Продажу спирта ужесточат. Как это отразится на ценах

Спиртосодержащую непищевую продукцию крепче 28 градусов нельзя будет продавать дешевле алкоголя. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Лайф разбирался, как новый закон отразится на стоимости спиртных напитков, косметики и лекарств.

Во второй половине декабря 2016 года в Иркутской области более 120 человек отравились концентратом для ванн "Боярышник", в котором было ядовитое вещество метанол. 78 человек умерло. Эта трагедия вызвала широкий общественный резонанс, а правительство начало серьёзную борьбу с алкогольными суррогатами. Было решено ввести запрет на розничную торговлю непищевой продукцией с содержанием спирта более 25%. Правда, эта идея долго обсуждалась, но так и не продвигалась дальше законодательной инициативы.

И вот в понедельник премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое запрещает продавать продукцию с содержанием этилового спирта более 28% дешевле алкоголя с аналогичной крепостью. По его словам, данное постановление просто "выбивает экономическую обоснованность" продажи непищевых спиртов. Кроме того, премьер надеется, что запрет снизит количество отравлений спиртосодержащими жидкостями.

— Под запрет попадает продажа соответствующей также спиртосодержащей непищевой продукции в организациях общественного питания, то есть она не может продаваться как пищевая продукция. Надеюсь, это поможет также снизить число отравлений подобного рода спиртосодержащими жидкостями, — заявил Дмитрий Медведев.

Однако директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз не видит ничего хорошего в постановлении. По его словам, люди с низкими зарплатами пьют только суррогат и не будут покупать водку, поскольку этот продукт для них стоит дорого.

— Люди с низким достатком пили спиртосодержащие жидкости отличного качества ("боярышник", средства для чистки ванн), и все прекрасно знали, что производили их с пищевой целью. Вне зависимости от того, что писалось на этикетке. Это произошло, потому что легальная водка стоила в 3,5­–4 раза дороже, а нелегальная — в два раза дороже, чем эти спиртосодержащие жидкости, — пояснил Лайфу Вадим Дробиз.

В качестве примера эксперт привёл тех же отравившихся в Иркутске, в числе которых оказались "работающие люди зарплатой 10–12 тысяч рублей и только один бомж". Кроме того, Вадим Дробиз отметил, что после этого трагического случая уже два года продолжается так называемый бум на самогонные аппараты.

— После запрета люди стали переходить на кустарную продукцию. В таком случае тогда уж пусть признают, что качество кустарной продукции, которую пьют сегодня малоимущие, выше, чем у заводского товара, — заявил Вадим Дробиз.

Также эксперт рассказал, что на лекарствах принятое Дмитрием Медведевым постановление никак не отразится. Речь идёт о таких жидкостях, как чистящие средства из бытовой химии, парфюмерия и косметика.

— Аптеки не откажутся от спиртосодержащих препаратов. Спиртосодержащий товар будут покупать пенсионеры, им не нужен большой объём пузырька. Всё равно они будут пить не таблетки, а "боярышник", корвалол. У многих наших пожилых людей недоверие к таблеткам, — пояснил Вадим Дробиз.

При этом в парфюмерных магазинах не исключают, что некоторые лосьоны и одеколоны могут подорожать в два раза. Как пояснила Лайфу косметолог Наталья Кузнецова, в некоторой парфюмерии доля спирта доходит до 60–70%, соответственно, они легко попадут под ценовое регулирование. Дешёвые одеколоны сейчас могут стоить порядка 100 рублей, а подорожают до 200. Впрочем, по мнению косметолога, радикально на ценах постановление всё равно не скажется. Всё-таки в большинстве случаев парфюмерия стоит дороже водки.