичного отказа или изменения структуры международных расчётов при товарообороте. Правда, это не гарантирует безоговорочного укрепления курса российского рубля. Наши основные статьи экспорта имеют валютную составляющую. Чтобы курс рубля стабильно укреплялся, должны быть условия для гармоничного роста и расширения российской экономики. Обрушение доллара, каким бы оно ни было, серьёзно на рубль не повлияет.

Как отмечает ведущий аналитик компании "ФинИст" Альберт Кятов, в ближайшее время доллар будет стоить на уровне 64,8-66 рублей. По его словам, говорить о дедолларизации в мировой экономике пока рано. У стран с самыми большими золото-валютными резервами большая часть резервов хранится в долларах. Соответственно, у них нет никакого интереса в том, чтобы он перестал быть резервной валютой. Альберт Кятов напоминает: 80% всех мировых активов номинировано в долларах, поэтому говорить о дедолларизации пока преждевременно.