По чужую душу. Как коллекторы выбивают долги с тёзок должников

Лайф разбирался, что делать людям, которых необоснованно заставляют вернуть чужие долги.

— Супруге поступило СМС-сообщение с текстом: "Ваш домашний адрес включён в список выездов по вопросу задолженности. НАО "ПКБ" т. 88002502681", — пишет на форуме banki.ru пользователь под ником kpetrov. — Я туда позвонил, сообщил телефон жены, мне назвали её ФИО и отказались дать какие-либо комментарии по задолженности. Супруга нигде кредитов и в долг не брала, не теряла паспорт. Никто до этого СМС-сообщения не требовал денег ни письмами, ни по телефону. По адресу прописки живут пожилые родители супруги, не хотелось бы, чтобы их беспокоили коллекторы.

Kpetrov рассказал, что обращался к взыскателям ещё раз. Выяснилось, что должница — полная тёзка его жены с другой датой рождения и проживающая в другом регионе.

— Коллекторы обещали убрать номер супруги из базы, но не сделали этого, — отметил kpetrov. — К сожалению, эпопея со взыскателями не закончилась: звонят мне каждый день и предлагают погасить задолженность тёзки моей жены, напоминают о долге постороннего человека. В конце разговора каждый раз обещают убрать номер из обзвона, но почему-то не делают этого. Звонят всё время с разных номеров. Периодически это делает автоответчик. Я сглупил, что обратился к ним со своего телефона, и меня добавили в базу, связали с должником (тёзкой жены).

На форуме otzovik.ru пользователь Алексей описал ту же проблему.

— Пришло письмо, якобы я должен ООО "ЭОС" по кредитному договору аж от 3.11.2013 года, — рассказал Алексей. — Во-первых, я не в курсе, что у меня есть кредит. За пять лет ни одного звонка, письма. Если я действительно кому-либо и что-либо должен, так что раньше не искали? Будьте добры подтверждающие документы. А во-вторых, срок давности давно истёк.

Позже выяснилось, что компания искала тёзку Алексея. Как участник рынка, компания приобретает у банков по договорам уступки прав требования сотни тысяч кейсов, пояснили Лайфу в ООО "ЭОС. "Таким образом, в своей деятельности компания оперирует только теми данными, которые были получены от банков. Естественно, при обработке такого значительного количества долговых досье возможны неточности и ошибки как со стороны, передающей информацию о долге, так и со стороны приобретателя прав требования по последнему, признают в организации. Поэтому, если человек получает уведомление о задолженности, наличие которой он отрицает, самое простое — обратиться в коллекторское агентство с соответствующим заявлением. После обращения проводится полная сверка данных, включая полученный по договору цессии кредитный договор и данные клиента. И в случае обнаружения неточности ошибочные данные корректируются и приносятся извинения. Как уверили Лайф в ООО "ЭОС", такими обращениями у них занимается специальная служба.

— Все контактные данные для коммуникации с должниками передаются коллекторским агентствам кредитными учреждениями, — пояснили Лайфу в Первом коллекторском бюро (ПКБ). — Коллекторские агентства не имеют полномочий, согласно законодательству, осуществлять самостоятельную проверку принадлежности телефонных номеров физическим лицам. В случае если коллекторское агентство звонит по ошибке, мы просим подтверждение принадлежности номера физическому лицу. Работает служба урегулирования претензий. Физические лица в случае осуществления им ошибочных звонков могут обратиться к нам и оперативно разрешить ситуацию через сайт и официальные страницы в соцсетях.

Ситуация, когда коллекторы начинают выбивать долги из тёзок заёмщиков, случается из-за ошибок в базе должников, которые ведут взыскатели, констатировала управляющий партнёр аудиторской компании "2К" Тамара Касьянова. Коллекторы при работе с такими базами могут обогащать данные о клиентах из самых разных внешних источников, в том числе из соцсетей, отметил директор по развитию бизнеса "БКС Премьер" Антон Граборов. Вероятность погрешностей здесь в любом случае есть — например, если в процессе сбора информации о должнике взыскатель найдёт полного тёзку такого же возраста.

Официальные представители Федеральной службы судебных приставов сообщили Лайфу, что однофамильцы должников и их родственники имеют право в произвольной форме отказаться от взаимодействия с коллектором. Если граждане сделают это, звонки от взыскателей должны прекратиться, в противном случае компания может быть оштрафована на сумму до 2 млн рублей. За неоднократные нарушения Закона "О защите прав физлиц при взыскании просроченной задолженности" организация может быть исключена из реестра, то есть получить запрет на деятельность, добавила гендиректор компании SmartCredit Фарида Валуева.

В пресс-службе ФССП уточнили, что по телефону тёзки заёмщика и их родные должны указать коллектору на незаконность предъявленных требований. Если взыскатель никак не отреагировал на это, необходимо обращаться с жалобой в ФССП.

— При подаче соответствующего заявления лучше предъявлять дополнительные документы, например детализацию звонков, аудиозаписи разговоров, — уточнили официальные представители ФССП.

По словам юриста проекта "Финшок" Лоллы Кирилловой, коллектор обязан возместить тёзке заёмщика убытки и моральный вред.

Если взыскатели настаивают на возврате долга, которого в реальности у человека нет и не было, это повод обратиться в полицию, считает Антон Граборов. По словам Лоллы Кирилловой, коллекторов, которые продолжают терроризировать тёзок должников и их родственников, можно привлечь к уголовной ответственности по статье 137 УК РФ. В соответствии с этой нормой максимальный штраф для нарушителей составляет 350 тыс. рублей, максимальный тюремный срок — 6 лет.

Перед тем как обращаться в полицию, имеет смысл выяснить у взыскателей, какой именно финансовой организации вы якобы должны, указал Антон Граборов. Если такая организация действительно существует, нужно затребовать у неё договор, вы сможете указать на тот факт, что подпись на этом договоре не ваша, советует эксперт. Также целесообразно сделать запрос и получить информацию из Бюро кредитных историй — удостовериться в том, что у вас действительно нет никакой задолженности, особенно если вы до этого теряли паспорт или оставляли свои персональные данные на непроверенных сайтах, добавил Антон Граборов. В этом случае вы могли пострадать от мошенников, которые оформляют займы на третьих лиц — чаще всего в микрофинансовых организациях, пояснил он. И это дополнительный повод обратиться в правоохранительные органы.