Пиво с ядом. Какие опасные компоненты добавляют в пенный напиток

Эксперты и потребители в России опасаются, что вкус и качество пива изменятся после вступления в силу нового техрегламента безопасности алкогольной продукции. Он разрешает увеличить в напитке долю солодозаменителей и сахаросодержащих продуктов, что развяжет руки производителям при выборе компонентов. Как выяснил Лайф, даже сейчас в пиве встречаются опасные компоненты, не говоря уже о скором будущем.

Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила проект технического регламента безопасности алкогольной продукции. В нём говорится, что пивовары смогут использовать добавки, заменяющие солод, до 50%. В то время как по действующему регламенту заменять сахаром и зерном кукурузы или риса разрешено не более 20% солода. Кроме того, количество сахаросодержащих продуктов документ разрешает увеличивать с 2 до 5%. Такие изменения порадовали далеко не всех производителей, а любители пива и вовсе насторожились. Сразу появились опасения, что вкус и состав напитка изменятся в худшую сторону.

Обновлённый технический регламент оказался выгоден больше всего транснациональным пивоваренным компаниям. Замена солода ещё большим процентом риса или кукурузы позволит им добиться существенной экономии на производстве. Кроме того, принятые нововведения соответствуют современному тренду на появление новых сортов и марок пива. Одновременно с этим меняются и вкусовые характеристики.

Однако многие специалисты придерживаются консервативных взглядов не только с точки зрения приверженности классическим маркам, но и с точки зрения здоровья.

— Согласно Закону о чистоте пива (Reinheitsgebot), принятому немцами 23 апреля 1516 года, при производстве данного напитка могут использоваться только специально очищенная вода, солод и хмель. Именно такое сочетание компонентов насыщает пиво полезными витаминами группы В. Но по новому регламенту замена солода рисом или кукурузой с 20 до 50% и увеличение сахаросодержащих компонентов до 5% приведёт к потере части полезных качеств. Дело в том, что использование крахмалосодержащего сырья ускоряет процесс пивоварения, что нарушает естественный процесс брожения. Пусть и незначительно, но повышение доли сахара может негативно сказаться на больных диабетом. Содержание сахара в крови повышает и использование мальтозной патоки, — объяснил Лайфу эксперт МКА "Филиппов и партнёры" Роман Шишкин.

Также, по мнению эксперта, нововведения изменят эстетический вид напитка: увеличение доли риса приводит к уменьшению пены в бокале. А ещё после изменений в составе полученный напиток уже будет сложно назвать пивом.

— Приготавливаемые напитки хоть и будут называться пивом, однако по факту будут являться именно пивными напитками. При этом вкусовые качества (и, соответственно, пристрастия) будут определяться каждым потребителем индивидуально, — заявил Роман Шишкин.

Замена солода натуральным сырьём — ещё не самое страшное, к чему могут прибегнуть производители. Всё чаще, чтобы придать пенному напитку фруктовый вкус, в него добавляют химические присадки, которые опасны для человека при чрезмерном употреблении пива.

Так, например, в пиве можно найти сивушные масла — смесь тяжёлых спиртов, которые образуются при брожении пива и обладают сильными токсическими характеристиками. Канцерогенные вещества, или "твёрдые смолы", которые переходят в пиво из хмеля, вызывают развитие рака толстой кишки. Для увеличения пены в пиве производители используют кольбат — ядовитое вещество, вызывающее воспаление желудка и кишечника, а также моноамины.

Последние также образуются при брожении пива и приводят к поражению почек и головного мозга. А вот теперь самое страшное: среди моноаминов хорошо известен кадаверин и путресцин — они относятся к трупным ядам. Именно эти коварные вещества являются виновниками похмелья. И это ещё далеко не весь послужной список химдобавок. Кстати, сахар тоже оказался совсем не безопасен для здоровья человека. Чрезмерное количество пива с его участием способно вызвать ряд заболеваний.

— Повышенное содержание сахара может привести впоследствии к проблемам с зубами, ожирению, диабету. Последние в свою очередь провоцируют заболевания сердечно-сосудистой системы, лимфостаз, гипертоническую болезнь, патологии суставов, — рассказала Лайфу старший терапевт-стоматолог центра имплантации и стоматологии "Интан" Нина Уманская.