Дорогая привычка. Насколько подорожают сигареты в Новом году

С 1 марта в России вводится обязательная маркировка сигарет. Более того, со следующего года вырастет акциз на табак и, весьма вероятно, установят минимальные розничные цены. Лайф выяснял, как это отразится на стоимости сигарет?

В середине декабря полицейские обнаружили контрафактные сигареты в одном из магазинов Мурманской области. Они вышли в рейд после того, как к ним обратились представители сразу нескольких брендов табачной продукции. Оказалось, что на севере России свободно продавались сигареты, на которых не было российских акцизных марок. Зато были марки Белоруссии, Таджикистана и Казахстана.

Если ещё совсем недавно проблема табачного контрафакта остро стояла только в приграничных областях, то сейчас нелегальные сигареты находят по всей стране. Более того, их уже не только незаконно ввозят, но и активно производят в подпольных цехах в центральных регионах. Масштаб проблемы достиг таких размахов, что в правительстве решили ужесточить требования к маркировке сигарет. Уже с марта грядущего года каждую пачку будут помечать специальными цифровыми кодами.

Это не может не сказаться на цене сигарет. Есть ещё несколько факторов, которые неминуемо приведут к подорожанию табака. В первую очередь — повышение акциза с Нового года. К тому же уже в первом полугодии Госдума может рассмотреть законопроект, устанавливающий минимальную цену на табачную продукцию. Также планируется запретить и скидки на сигареты.

— Расклад примерно такой: розничная цена на табак вырастет на 15–17% в среднем с Нового года, — считает старший аналитик ГК "Альпари" Анна Бодрова. — Здесь 10% — рост акциза, 2% — рост НДС, остальное — влияние трат на маркировку и упаковку. Учитывать установку минимальной цены на табачную продукцию пока рано, так как её ещё нет. Думаю, что реально эта инициатива будет активно обсуждаться во второй половине следующего года.

По словам Анны Бодровой, сильнее всего подорожает сегмент люксового табака и сигарет, меньше — сигареты масс-маркета. Отчасти это связано с тем, что состоятельные покупатели в принципе меньше реагируют на повышение цены. Курильщики, которые привыкли из года в год покупать одни и те же сигареты, вряд ли захотят сменить марку, даже если привычная пачка сильно подорожает. Многие этого даже не заметят.

Зато покупатели дешёвых сигарет очень чувствительны к малейшим изменениям в цене. Рынок контрафакта стал динамично развиваться как раз после того, как стали активно дорожать легальные сигареты. Покупатели не обращали внимания ни на упаковку, ни на происхождение пачки. Многие из них и не скрывали, что знают — покупают контрафакт — и ничуть не жалели. Цена на нелегальные сигареты вполне могла быть в два раза ниже. Поэтому в дешёвом сегменте подорожание будет заметно куда ярче, чем в премиальном.

— С учётом приблизительной доли акциза в условной средней цене сигарет, они могут подорожать на 3,5%–4%, — считает директор аналитического департамента инвесткомпании ГХК "Golden Hills — КапиталЪ АМ" Михаил Крылов. — Стоимость генерации двухмерного кода в формате Data Matrix для одной пачки табака около 50 копеек. В этой связи наибольшего подорожания можно ожидать в сегменте дешёвых сигарет. Масштабы инфляции будут зависеть от расстояния между нижним пределом цен на сигареты и их фактической стоимостью сегодня.