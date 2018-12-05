Железный спрос. Какие б/у машины подорожают в новом году

Предновогодняя пора оказалась не самой приятной для автомобилистов. За год новые автомобили подорожали на 7%, но праздничных скидок на личный транспорт не ожидается. Однако эксперты прогнозируют увеличение спроса в б/у сегменте. Лайф разбирался, какие марки машин подорожают на вторичном рынке.

Средняя цена новой легковушки в России выросла на 7% — до 1,42 млн рублей. При этом средняя стоимость иномарки достигла 1,64 млн, а автомобилей отечественного производства — 623 тыс. рублей. Такие данные привело аналитическое агентство "Автостат". Там проанализировали цены на автомобили за первые десять месяцев этого года и сравнили с тем же периодом прошлого.

Сейчас есть все предпосылки для того, чтобы цены продолжили повышаться и дальше. Причём достаточно быстро. По мнению автоэкспертов, новые машины резко подорожают в ближайшее время, а вот новогодних скидок для автомобилистов в этом году не предвидится. При этом не исключено подорожание машин в б/у сегменте. Как заявил Лайфу автоэксперт Сергей Логинов, рынок подержанных автомобилей может вырасти на 5–7%.

— На рынке б/у автомобилей больше всего заключено сделок в эконом-сегменте — до 500 тыс. рублей. Это основная часть тех автомобилей, которые там продаются-покупаются. Дальше идут автомобили от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей. Всё, что выше миллиона, продать уже сложнее, — отмечает Сергей Логинов. — Тем не менее, кто больше повысит цены на новые машины, те марки в б/у сегменте и подорожают. Среди них окажутся модели массового сегмента (Toyota, Nissan) и немцы (BMW, Audi, Mercedes).

Также автоэксперт отметил, что скорость подорожания автомобилей будет напрямую зависеть от курса доллара. Однако у тех, кто хочет приобрести подержанное авто по старой цене, в запасе ещё есть полтора-два месяца.

Чуть выше рост цен на вторичке спрогнозировал Лайфу генеральный директор CarPrice Денис Долматов. По его мнению, максимальное повышение коснется автомобилей, которым от двух до четырёх лет.

— От 5% до 10% будет рост цен на свежие подержанные автомобили. Сегодня они в дефиците, а кроме того, цены на них зависят от цен на новые авто. Машины старше шести-семи лет, скорее всего, не подорожают: их цена зависит от состояния, пробега, количества владельцев, состояния кузова. Как правило, корреляции с ценами на новые машины нет, потому что такие модели уже не производятся, — рассказал Денис Долматов.

Кроме того, он отметил, что на вторичный рынок в 2019 году окажут влияние три немаловажных фактора. Первый фактор связан с тем, что в начале года подорожают новые автомобили. Обычно это подорожание связывают с повышением ставки НДС с 18% до 20%. Но оно будет вызвано также тем, что автодилеры увеличат цены для компенсации потерь от ослабления рубля в 2018 году. Любое повышение цен снижает объём продаж и заставляет часть покупателей идти на вторичный рынок за альтернативой — свежими подержанными автомобилями.

— Второй фактор — свежих машин с пробегом на всех не хватит. Это результат провала продаж в 2015 году, когда из-за двукратного ослабления рубля продажи новых машин упали почти на 30%. Сегодня машины, приобретённые в 2015 году, выходят на вторичный рынок — их объективно мало. А дефицит всегда отражается на цене. То есть трёхлеток будет мало и они будут достаточно дорогими, — продолжает гендиректор CarPrice. — И третий фактор связан с ожидаемой отменой "двойного налогообложения" при продаже юрлицами машин с пробегом. Сегодня юрлицу крайне невыгодно покупать подержанный автомобиль у другого юрлица, потому что покупатель заплатит налог с полной стоимости машины. Если законодательство будет исправлено, то автодилеры смогут продавать десятки тысяч машин на аукционах, что, конечно же, будет серьёзным стимулом развития рынка подержанных авто. Этот сегмент будет быстро расти, государство получит дополнительные налоги, а автодилеры — дополнительный источник дохода от продажи машин с пробегом.

Несколько другое мнение по поводу роста цен на б/у автомобили сложилось у Михаила Сысоева, руководителя отдела продаж автомобилей с пробегом дивизиона "Внуково" ГК "Автоспеццентр". Он полагает, что в 2019 году взлетят в цене легковушки массовых брендов возрастом не старше пяти лет. Однако при этом рост стоимости будет небольшой — примерно 2–3%.

— Сохранится цена на более возрастные авто, пользующиеся спросом. А вот на премиальные марки рост цен возможен до 5%. Начало основного роста цен на авто с пробегом ожидается с середины первого квартала 2019 года. Это пройдёт плавно и для потребителя не станет сильно заметно. Как показывают практика и статистика, в масс-сегменте спросом будут пользоваться, как и раньше, лидеры рынка: Lada, Ford, KIA, Hyundai, Toyota, Nissan. В премиальном сегменте, как и раньше, повышенный спрос останется за марками Mercedes, Audi, BMW, — прокомментировал Лайфу Михаил Сысоев.