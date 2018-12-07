Американцы поверили в рубль. Какой теперь курс ждать в новом году

67,5 рубля за доллар. Такой курс на 2019–2020 годы прогнозирует международное рейтинговое агентство Fitch. Интересно, что, несмотря на угрозу грядущих санкций, зарубежные эксперты оказались очень высокого мнения о стабильности рубля. Они не видят причин для краха российской валюты. Стоит ли верить зарубежным аналитикам и что ждёт курс рубля в новом году?

Прогноз международного рейтингового агентства Fitch трудно оставить без внимания. Дело в том, что это американская корпорация, которая входит в "большую тройку" международных рейтинговых агентств. Главная задача Fitch Ratings — предоставить мировым кредитным рынкам независимую аналитику. Соответственно, прогноз от агентства такого уровня выглядит более чем авторитетно.

С начала декабря курс колеблется в районе 66,5 рубля за доллар. При этом ещё в августе он поднимался выше 68, а в сентябре и вовсе приближался к 70. На этом фоне в ожидании санкций со стороны США прогноз американских аналитиков, на первый взгляд, кажется очень оптимистичным. По их мнению, в следующем году курс упадёт всего лишь на один рубль. В своём отчёте аналитики Fitch отметили, что вероятная отсрочка введения санкций до 2019 года позволила рублю укрепиться. До конца года, по их мнению, курс и вовсе останется на уровне 66,5 рубля. Иными словами, не изменится.

— В своём прогнозе на 2019–2020 годы, который действительно выглядит крайне оптимистично, эксперты Fitch, вероятно, заложили ожидание постепенного охлаждения темпов роста американской экономики и переоценку сроков повышения учётных ставок в ФРС США, — поясняет эксперт Международного финансового центра Ольга Прохорова. — То есть прогноз отражает не столько силу российской экономики перед санкциями, сколько перспективу достижения американской экономикой своих пиковых значений, после чего последует спад, в том числе снижение курса американского доллара. Доходность гособлигаций США снижается, а значит, фаворитами следующего года обещают быть финансовые инструменты развивающихся рынков, к которым мы можем отнести и Россию.

Перспективы рубля не такие ужасающие, как это принято считать. Разумеется, нестабильная ситуация на глобальных рынках, снижение нефтяных цен и возможный ввод очередных санкций оказывают давление на курс, но большая часть негатива уже включена в нынешнюю цену национальной валюты. Такое мнение высказывает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. По его словам, наибольший вред отечественной валюте могут нанести запрет на инвестирование в госдолг и отключение госбанков от расчётов в долларах, а также возобновление операций ЦБ РФ в рамках бюджетного правила, но всё это стоит ожидать лишь в 2019 году. Судьба рубля, как и других сырьевых валют, в декабре будет зависеть от итогов встречи ОПЕК+ в Вене. По прогнозам Михаила Мащенко, если экспортеры не согласятся на существенное сокращение добычи, то курс вполне может упасть до 68 рублей за доллар, но, скорее всего, ненадолго — отметка вблизи 67,5 кажется ему более оправданной.

— Обычно, давая прогнозы, финансисты исходят из сложившихся трендов и общей макроэкономической ситуации, — поясняет главный аналитик "Телетрейд групп" Олег Богданов. — Она, действительно, в России стабильная, несмотря на санкции. Приток валюты в страну будет, и будет неизбежно поддерживать нашу валюту. Однако есть тенденции, которые могут в корне изменить прогноз. Во-первых, это глобальная макроэкономическая ситуация, которая серьёзно изменилась к концу 2018 года. Впервые за долгое время появились признаки спада, а возможно, и рецессии. Если начнётся рецессия в мировой экономике, то это всегда крайне неблагоприятно отражается на сырьевых котировках. Цены на нефть уже начали стремительно снижаться, и пока сложно сказать, на каком уровне они остановятся. Понятно, что в таких условиях российский рубль будет слабеть. Во-вторых, ЦБ заявил, что с 15 января снова начнёт покупать валюту для Минфина в рамках бюджетного правила. Такие операции создадут дополнительное давление на нашу валюту. Поэтому курс рубля на следующий год может колебаться в широком диапазоне от 65 до 75 рублей.

Старший аналитик ГК "Альпари" Анна Бодрова тоже не советует радоваться прогнозу американских экспертов. Она отмечает, что в докладе речь идёт о среднем годовом курсе. Это не означает, что доллар будет стоять на уровне 67,5 рубля, если санкционный режим станет жёстче. По году курс может колебаться от 60 до 70 рублей за доллар — в зависимости от условий и конъюнктуры рынка.

— Среднегодовое значение доллара — совершенно неинформативный показатель, он не даёт никакого понимания тенденций или течений в рублёвой паре, — считает Анна Бодрова. — В начале 2019 года для рубля появится слишком большое количество рисков, а их влияние невозможно просчитать с абсолютной точностью. Мы не знаем даже, когда и как будут ужесточены антироссийские санкции, но с уверенностью можем говорить, что это случится в период c января по апрель. Если санкции будут касаться финансового рынка и запрета нерезидентам покупать российский долг, это одна история. Она резко негативна для рубля, и тогда он может на какое-то время опуститься до 70–78 за доллар. Если санкции будут не такими жёсткими, то курс резко не обрушится.

Глобальные риски для рубля никуда не делись. При этом есть и основания для оптимизма. Как считает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский, вполне может реализоваться и самый лучший сценарий. В этом случае санкции в следующем году вводить не станут, а нефть снова начнёт расти. На этом фоне доллар/рубль может уйти ниже 64,7. Правда, пока это предел для позитивного прогноза.