Новый цифровой мир. В Крыму выпустят карты-идентификаторы

Крым станет территорией цифрового развития — вскоре банковские карты на полуострове можно будет использовать и как идентификатор личности, чтобы получать с его помощью не только финансовые, но и медуслуги. Как выяснил Лайф, речь идёт о "пластике", который специально под эти цели выпустит одна из крупнейших кредитных организаций региона — банк РНКБ. Впрочем, есть нюанс: если карту потерять, то персональные данные владельца могут получить мошенники.

Люди будут оплачивать этими карточками проезд, использовать их как социальный "пластик" и медицинский полис. Об этом Лайфу рассказал председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По словам экспертов, карты-идентификаторы будут удобны — их владельцам не придётся носить с собой многочисленные бумажные документы.

Как отметил Анатолий Аксаков, соответствующие изменения будут внесены в законопроект о регулировании цифровых платформ, который в ближайшее время будет внесён на рассмотрение Госдумы. Он уточнил, что карты РНКБ станут идентификаторами, социальными и медицинскими картами. По ним можно будет записаться к врачу и оплатить онлайн-билеты в театр, проезд на транспорте. При этом РНКБ уже технологически подготовился к этому процессу.

— Пилот РНКБ отработает в Евпатории, Ялте, Армянске, а потом эта схема пойдёт по всему Крыму, — пояснил Анатолий Аксаков. — Всего будет выпущено около одного миллиона карт, которые станут идентификаторами личности. В дальнейшем опыт Крыма будет распространён на всю Россию.

В РНКБ Лайфу подтвердили, что готовятся к эмиссии "пластика", который станет идентификатором личности. Как уточнили в кредитной организации, сначала россияне смогут оплачивать этими картами проезд общественного транспорта.

— Данный этап пилотного проекта планируется завершить в 2019 году, — пояснили в РНКБ. — В дальнейшем к карте будут подключены другие нефинансовые услуги и сервисы. В перспективе "пластик" может быть использован в любых социальных проектах, являться как платёжным инструментом, так и идентификатором личности. Массовая эмиссия этого "пластика" запланирована на следующий год. Новация соответствует мировой практике.

Объединение различных документов — банковской карты, паспорта, проездного и полиса — будет удобно для россиян, уверены в пресс-службе "Новикомбанка". В кредитной организации пояснили, что в этом случае отпадает необходимость носить с собой многочисленные свидетельства, чтобы подтвердить свою личность, оплатить проезд, получить медицинские услуги. Карты-идентификаторы упростят процедуру выдачи кредитов и получение госуслуг: вся информация о человеке будет собрана на "пластике", который нужно будет для этого предоставить сотруднику банка или МФЦ, считают в "Новикомбанке". Там добавили, что карты-идентификаторы будут способствовать развитию электронного документооборота, который избавит граждан от необходимости лично посещать различные инстанции.

Впрочем, есть риск, что клиент потеряет карту — тогда его персональные данные могут попасть в руки мошенников, опасается руководитель аналитического департамента Международного финансового центра Роман Блинов. В "Новикомбанке" согласны с этим. В кредитной организации также не исключили, что "пластик"-идентификатор может выйти из строя при использовании. Поэтому должны быть разработаны эффективные методы защиты информации, находящейся на карте, налажена быстрая блокировка и перевыпуск карты, считают в "Новикомбанке". "Пластик"-идентификатор должен блокироваться за секунды, чтобы в случае утери карты граждане не пострадали, уверена старший аналитик "Альпари" Анна Кокорева. Однако есть опасения, что люди пожилого возраста не будут пользоваться "баном", добавила она.

В перспективе опыт РНКБ будут перенимать другие кредитные организации России, уверен советник председателя правления ассоциации "Финансовые инновации" Мурад Салихов. В топ-40 банков по активам, за исключением "Открытия", не ответили на запрос о том, будут ли они выпускать карты-идентификаторы в перспективе. Начальник управления трансакционного бизнеса банка "Открытие" Дмитрий Бочеров уточнил, что кредитная организация пока не планирует эмиссии такого "пластика", потому что это требует больших ресурсов на создание и запуск, а финансовый эффект от новации пока не очевиден.

По оценкам зампреда "Локо-банка" Андрея Люшина, на проект банки могут выделить "миллиарды рублей". Но эти затраты окупятся, считает Андрей Люшин, в том числе за счёт наращивания клиентской базы в рамках проекта и повышения лояльности вкладчиков. С ним согласна управляющий партнёр аудиторской компании 2К Тамара Касьянова. По словам эксперта, россияне захотят оформить карты-идентификаторы, а в ходе обслуживания в банке обратят внимание на другие продукты, услуги и сервисы.