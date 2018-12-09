Стихи вместо водки. Как поэты зарабатывают на корпоративах

В этом году новый тренд — на корпоративы все чаще зовут поэтов, а культурные вечера с бокалом шампанского приходят на смену танцам под водку. В ивент-агентствах отметили, что примерно 40% клиентов отказываются от стандартного банкета с концертом звезды. Сколько платят поэтам за корпоративы и как можно заработать на собственном творчестве.

Поесть и послушать вживую выступление звезды отечественной эстрады — довольно банальный и приевшийся вариант новогоднего корпоратива. Ивент-агентства отмечают, что примерно 40% заказчиков отказываются от такого рода мероприятий, а взамен выбирают вечер в формате иммерсивного шоу.

— Формат для российского event-рынка не новый, в корпоративную культуру вошёл примерно 2 года назад, но именно в этом году тенденция прослеживается наиболее ярко. В этом году большинство наших клиентов отказываются от скучной официальной части с подведением итогов года, а вечера подобного формата выбирают небольшие компании с численностью до 500 сотрудников, — рассказала Лайфу генеральный директор компании "РПГ Москва", сценарист-режиссёр Яна Жукова.

Смысл вечера в таком формате заключается в том, что гость не просто сидит и смотрит на выступающего, но и сам становится частью выступления. По словам Яны Жуковой, гостей делят на группы, они получают свои роли, проживают свой несложный сюжет в новом образе и остаются совершенно довольны.

Среди молодёжи пользуется спросом жанр хоррор или детектив, а также популярной тематикой на корпоративах становятся произведения Пушкина, Гоголя и Агаты Кристи.

— В данных тематиках мы подбирали группу танцоров, вокалистов, музыкантов. Арендовали тематические костюмы, реквизит, устраивали репетиции. Сюжет прописывали не сложный, но увлекательный с полным погружением и вовлечением гостей. Учитывали тот факт, что не все сотрудники компаний раскрепощены и обладают актерскими и вокальными данными, — говорит Яна Жукова.

Активный интерес к "умным" мероприятиям связан с тем, что заказчики начинают разбираться в искусстве и, соответственно, хотят устроить необычное мероприятие. Взамен на это многие ивент-агентства стараются идти в ногу со временем, генерируя всё новые и новые идеи, и подстраиваются под новые запросы.

— 2018-й — год литературы, и сейчас мы видим рост интереса к книгам. Люди стали больше читать, что определённо радует. Книги стали частым элементом для корпоративных подарков. Поддерживая тренд "культурных корпоративов", мы в этом году запустили отдельный проект — корпоративный лекторий "Люди Людям. Доставка свежих знаний". Это очень интересный формат, который доставляет свежие знания прямо в офис компании для того, чтобы сотрудники находили свежие идеи для решения актуальных задач бизнеса. Но не увлекаясь, чтобы не превратить мероприятие в лекцию, мы разбавляем контент развлекательной частью, приглашая интересных артистов, — говорит генеральный директор агентства Special Agency Александра Туцкая.

Творческий вечер в формате иммерсивного шоу обойдётся заказчикам не дешевле стандартного корпоратива. Однако здесь бюджет конкретно перераспределяется, пояснила Лайфу Александра Туцкая. Примерно 30% от общего бюджета составят затраты на декор площадки и аренду помещения, 40–50% бюджета затрачивается на основную часть с банкетом и 20% отдаётся под развлечение.

Правда, гонорары приглашённых поэтов и молодых музыкантов на интеллектуальный корпоратив весьма отличаются от таковых у звёзд шоу-бизнеса. Средняя цена за выступление самобытного артиста варьируется в пределах 70–350 тысяч рублей.

Новую тенденцию к иммерсивному формату замечают не только представители ивент-агентств, но и сами артисты. Маша Кольцова, поэт и самобытный музыкант, рассказала Лайфу, что в этом году, например, заказчики просят её не просто спеть, но и рассказать истории создания своих текстов.

— Перед тем как услышать саму песню, людям интересно узнать, как она создавалась, в чём кроется смысл произведения, почему носит такое-то название. Хотят большего вовлечения в процесс. Сейчас людям интересно ощутить на себе эмоцию и чувства вместо бездумных пьяных танцев. А для любого творческого человека важной миссией является донесение своих мыслей до слушателя, — поделилась с Лайфом певица.

Но если Машу просят рассказать истории создания своих песен, то музыканта и поэта, выступающего под псевдонимом Dante, просят зачитать ещё и стихи. Кроме того, иногда к артисту обращаются с весьма необычной просьбой подготовить сотрудников той или иной компании к собственному выступлению на корпоративе. Правда, за это Dante берет отдельную плату.

— В основном меня просят выступать со своим репертуаром, но есть и запросы на классиков. Возможно, псевдоним работает, и гости хотят услышать строчки из "Божественной комедии" Данте Алигьери. К своему выступлению я подключаю музыкантов и танцоров, и мы устраиваем красивое постановочное шоу. Тем, кто обращается ко мне за помощью, я помогаю раскрепоститься, учу их работать на сцене, ставлю им речь, учу интонации, импровизации. Процесс подготовки может растянуться от одного до трёх месяцев, — рассказал Лайфу Dante.

Повышенный интерес заказчиков к интеллектуальным вечерам не может не радовать. Однако через год, как уверяют представители ивент-агентств, корпоративные мероприятия перейдут на совершенно новый формат.

— К 2020 году корпоративные мероприятия перейдут полностью на диджитал-формат. Уже сейчас можно наблюдать запросы клиентов на робототехнику как элемент развлечений. Запад диктует тренды, и уже сейчас можно увидеть на мировых шоу голограммы вместо артистов, компьютерную графику и спецэффекты вместо декора. Международные компании приводят эти тренды на российский рынок, — прогнозирует генеральный директор агентства Special Agency Александра Туцкая.