Американцы не верят в санкции. Как теперь изменится курс рубля

По прогнозу Bank Of America Merrill Lynch, курс рубля в следующем году будет 62 рубля за доллар. Это ещё меньше, чем недавно предсказывали недавно аналитики другой американской корпорации — Fitch. Более того, на этот раз представители крупного инвестиционного банка США и вовсе высказали предположение, что обещанных санкций не будет. С чем связана такая вера в рубль заокеанских финансистов и каким на самом деле может быть курс российской валюты?

Cреднегодовой курс рубля к доллару в следующем году составит 62 рубля. Такой прогноз сделал Bank Of America Merrill Lynch. Правда, с оговоркой — если не будут введены санкции. При этом именно 62 рубля — это базовый прогноз банка по курсу российской валюты к доллару на будущий год. Это дало основание финансистам сделать вывод, что американские аналитики всерьёз сомневаются в том, что обещанные санкции будут введены.

Действительно, прогнозы курса рубля из-за океана выглядят на редкость оптимистично. Причём прогнозы очень авторитетных организаций. Bank Of America Merrill Lynch — один из крупнейших финансовых конгломератов США. На прошлой неделе стало известно, что агентство Fitch ожидает в следующем году курс 67,5 рубля за доллар. Это американская корпорация, которая входит в "большую тройку" международных рейтинговых агентств. Причём если раньше американские аналитики ожидали хоть небольшого, но ослабления курса рубля, то сейчас прямо говорят о его укреплении.

— Абсолютный оптимизм относительно российской валюты на ближайшие два года вызван адаптацией российской экономики к санкционному давлению, импортозамещению и привлечению инвестиционного капитала, несмотря на сложный внешний фон, — рассказывает аналитик Института трейдинга и инвестиций "Феникс" Евгений Удилов. — Из-за этого звучат амбициозные прогнозы о том, что через 5–6 лет у российской экономики есть возможность войти в Топ-5 экономик мира, несмотря на падающие цены на рынке энергоресурсов. Так, по итогу 2017 года доля нефтегазовой продукции составила 59% экспорта и 25% доходов бюджета. То есть все прекрасно понимают, что в условиях сокращения объёмов добычи нефти в 2019 году ВВП теряет поддержку высоких цен на нефть. Но тут же открыты национальные программы развития демографии, здравоохранения, создание современной инфраструктуры, строительство дорог, развитию экспорта. То есть крупнейшие аналитические, рейтинговые агентства не могут не учитывать эти факторы, составляя долгосрочные прогнозы динамики рубля.

Прогноз Bank Of America Merrill Lynch об укреплении рубля в следующем году основывается на высоких ценах на нефть. Кроме того, как считает старший аналитик ГК "Альпари" Вадим Иосуб, вряд ли базовый сценарий банка полностью исключает новые антироссийские санкции, но со всей очевидностью предполагает, что они не окажутся болезненными, то есть не последует ни отключения от SWIFT, ни полного запрета на покупку госдолга, ни санкций против крупнейших российских госбанков. К тому же этот прогноз может учитывать адаптацию российской экономики к режиму санкций.

Впрочем, Вадим Иосуб предостерегает и от излишней эйфории. По его словам, стоит помнить, что это всего лишь прогноз одного из американских инвестбанков, хотя и достаточно авторитетного. На рынке тем временем сколько аналитиков, столько и мнений. И далеко не факт, что реальность совпадет именно с этим прогнозом.

— Нежелание администрации Трампа ссориться с Россией и дальше уже достаточно хорошо просматривается, — считает шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв. — Это показала и более чем скромная реакция на инцидент в Керченском проливе: всего лишь отмена переговоров, которые, по всей видимости, состоятся в итоге даже более полноформатно, только чуть позднее. Понятно, что и законопроект об "адских" санкциях в конгрессе отложен пока под сукно не только из-за недостатка времени до Рождества. Но дело, по сути, ведь не в том, извлекут ли проект оттуда в конце концов или нет. На самом деле уже и для иностранных наблюдателей стало очевидно, что никакого ещё более серьёзного вреда никакие санкции причинить финансовой системе России просто не способны. Предел влияния угрозы "дамокловым мечом" санкций на курс рубля мы видели. Коридор от 64 до 68 рублей за доллар выглядит устойчиво что при 85, что при 60 долларах за баррель. И если новых санкций не последует, то валютный курс медленно двинется вниз естественным путём: в район 60–62 рублей за доллар. С учётом ещё и ожиданий будущего снижения курса доллара по отношению к евро, а такой прогноз делают сейчас многие международные фонды.

Как считает Пётр Пушкарёв, если же всё же последует какой-нибудь "шок и трепет" в виде запрета на покупку гособлигаций или отключения от SWIFT, то финансовая система России это переживёт и быстро переварит. При худшем сценарии, по его прогнозам, возможен разовый скачок доллара до уровней 72–75 рублей, где и российские долговые бумаги, и рубль в скором времени встретят приток спроса и покупателей. Особенно и прежде всего за счёт спроса на ОФЗ. Даже если с точки зрения Конгресса США они и попадут под запрет, покупать их всё равно будут. По мнению аналитика, просто тогда будет скачок доходностей — с нынешних 8,5% годовых до 10,5%, но многие потенциальные покупатели ОФЗ только этого момента и ждут.

— Рубль крайне недооценён из-за больших геополитических рисков, — считает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. — Особенно это заметно при анализе макроэкономических показателей страны, таких как: низкая зависимость от иностранного капитала; отсутствие займов в долларах, в отличие от других развивающихся стран; большая "подушка безопасности" в виде резервов валюты и золота. В данный момент возможны санкции в отношении запрета для нерезидентов на покупку ОФЗ и отключения госбанков от системы долларовых расчётов. За счёт оборонительной позиции, которую заняла Россия в последние годы, и накопленных резервов страна способна практически безболезненно пережить первый вид ограничений. Однако запрет на валютные расчёты, хоть и вероятность его ввода крайне мала, может стать ударом для экономики, несмотря на идущую полным ходом "дедолларизацию". Как минимум из-за того, что торговля нефтью происходит в основном в долларах.

Если угроза санкций будет затихать, то Михаил Мащенко прогнозирует курс рубля на уровне до 63–64 за доллар. Тем не менее стоит помнить о возможном возобновлении в начале следующего года операций ЦБ РФ в рамках бюджетного правила, о которых могут объявить уже в эту пятницу. Активные продажи отечественной валюты на рынке должны усугубить давление на курс. Из-за этого, по словам аналитика, в среднесрочной перспективе повышаются риски снижения рубля до 67 рублей за доллар.

— Рубль действительно имеет потенциал укрепиться в случае, если не будут введены санкции со стороны США, а также нефть будет восстанавливаться в цене на фоне пролонгации ограничений, достигнутых в рамках ОПЕК+, — рассказывает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. — Однако же утверждать, что санкций не будет, преждевременно. Конгресс США отложил их обсуждение на следующий год, но не отменял планов их ввести, поэтому риски никуда не делись. При этом если в отдельных уважаемых инвестиционных домах считают, что санкций может не быть, то, возможно, у них есть инсайдерская информация и так и будет. Только вот мы проверить их сведения никак не можем, поэтому стоит готовиться к худшему варианту. С точки зрения техники валютная пара доллар/рубль до конца года может уйти сначала ниже 65,4, а затем и до 64,7, но пока это предел для возможного укрепления национальной валюты.

Эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский тоже не советует радоваться раньше времени. С января по ноябрь нынешнего года реальный эффективный курс рубля к валютам основных торговых партнёров РФ с учётом инфляции снизился на 6,5%. Об этом сообщил Центральный банк в своём свежем отчёте "Основные производные показатели динамики обменного курса рубля". За 11 месяцев года этот показатель сократился на 7,8% относительно того же периода 2017 года. Для сравнения, в 2017 году реальный эффективный курс рубля к доллару увеличился на 16,3%, к евро — на 14,8%. То есть, по словам Владимира Рожанковского, налицо и формальное, и эффективное ослабление рубля, которое не было зафиксировано год назад. Поскольку рынками всё же правят тренды, аналитик пока констатирует неблагоприятный сценарий развития событий.

— Вышеупомянутые прогнозы едва ли являются следствием "веры в рубль", — считает Владимир Рожанковский. — Я полагаю, здесь речь скорее идёт о вере в достижение долларом пика своего восьмилетнего цикла, после которого ввиду объективных и субъективных причин он должен начать падать. Причём ко всем мировым валютам, а не только к рублю. Рубль на этом фоне действительно может немного укрепиться или, по крайней мере, замедлить падение. Однако расценивать это как зарождение тренда на укрепление отечественной валюты я не стал бы.