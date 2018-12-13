Португалия против Испании. Чем закончится передел на рынке вина

На полках российских магазинов появилось больше вин из Португалии и стран СНГ, зато сокращается число вин из Испании и Италии, которые всегда считались одними из самых популярных. Почему родина портвейна заняла место традиционных лидеров — в материале Лайфа.

В 2018 году неустойчивый курс рубля негативно сказался на импорте алкогольной продукции. Так, винный сегмент потерял 4,3%, а импорт виноматериалов за 9 месяцев 2018 сократился на 18,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные привёл Лайфу один из крупнейших винных экспортёров — ГК "ЛУДИНГ". В компании проанализировали закрытую статистику ФТС и сделали интересные выводы.

По данным ФТС, сегмент тихих и креплёных вин сократился на 4%, а вот ароматизированные напитки потеряли больше. Импорт вермутов, плодовых и ароматизированных вин сократился на 16,7%. Лишь игристые прибавили 15,4%.

На удивление, в этом году из всех стран Старого Света вырос импорт только португальских вин. По этому показателю они обошли своих главных соперников — вина из Италии, Испании и Франции.

Из стран дальнего зарубежья наиболее динамично, и уже не первый год, развивается ввоз вин Португалии (+16,3% за первые девять месяцев этого года). Но рост импорта бюджетных португальских вин скорее является исключением из общей ситуации в Старом Свете.

Объём импорта из основных винодельческих стран действительно довольно сильно сократился. Например, импорт из Испании сократился на 12,2%, из Италии — на 7%, из Франции — на 13,6%, а из Германии на 24,8%.

— Перераспределение импорта идёт постоянно, — рассказывает директор по развитию L-Wine и Wine State (проекты ГК "ЛУДИНГ") Роман Нестеренко. — Не могу утверждать, что произошло прямое замещение вин Италии/Испании винами Португалии, но при этом действительно в последнее время качественные и недорогие тихие вина Португалии всё больше востребованы на российском рынке. Это связано с рядом причин. В частности, крупный ретейл вводит собственные торговые марки и под СТМ выпускает вина из той или иной страны. В том числе и из Португалии. Это приводит к росту объёма ввоза, так как под собственными торговыми марками продаётся дешёвое вино, а это означает высокие продажи. Наложили свой отпечаток и проблемы с выдачей алкогольного акциза. Какие-то импортёры, специализирующиеся на определённых странах, лучше справились с ситуацией, а другие хуже, соответственно, это отразилось на статистике. Также можно отметить стиль основной группы тихих португальских — это Vinho Verde, лёгкий и "питкий" тип вина.

В то же время директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз считает, что заметные цифры по росту импорта португальских вин связаны с тем, что раньше на отечественном рынке их доля была просто ничтожно мала. Действительно, вина из Португалии долгое время воспринимались в России скорее как экзотика. Это просто большой прирост при малых поставках, прокомментировал Лайфу Вадим Дробиз.

При этом у Португалии есть хорошие шансы, чтобы увеличивать долю своих вин на российском рынке и в дальнейшем. Страна занимает четвёртое место по площади виноградников в мире. Об этом свидетельствуют данные из доклада за 2017 год. Под виноградники в Португалии занято порядка 200 тыс. га. Впрочем, у соседней Испании площадь виноградных насаждений составляет 967 тыс. га.

Несмотря на значительную разницу винодельческих территорий, Португалия ничуть не уступает по качеству своего товара конкурентам. Там к виноделию относятся с большим трепетом. Большинство испанских вин отличается наличием лёгкого кислого привкуса. Некоторые вина изготавливают из нескольких сортов винограда, но большинство делают из одного сорта. Характерной особенностью является то, что вина производятся по старой технологии. Для каждого сорта время и условия брожения разные.

В Португалии сегодня есть около десятка важных регионов выращивания винограда (Винью Верде, Мадейра, Байрада, Доуру, Алгарви, Рибатежу и др.), причём каждому свойственен свой особый сорт, из которого впоследствии и производят разнообразные здешние вина — молодые, креплёные, десертные, сухие, игристые, зелёные.

Кстати, изменилась ситуация и с импортом из Нового Света. Так, поставки из Чили и ЮАР потеряли 10% и 18,2% соответственно, а из Австралии и Аргентины выросли на 19,5% и 7,8%.

Также наибольший рост за 9 месяцев 2018 года продемонстрировали вина из Молдавии, импорт которых вырос на 14,8%. Увеличились поставки и грузинских вин — на 13,8%.

— Популярность вин из ближнего зарубежья связана с возобновлением некой кооперации производителей в этих странах и дистрибуторами в России, — добавляет Роман Нестеренко. — Активное развитие винодельческой отрасли в европейском стиле в странах ближнего зарубежья и, конечно, конкретно по Грузии — это тренд на оранжевые вина.