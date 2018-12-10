Ожидание vs реальность. Что россияне ждут в подарок на Новый год и что получат

Большинство россиян хотят получить на Новый год деньги и гаджеты, но многих ждёт неприятный сюрприз. Подарки подорожали, в некоторых категориях – на 20%. Какие презенты сейчас в тренде и чего стоит ждать под ёлкой на самом деле.

В этом году россияне готовы потратить на новогодние подарки в среднем от 7 до 10 тыс. рублей. В столице — до 15 тыс. рублей. Таковы результаты исследования группы компаний TDI (занимается маркетинговыми коммуникациями). В прошлом году сумма, с которой готовы были расстаться покупатели в преддверии новогодних праздников, была примерно такой же. Впрочем, за этот год цены выросли в различных категориях товаров до 20%, поэтому теперь россияне могут рассчитывать на более скромные презенты. На подарки для близких родственников жители России готовы потратить от 3 до 5 тыс. рублей (в Москве до 7 тыс. рублей) за штуку, для друзей и коллег — не больше 1–1,5 тыс. рублей. Среди самых желанных подарков — по-прежнему деньги, их хотели бы получить более 35% россиян. На втором месте гаджеты и ювелирные украшения — около 15%. О зарубежных поездках мечтает около 10%. Но, скорее всего, надеждам не суждено оправдаться.

— Анализируя динамику продаж за последние несколько лет, можно уверенно говорить о том, что россияне стали более рационально расходовать средства. Несмотря на призывы маркетологов, количество импульсивных, необоснованных трат сократилось более чем на 30%. Население стало активно экономить, — констатирует эксперт потребительского рынка, генеральный директор группы компаний TDI Наталья Орлова. — Среди самых популярных подарков первенство активно завоевывают подарочные сертификаты, так как они универсальны: подойдут мужчине, женщине, ребёнку, родственнику, другу или коллеге. Сейчас практически не осталось торговых точек, которые не предлагали бы покупателям подарочные карточки номиналом от 500 рублей.

Ещё несколько лет назад условия использования подарочных сертификатов были достаточно жёсткими. Нереализованные остатки сгорали, их нельзя было пополнять, а потратить необходимо было в определённый период. Сейчас подарочный сертификат — один из самых эффективных способов привлечения потребителей. В предпраздничные периоды продажи сертификатов выросли на 30–70%, составляя 20% и более от оборота торговых точек, поэтому продавцы стремятся создать максимально комфортные условия для покупателей, фактически приравнивая карточки к наличным деньгам. Самой большой популярностью пользуются сертификаты косметических магазинов и салонов красоты. На втором месте — магазины одежды и обуви, затем магазины детских игрушек и бытовой техники.

Таким образом, на практике под новогодней ёлкой вместо заветного гаджета вполне может оказаться подарочный сертификат в парфюмерный магазин. Как показало исследование TDI, самыми универсальными подарками считаются новогодние сувениры, сладости и алкоголь. Их друзьям и коллегам будут дарить больше 60% россиян.

— Тем, кто хочет сэкономить и не купил подарки до 1 декабря, остаётся надеяться только на распродажи, — говорит Наталья Орлова. — Их в этом году будет даже больше, чем обычно. Ретейлеры стремятся всячески привлечь покупателей, поэтому ни один уважающий себя магазин не обойдётся без новогодних акций. Самыми ходовыми товарами на распродажах будут игрушки, сладости и новогодние сувениры. Реально найти товары со скидкой от 20 до 50%.