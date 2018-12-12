Займ по вашему паспорту. Как защититься от кредитных аферистов

Количество мошеннических заявок на получение кредита в этом году сократилось на 15%. За первые шесть месяцев 2018 года было выявлено всего 55 263 таких обращения. Это следует из данных Объединённого кредитного бюро (есть у Лайфа). При этом объём ссуд, полученных обманным путём, увеличился на 2% — до 5,2 млрд рублей. Это означает, что аферисты переключили своё внимание на более крупные займы. Самая популярная схема мошенничества — получение кредита по чужим паспортам. Лайф разбирался, как не стать жертвой кредитных аферистов.

По данным ОКБ, за первые шесть месяцев прошлого года было выявлено 65 104 мошеннические заявки на получение кредитов, а за аналогичный период этого года — 55 263. Доля подозрительных обращений за займами в общем объёме новых ссуд сократилась с 0,21% до 0,14%. При этом объём кредитов, полученных обманным путём, увеличился с 5,1 млрд до 5,2 млрд рублей.

Кредитные аферисты переключили своё внимание на более крупные ссуды, констатировал директор по развитию бизнеса "БКС Премьер" Антон Граборов. Поддельные справки и документы стоят денег, мошенникам становится невыгодно подавать заявки на мелкие займы, это не окупается, пояснил он. Как правило, кредитные аферисты интересуются ссудами наличными, добавил гендиректор финансового маркета "Юником.24" Юрий Кудряков. Ипотека и автозаймы не интересны злоумышленникам, им нужны "живые" деньги.

— Наиболее популярной схемой мошенничества является получение кредита по чужим паспортам, — отметил Юрий Кудряков. — Так что потеря основного документа, удостоверяющего личность, представляет собой реальную опасность стать жертвой злоумышленников. Ещё одной распространённой схемой мошенничества является "семейное кредитование", когда сразу много займов оформляется на родственников. В данном случае аферисты стараются набрать в разных банках ссуды по паспорту родных (схожесть зачастую очевидна) до тех пор, пока их данные не поступят в бюро кредитных историй и их действия не вызовут подозрения.

Как защититься от кредитных аферистов

Так как мошенникам для оформления ссуды потребуется ваш паспорт, внимательно следите за ним, говорит адвокат Данил Левченко. Никому не передавайте основной документ, удостоверяющий личность. Только сотрудник полиции имеет право от вас потребовать предъявить паспорт, добавил он. Не нужно "светить" без нужды ваши паспортные данные, не следует разбрасываться копией основного документа, удостоверяющего личность, там, где можно без этого обойтись, считает замдиректора аналитического департамента "Альпари" Наталья Мильчакова.

— Если вы потеряли основной документ, удостоверяющий личность, обратитесь в ближайшее отделение полиции, — советует Данил Левченко. — Напишите заявление об утере паспорта и потребуйте от сотрудников полиции выдать вам справку, что документ принят. Эта записка может послужить доказательством, что на момент оформления кредита основной документ, удостоверяющий личность, был у вас не на руках. Если вы на момент взятия ссуды находились в другой географической точке, доказательством, что вы не обращались за займом, могут стать билеты. Также есть billing на телефоне, определяющий местоположение человека с точностью до 10 метров, им тоже можно воспользоваться для того, чтобы убедить кредитную организацию в том, что ссуду брали не вы.

Мошенники могут оформить кредит и с помощью копии паспорта, предупредил зампред "Локо-банка" Андрей Люшин. Для этого им нужен подельник в банке, который имеет доступ к банковской базе данных, добавил он. Поэтому старайтесь не передавать копию своего паспорта в сомнительные организации, констатировал эксперт.

Нужно периодически проверять свою кредитную историю, чтобы убедиться, что на вас не оформлены чужие займы, советует Андрей Люшин. Два раза в год по закону это можно сделать бесплатно. Для этого нужно обратиться в бюро кредитных историй.

По чужим долгам платить не надо

Если вы неожиданно для себя получите письмо из банка с уведомлением о долге по кредиту, не стоит игнорировать это послание. Если вы закроете глаза на ситуацию, то задолженность через четыре месяца передадут в работу коллекторам, рассказала управляющий партнёр аудиторской компании "2К" Тамара Касьянова. Если вы ссуду не брали, то и платить по ней не нужно, но необходимо посетить офис кредитной организации со справкой из милиции об утере паспорта. В банке нужно написать заявление о том, что на ваше имя в таком-то размере был оформлен заём. Желательно указать всё до мельчайших подробностей: где вы были в тот день, что делали, собрать показания людей, с которыми вы находились. Всё это поможет подтвердить, что вы не обращались за ссудой. Запомните фамилию менеджера, который принял заявление, сделайте ксерокопию документа и отнесите его в правоохранительные органы.

— Как правило, заявления о мошенничестве разбираются в порядке очереди, поэтому быстрого решения проблемы ждать не стоит, — пояснила Тамара Касьянова. — Как правило, кредитной организации нужно 30 дней на это.

По её словам, пока ваше обращение находится в стадии рассмотрения, вам могут звонить из банка и требовать возврата долга. Пугаться не стоит: службы взыскания кредитной организации могут быть не в курсе, что вы подали заявление о мошенничестве, говорит Тамара Касьянова. Просто сообщите им о ситуации — и звонки прекратятся, добавила она.

— В большинстве случаев банк признаёт, что вы стали жертвой аферистов, — отметила Тамара Касьянова. — Кредитной организации порой достаточно более внимательно изучить анкету на получение ссуды. Там могут быть неточности, например неверный телефон.

В суде же свою невиновность можно доказать с помощью почерковедческой экспертизы, отметил Данил Левченко. Это мероприятие позволит установить, что анкету на получение займа заполняли не вы.

По данным ОКБ, чаще всего мошенники подают заявку на получение кредита по чужим документам, удостоверяющим личность, в Чечне (2,1% от числа обращений за ссудами). По 1,9% заявок аферистов зафиксировано в Пермском крае и Татарстане, по 1,7% — в Северной Осетии, Самарской области и Санкт-Петербурге. В Москве мошенники подали 1,5% заявок на кредит. Меньше всего подозрительных обращений за ссудами отмечено в Чукотском автономном округе (0,8%), Новгородской (1%), Мурманской и Курской областях (по 1,1%).