Дорогая экономия. Как поставить счётчики и не разориться

В правительстве обсуждают вопрос установки "умных счётчиков" на газ. Пока сторонники и противники инициативы спорят, а нужны ли такие приборы учёта, по всей стране установка счётчиков уже идёт полным ходом. Причём в большинстве случаев частные компании просто навязывают жильцам ненужную услугу. Когда стоит ставить счётчики на газ, а когда это просто невыгодно? И как не стать жертвой "серых" мастеров?

Раздался звонок в дверь. Елена Васильевна заглянула в глазок и увидела мужчину в спецодежде. "Открывайте, газовая служба!" — бойко заявил мастер. Не открыть газовику Елена Васильевна не решилась. Мало ли что, может, где авария. Уже через минуту мастер разъяснял женщине, что по новому закону во всех квартирах должны быть установлены счётчики на газ. С этими словами он выложил сами приборы учёта, велел подписать договор на установку — и дело за малым: нужно заплатить восемь тысяч рублей.

Елене Васильевне повезло. В кошельке таких денег не оказалось, и она позвонила дочери. Та обратилась в "Мособлгаз" и выяснила, что никаких мастеров они не посылали, а устанавливать счётчики в квартирах никто не обязывал.

Такие случаи регулярно происходят по всей стране. Жертвами псевдомастеров становятся в основном пенсионеры и просто доверчивые хозяева квартир, которые привыкли верить людям в спецодежде. В лучшем случае жильцам просто навязывают услугу по завышенной цене. В худшем под видом мастеров скрываются обычные воры, которые таким образом разведывают обстановку в квартире.

Однако на этой неделе вопрос установки приборов учёта газа всерьёз забеспокоил жильцов многоквартирных домов. Во вторник стало известно, что в правительстве обсуждается вопрос установки "умных счётчиков". Сразу же появились опасения, что жителей будут обязывать ставить счётчики на газ в квартирах. Причём неизвестно, за чей счёт, а цена счётчика оценивалась примерно в пять тысяч рублей.

Позже, правда, пресс-секретарь вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус пояснил, что идея обязательной установки "умных счётчиков" на газ в правительстве не обсуждалась. Речь шла только о системах учёта в электроэнергетике. Таким образом, обязывать ставить счётчики в квартирах правительство не планирует. Тем не менее проблема навязывания приборов учёта становится всё более актуальной. Жильцы неспроста опасаются, что мошенники могут воспользоваться новой волной интереса к теме и активизироваться.

— Проблема мошенников, к сожалению, актуальна, они мимикрируют под официальные службы — вплоть до спецодежды, — поясняет генеральный директор группы управляющих компаний ГОСТ Никита Скорняков. — "Ресурсники", как правило, сами не занимаются заменой счётчиков и не предупреждают УК о своих действиях. Поэтому мы не всегда можем предупредить жителей. В случае малейших сомнений собственникам надо звонить по телефонам, указанным в платёжной квитанции ресурсоснабжающей организации.

Кстати, тревогу бьют и сами поставщики газа. Например, в сервисной службе АО "Мосгаз" заявили, что ежемесячно в газовое хозяйство столицы поступает более 300 обращений от обманутых мошенниками жителей. Аферисты обходят квартиры под видом сотрудников "Мосгаза" и предлагают купить сигнализаторы загазованности, приборы учёта газа и услуги по ремонту и замене газового оборудования. Это серьёзная цифра, и масштаб бедствия намного больше, ведь учитываются только официальные жалобы. Многие обманутые жильцы или не понимают, что были обмануты, или просто не хотят тратить время и силы на жалобы. Кстати, только в Москве, по данным организации, газифицировано почти два миллиона квартир, в которых установлено 1,81 млн газовых плит и более 126 000 газовых водонагревателей.

Да и тем, кто хочет легально установить счётчик, не стоит спешить. Выгода может быть сомнительной. Как отмечает ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко, выгодность установки прибора учёта каждый потребитель может оценить сам — исходя из того, сколько в действительности он потребляет газа. Существуют тарифы на газ со счётчиками и без — последние выше, так как расчёт производится по нормативу. Соответственно, установка прибора учёта будет однозначно выгодна тем, кто редко бывает дома или не проживает в квартире вовсе. То есть, установив прибор учёта, потребитель может подавать нулевые показания и не платить за непотреблённый ресурс, поясняет Србуи Иващенко. Невыгодно ставить счётчики в тех квартирах, где прописан один человек, а по факту живёт большая семья. Следовательно, потребляют жильцы там намного больше ресурса, чем платят по нормативу.

— Если говорить в целом, то обычно люди переплачивают за газ, поэтому назвать установку счётчиков бессмысленной нельзя, — считает управляющий партнёр коллегии адвокатов "Старинский, Корчаго и партнёры" Владимир Старинский. — Многих отпугивает единовременная выплата в 5000 рублей за установку, согласование последующих плановых проверок и так далее. Но переплата за газ для средней семьи может составлять от 100 до 300 рублей, то есть счётчик окупится максимум за несколько лет. Обычно по счётчику плата за месяц составляет в районе 60 рублей. Плюс время, когда, например, семья уезжает на отдых, на дачу, не будет оплачиваться. Таким образом, установка счётчика практически всегда выгодна, но только эта выгода будет видна не сразу, а в течение определённого времени.

В любом случае, даже если жители решили поставить счётчик, не стоит спешить. Сначала надо посчитать, какой примерно будет экономия, а потом тщательно выбрать компанию, которая будет заниматься установкой. Как отмечает управляющий партнёр юридического бюро U&Partners Андрей Андреев, стоит обращаться только в специализированную организацию, с которой заключён договор на техническое обслуживание. Чтобы узнать её контакты, лучше всего обращаться в управляющую компанию или в ресурсоснабжающую организацию. В противном случае высок шанс нарваться на мошенников.

— С установкой счётчиков возможны два варианта мошенничества, — поясняет Андрей Андреев. — Вам их действительно установят, но по завышенной цене. И второй — практически вам их не установят, но возьмут деньги, расчёт же продолжится по нормативам. В первом случае вернуть деньги не удастся, так как всё законно: оборудование установлено, услуга оказана. Во втором случае в теории вернуть средства можно, если преступников найдут, так как это уже противоправное деяние. Конечно, особо рассчитывать на это не стоит, так как все контакты оказываются фиктивными и найти этих "специалистов" потом довольно сложно.