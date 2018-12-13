Чёрные кредиторы. Как не стать жертвой фальшивых "микрофинансов"

Более трети россиян не могут отличить чёрного кредитора от легальной микрофинансовой организации. При этом почти каждый двенадцатый гражданин готов обратиться за займом к теневику, если тот предложит ставки ниже, чем в легальных МФО. Об этом говорится в исследовании микрофинансовой компании Zaim.com. Лайф разбирался, чем опасны чёрные кредиторы и как от них можно защититься.

По данным Zaim.com, 36% россиян не могут отличить чёрного кредитора от легальной МФО. Ещё 8% готовы обратиться за займом к недобросовестным игрокам кредитного рынка, если те предложат ставку ниже, чем официально зарегистрированная компания.

В чём разница

Чёрные кредиторы не состоят в реестре Центробанка. По закону они не имеют право предоставлять займы, но выдают их под 1000% годовых и при взыскании долгов используют методы "утюга и паяльника" — запугивание, шантаж, угрозы, насилие. Как правило, они не имеют официального сайта. Завлекают клиентов объявлениями у метро: "Деньги за час", "Без залога и поручителей", "Пенсионерам и даже студентам". Из контактной информации, которую оставляют заёмщикам нелегалы, — только мобильный телефон.

Легальная МФО состоит в реестре Банка России, кредитует под 300–400% годовых и при возврате задолженности обращается за помощью к коллекторам, которые действуют в рамках правового поля, то есть не используют незаконных методов взыскания в своей работе. У всех крупных МФО есть собственные сайты с телефонами, электронной почтой для связи. На ресурсе публикуются условия предоставления займов.

За незаконное кредитование предусмотрена административная ответственность. Это штраф на 20–50 тыс. рублей для должностных лиц и на 200–500 тыс. рублей для компаний. Но этих мер недостаточно, чтобы искоренить проблему нелегального кредитования. По оценкам гендиректора МФК "Городская сберкасса" Александра Мамонова, рынок чёрных займов уже сопоставим с легальным и оценивается в 100 млрд рублей.

В пресс-службе Центробанка Лайфу сообщили, что за девять месяцев 2018 года регулятор выявил 2025 чёрных кредиторов. Это на 47% больше, чем за весь прошлый год, — 1374. В 2016 году Банк России обнаружил 1378 нелегалов, в 2015-м — 720.

Способы обмана

— Одна из распространённых схем обмана граждан, которую используют чёрные кредиторы, — выдача мелких ссуд через посредников, — рассказала управляющий партнёр аудиторской компании 2К Тамара Касьянова. — Компания заключает с клиентом договор на оказание консультационно-сопроводительных услуг, по этому соглашению гражданин должен заплатить комиссию агенту. Размер сбора может составлять до 50% от суммы займа. Взамен клиенту гарантируют получение кредита в банке или микроссуды в МФО. Часто посредники берут с гражданина единовременный "регистрационный платёж" в размере 5–20% от стоимости займа. Возврат взноса не предусматривается, даже если агент не выполнил своих обязательств.

— Другая широко применяемая схема на рынке нелегального кредитования — выдача половины суммы от полученного на заёмщика кредита, — отметила Тамара Касьянова. — Часто аферисты используют эту махинацию, если речь идёт о ссуде на электронику или бытовую технику. Клиенту обычно назначается встреча в крупном сетевом гипермаркете. Посредник оформляет на заёмщика кредит на покупку в магазине. Ссуда берётся в представительстве банка при гипермаркете. Часть займа посредник забирает себе, оставляя заёмщика с кредитным договором, по которому придётся расплачиваться с финансовым институтом. Как правило, реально клиент получает не более 50% от суммы оформленного на него займа.

Часто чёрные кредиторы пользуются тем, что граждане невнимательно читают договоры на ссуду, отметила Тамара Касьянова. Мошенники часто пренебрегают требованиями к оформлению соглашений, умещая все их условия на одном-двух листах за счёт использования мелкого, зачастую нечитаемого текста, избегая конкретики и прибегая к обтекаемым формулировкам, указал гендиректор юридической компании "Глазунов и Семёнов" Валерий Глазунов.

Аферисты могут включить в соглашения дополнительные штрафы и комиссии, добавила Тамара Касьянова. Ставка по займу может резко повыситься, а размер штрафов будет превышать сумму ссуды в разы, отметил гендиректор финансового маркета "Юником.24" Юрий Кудряков. Как правило, нелегалы не указывают в договоре срок его действия и могут потребовать возврата займа на следующий день, констатировала Тамара Касьянова. Также чёрные кредиторы могут прописать в соглашении, что залогом по ссуде выступает квартира или машина заёмщика, и попытаться отнять имущество у клиента при взыскании долгов. В этом году участились случаи, когда граждане лишались квартиры, так как подписали договор, приложением к которому было отступное, рассказал Юрий Кудряков. По словам Валерия Глазунова, у правоохранительных органов впоследствии отсутствуют основания для возбуждения уголовных дел, так как залог был прописан в договоре.

Около 80% чёрных кредиторов нарушают условия соглашений с заёмщиками, констатировал Юрий Кудряков. Директор по развитию бизнеса "БКС Премьер" Антон Граборов добавил, что нелегалы работают с чёрными коллекторами, которые могут пренебрегать цивилизованными инструментами взыскания, описанными в законе о коллекторской деятельности.

— При взыскании долгов в 95% случаев нелегалы нарушают закон в части количества звонков и контактов с клиентами, а также времени их совершения, — отметил Юрий Кудряков. — 70% аферистов при возврате займа активно контактируют с третьими лицами.

Если вы пострадали от чёрных кредиторов, необходимо написать заявление в полицию и обратиться с жалобой в ЦБ, считает Юрий Кудряков.

На что обращать внимание

Приняв решение обратиться за заёмными средствами, необходимо убедиться, что банк или МФО находятся в реестре ЦБ, советует гендиректор аналитического агентства "Бизнесдром" Павел Самиев.

— Нелишним будет зайти на сайт организации и проверить о ней всю информацию, например, находится ли она по указанному адресу, — отметил Павел Самиев. — Довольно часто встречается ситуация, когда чёрные кредиторы маскируются под легальные компании, используя их название и символику.

Первым и самым важным принципом при получении кредитов является изучение договора — вне зависимости от того, пришли вы в банк, легальное МФО или к чёрным кредиторам, уверен Валерий Глазунов. Отличительной чертой последних можно признать наиболее лояльные условия, в частности низкие проценты по займу, большие суммы, отсутствие какого-либо внимания к кандидатуре поручителя или полное отсутствие способов обеспечения обязательств, пояснил он. Не стоит спешить и сразу подписывать соглашения, можно взять документ домой и внимательно изучить, посоветоваться с юристами, добавил Валерий Глазунов.

Конечно, бывает, что люди сознательно обращаются к чёрным кредиторам, так как банк или МФО отказали им в займе. Но это серьёзный риск. Как минимум вы переплатите из-за высоких процентов. Как максимум — лишитесь имущества или пострадаете при взыскании долга, когда нелегалы начнут использовать шантаж, запугивания, угрозы, причинение физического вреда. Лучше обходить стороной чёрных кредиторов. Лёгких займов не бывает, и если срочно нужны деньги, а банк или МФО отказали в кредите, обратитесь за помощью к родным и знакомым.

Власти включились в борьбу с чёрными кредиторами. Так, Комитет Госдумы по финрынку разработал два законопроекта, направленных на защиту населения от нелегалов. Согласно первому, для чёрных кредиторов будет введена уголовная ответственность, размер тюремного срока сейчас обсуждается. По второму — нелегалы не смогут требовать с клиентов возврата займов.