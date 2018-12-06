Праздники взаймы. Чем опасны предновогодние кредиты

Перед Новым годом банки буквально соревнуются, предлагая один кредит выгоднее другого. Клиентам делают "индивидуальные предложения", от которых порой действительно трудно отказаться. Такие кредиты кажутся предновогодним подарком. На самом деле в погоне за сиюминутной выгодой легко попасть на рекламную уловку банка. Лайф разбирался, на что обращать внимание при выборе предновогоднего кредита и когда от займа лучше отказаться.

В этом году россияне побили исторический максимум по кредитованию за пять лет. Об этом сообщили в Объединённом кредитном бюро (ОКБ). Средний кредит наличными составил 277 тысяч рублей, а объёмы кредитования за год увеличились на 60%. Сейчас есть все предпосылки для того, чтобы ждать нового всплеска интереса к потребительским займам. Банки активно предлагают заманчивые кредиты перед Новым годом. И это неслучайно. На эмоциях, в порыве купить более дорогой подарок или порадовать себя приятным путешествием люди куда охотнее расстаются с деньгами. Тем более что праздники в этом году предстоят долгие — целых десять дней.

В начале января Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) провела исследование и выяснила, что россияне за прошлые зимние праздники оставили в магазинах порядка 1 трлн рублей. Более того — 7 млн человек занимались шопингом прямо в новогоднюю ночь. Причём покупки были далеко не самыми дешёвыми. Среди вещей, на которые больше всего вырос спрос, оказались шубы и драгоценности. Поэтому сейчас банки не без оснований ждут новых заёмщиков. Обещают выгодные условия — ставки от 10–12%, снижаются требования к заёмщикам и предлагаются прекрасные условия для досрочного погашения. Действительно, есть предложения, которые соответствуют заявленным обещаниям. Только не всегда и не для всех.

— С первого взгляда кредитные условия могут выглядеть очень привлекательными, но всегда надо помнить, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, — рассказывает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. — При заключении кредитного договора необходимо досконально узнать условия, а именно — необходимо ли брать дополнительную страховку, какие штрафные санкции, какая эффективная процентная ставка и так далее. Лишь узнав полностью все условия, можно подписывать договор. Иначе придётся в следующем году разбираться уже с финансовыми проблемами.

Бывает, что в рекламе банк озвучивает выгодные условия, но обещанный процент может получить лишь определённая категория заёмщиков. К примеру, только зарплатные клиенты. Для всех других действуют уже совершенно иные проценты. Бывает, что низкий процент даётся, только начиная с какой-то определённой суммы. Если же человек хочет взять кредит на меньшую сумму, то условия будут другими.

— В рекламных акциях банки указывают только первоначальные условия кредита, — поясняет главный аналитик ООО "ЦАФТ" (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков. — Для конкретного заёмщика они могут измениться в менее привлекательную сторону. Это зависит от его финансового положения, кредитной истории и множества других факторов. Если человек к этому готов и у него нет другого выхода, то тогда, вне зависимости от сезонного фактора, необходимо очень внимательно и трезво подойти к выбору конкретной кредитной организации и индивидуальных условий кредитования.

Банки очень любят маскировать различные дополнительные платежи и за счёт этого увеличивать издержки получения и обслуживания кредита, поэтому необходимо игнорировать броские рекламные предложения и сосредоточиться на сути. Сколько беру, сколько отдаю с учётом всех издержек. Исходя из разницы двух этих цифр, высчитывать "настоящий" процент и, сравнивая с предложениями конкурентов, делать выбор.

Зачастую оформить вещь в кредит можно в крупных торговых центрах, где сотрудники банка предоставляют кредитные карты на выгодных условиях. Но стоит всегда помнить, что банки — не благотворительные организации, а беспроцентных кредитов не существует. Быстрые деньги, как правило, являются дорогими деньгами. Чаще выгоднее бывает взять деньги в кредит наличными, чем оформлять карту. Также стоит обратить внимание на пункты договора, где прописывают дополнительные комиссии по кредиту сверх установленной процентной ставки. К ним можно отнести комиссии по выдаче кредита, обслуживание счёта и так далее. Не стоит забывать и про страховку, связанную со страхованием жизни и здоровья, которую многие банки стараются навязать клиенту. Иногда заёмщики сознательно идут на оформление страховки кредита, чтобы повысить вероятность одобрения. Боятся, что без страховки банк может и не одобрить. И эти опасения небеспочвенны.

— Что действительно должно насторожить заёмщиков в пунктах договора, так это право банка менять его условия в одностороннем порядке, — предупреждает эксперт компании "Международный финансовый центр" Гайдар Гасанов. — Также надо очень аккуратно относиться к договорам, где прописаны: ограничение на досрочное погашение кредита, право требования с заёмщика задолженности по кредиту третьим лицам, очерёдность списания сумм в погашении кредита. Если частично или полностью все вышеуказанные мною пункты имеются в договоре, то лучше вообще отказаться от кредита и обратиться в другой банк.

Стоит обращать внимание и на скрытые комиссии. Это может быть, например, доплата в форме платы за годовое обслуживание карты или счёта. Как отмечает шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв, прежде чем взять утяжелённый дополнительными поборами кредит, стоит подсчитать общую сумму выплат за год или за несколько лет, пока он действует. И, исходя из этого, понять, сколько денег всего и сколько в среднем в месяц реально придётся тратить на обслуживание кредита. В то же время условия предновогодних кредитов в офисах банка действительно нередко бывают очень неплохими. По словам аналитика, если вы внимательно прочитали, изучили все условия договора и видите, что процент выгодный, — почему бы этим не воспользоваться?

Особенно если это кредитная карта, по которой есть 60-дневный (или лучше 100-дневный) льготный период, в течение которого можно не платить проценты. В таком случае при необходимости можно просто занять у самого себя денег до зарплаты. Впрочем, даже кредитные карты с самыми прозрачными условиями пользования далеко не бесплатны. Годовую комиссию за обслуживание всё равно придётся платить. Кроме того, обладание кредитной картой таит в себе скрытые риски начать жить не по средствам и покупать больше, чем нужно. В любом случае, прежде чем брать кредит, стоит взвесить все плюсы и минусы.