Новый минимум. Когда биткоин пробьёт новое дно

На прошлой неделе биткоин потерял более 15% и обновил минимум за 15 месяцев. В понедельник радостных новостей тоже не последовало. Биткоин немного окреп, но всё равно так и не вышел из зоны в 3500 долларов. Скептики уверяют: в декабре лидер цифровых денег ещё заставит понервничать криптоинвесторов. Почему биткоин теряет позиции и какого курса крипты стоит ждать в декабре?

В декабре прошлого года биткоин переживал свой звёздный час. К концу месяца он достиг максимальной отметки — почти 20 000 долларов. С тех пор на крипторынке начались проблемы. Весь год график курса биткоина показывал то стремительное падение, то динамичное восстановление. Правда, в сентябре ситуация изменилась. Крипта стала стремительно терять позиции. На какое-то время курс биткоина вырос до 7 тысяч долларов, но затем пошла череда антирекордов. Один из них был поставлен на прошлой неделе: биткоин опустился почти до 3300 долларов. Это очень плохой показатель, если учесть, что ещё совсем недавно курс в 5 тысяч воспринимался инвесторами как катастрофа на крипторынке.

— Мы сейчас находимся в ситуации, когда доверие к криптовалюте существенно упало, — рассказывает глава экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн-технологиям при Госдуме РФ Артём Кольцов. — Аналогичное явление наблюдалось в 2014 году, когда биткоин вырос в два раза, а затем упал до показателей ниже стартовых. Сейчас для того, чтобы биткоин пошёл вверх, необходимо масштабное обновление участников рынка. Нужно просто подождать. Не стоит надеяться на скорое восстановление курса. Сейчас многие профессиональные трейдеры считают, что показатели опустятся ещё ниже. Это абсолютно нормальное явление — финансовый маятник раскачивается от оптимистических настроений к пессимистическим.

Аналитик компании "Финист" Александр Агеев считает, что биткоин все потрясения в этом году уже пережил и ожидать сильного падения в этом месяце не стоит. По его прогнозам, до января курс монеты может опуститься до 3000 долларов. Вторая половина этого года запомнилась массовым бегством инвесторов с крипторынка. Основная причина — просто сохранение своих инвестиций. Александр Агеев считает, что падение курса продолжится, так как продолжится и вывод активов по инерции. Просто потому, что большинство инвесторов будут отдыхать в рождественские и новогодние праздники. В новом году аналитик прогнозирует рост курса только в конце первого квартала: весной цена на биткоин, по его оценке, может достигнуть уровня в 6000 долларов.

— Причин для роста биткоина сейчас нет, тогда как предпосылок для дальнейшего падения достаточно много, — рассказывает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. — В ближайшем будущем биткоин подешевеет до 3000 долларов. Помимо очевидного снижения хайпа стоит отметить такую важную деталь, как активные продажи майнерами добытых монет. Дело в том, что на растущем рынке майнеры не спешили расставаться с криптой и обменивать её на фиат, так как рассчитывали на дальнейшее увеличение её стоимости. Сейчас же предприниматели стараются сбыть свои монеты практически сразу после их добычи, чтобы избежать дополнительных потерь. В связи с падением рынка за последние две недели было отключено более 35% асиков (ASIC — специальное оборудование для добычи биткоина). Это значит, что порядка трети майнеров предпочитают отказаться от добычи монет из-за их убыточности.

По словам Михаила Мащенко, всегда стоит помнить, что сложность вычислений в сети биткоина — плавающая величина. Она меняется каждые 2016 блоков, или раз в две недели. Чем меньше участников добывают монеты, тем меньше ресурсов на это необходимо потратить. Таким образом, оставшиеся майнеры смогут увеличить свою доходность за счёт отключившихся конкурентов. В результате этот механизм должен сохранить работоспособность системы вне зависимости от происходящего на рынке, а криптовалюта сможет продолжить своё существование. Так что биткоин рано списывать со счетов.

Только за последний месяц капитализация крипторынка снизилась с 224 до 124 млрд долларов. В итоге инвесторы разочаровались и в цифровых деньгах, и тесно связанных с ними ICO. Как отмечает эксперт Международного финансового центра Ольга Прохорова, единственной причиной и, соответственно, надеждой для роста цен криптоактивов остаётся повышение спроса на них. Но чётко сказать, почему этот спрос может вырасти, не может сейчас никто. По словам аналитика, прогнозы, в которых указываются цифры 20 000 и 50 000 долларов за биткоин, не более чем голословные заявления, которые абсолютно не аргументированы.

— Инвестиционная привлекательность криптовалютного рынка сейчас примерно нулевая, поскольку инвесторы прежде всего смотрят на показатели доходности за год, а она разочаровывает, — поясняет Ольга Прохорова. — К примеру, биткоин упал на 80%, технология так и не завоевала мир, традиционный фиат по-прежнему предпочтителен во всех сферах, проблема "серого" юридического статуса криптовалют за год до конца так и не решена. Ожидания запуска Bakkt так захватили умы криптоэнтузиастов, что многие из них пропустили перенос этого события на следующий год, а именно на 29 января. При этом сам по себе запуск платформы, как ожидается, сделает возможным приход институциональных игроков на рынок, но абсолютно этого не гарантирует. Учитывая то опасное состояние, в котором находится американский фондовый рынок, а также тенденцию к росту вложений в золото и недвижимость, ожидать, что крупные деньги массово ринутся в такую сверхрисковую сферу, как криптовалюты, не стоит.

Потеря интереса к крипторынку со стороны инвесторов связана и с многочисленными манипуляциями и злоупотреблениями. Регулированию рынок криптовалют поддаётся слабо. Инвесторы там сейчас не получают ни доходности, ни дивидендов. Как отмечает главный аналитик "Телетрейд групп" Олег Богданов, никаких фундаментальных уровней для биткоина сейчас нет. По его оценкам, лидер цифровых денег может упасть и до 2000 и до 1000, а может и до 1 доллара. Прочие криптовалюты вообще будут стремиться к нулю.

— Крипторынок, наоборот, попал под распродажи, а от биткоина избавляются, так как он ничем не подкреплён, — поясняет ведущий аналитик ООО "Эксперт плюс" Мария Сальникова. — Среди инвесторов и спекулянтов регулярно звучат одни и те же уровни, где расположены заявки на покупку биткоина — это уровни 3200 и 2700. Возможно, некий отбой и непродолжительный рост от этих цен нынешней зимой и произойдет. При этом в декабре биткоин продолжит терять в цене.