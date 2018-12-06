Сезонный фактор. Как изменились цены на зимний спорт

В этом году россияне намерены активно провести новогодние праздники. Так, спрос на товары для зимнего спорта с прошлого года вырос на 5%. Таковы результаты исследования сервиса бесплатных объявлений "Авито".

В этом году большинство россиян традиционно предпочитает встречать Новый год дома. Правда, сидеть в четырёх стенах все праздники тоже не планирует. Сейчас всё больше растёт популярность зимних видов спорта. Лыжни прокладывают даже в тех парках, где их раньше никогда не было, катки открываются один за другим, а горки для тюбинга порой появляются прямо во дворах жилых домов. В результате стала расти и популярность зимних видов спорта, а вместе с ней и продажи спортивных товаров.

Больше всего россияне любят кататься на коньках и на лыжах. На них приходится примерно по 40% всех запросов. На третьем месте сноуборд (14%). На санки и тюбинг пришлось всего 4% запросов. Причём интересно, что на санках больше всего любят кататься в Самаре, на сноуборде — в Краснодаре, а лыжи больше всего популярны в Ижевске.

Доступнее всего санки: их можно купить в среднем за 1335 рублей. Дороже всего стоит сноуборд — 7103 рубля. Причём цены на зимнее снаряжение в разных городах отличаются очень сильно. Полный набор для разных видов спорта дешевле всего обойдётся в Ульяновске. Купить все четыре товара можно в среднем за 10 401 рубль, а дороже всего — в Краснодаре, где они обойдутся в среднем в 17 888 рублей. Единственными городами, где спортивное снаряжение подешевело, стали Саратов (–14%), Краснодар (–10%), Ульяновск (–9%), Ижевск (–7%) и Казань (–1%). В Самаре цена практически не изменилась. В остальных городах стоимость выросла, особенно сильно — в Воронеже и Волгограде (на 16% и 17% соответственно).

— Больше всего спрос на товары для зимнего спорта вырос в Волгограде — на 79%, — пояснили Лайфу в "Авито". — Следом расположились Ижевск (+38%), Пермь (+21%) и Санкт-Петербург (+19%). Самым сильным падением спроса отличились Красноярск (–19%) и Иркутск (–22%).