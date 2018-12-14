Дорогая привычка. Насколько подорожают сигареты в Новом году

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Дорогая привычка. Насколько подорожают сигареты в Новом году

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Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

С 1 марта в России вводится обязательная маркировка сигарет. Более того, со следующего года вырастет акциз на табак и, весьма вероятно, установят минимальные розничные цены. Лайф выяснял, как это отразится на стоимости сигарет?

В середине декабря полицейские обнаружили контрафактные сигареты в одном из магазинов Мурманской области. Они вышли в рейд после того, как к ним обратились представители сразу нескольких брендов табачной продукции. Оказалось, что на севере России свободно продавались сигареты, на которых не было российских акцизных марок. Зато были марки Белоруссии, Таджикистана и Казахстана.

Если ещё совсем недавно проблема табачного контрафакта остро стояла только в приграничных областях, то сейчас нелегальные сигареты находят по всей стране. Более того, их уже не только незаконно ввозят, но и активно производят в подпольных цехах в центральных регионах. Масштаб проблемы достиг таких размахов, что в правительстве решили ужесточить требования к маркировке сигарет. Уже с марта грядущего года каждую пачку будут помечать специальными цифровыми кодами.

Это не может не сказаться на цене сигарет. Есть ещё несколько факторов, которые неминуемо приведут к подорожанию табака. В первую очередь — повышение акциза с Нового года. К тому же уже в первом полугодии Госдума может рассмотреть законопроект, устанавливающий минимальную цену на табачную продукцию. Также планируется запретить и скидки на сигареты.

Расклад примерно такой: розничная цена на табак вырастет на 1517% в среднем с Нового года, — считает старший аналитик ГК "Альпари" Анна Бодрова. — Здесь 10% — рост акциза, 2% — рост НДС, остальное — влияние трат на маркировку и упаковку. Учитывать установку минимальной цены на табачную продукцию пока рано, так как её ещё нет. Думаю, что реально эта инициатива будет активно обсуждаться во второй половине следующего года.

<p>Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко</p>

По словам Анны Бодровой, сильнее всего подорожает сегмент люксового табака и сигарет, меньше — сигареты масс-маркета. Отчасти это связано с тем, что состоятельные покупатели в принципе меньше реагируют на повышение цены. Курильщики, которые привыкли из года в год покупать одни и те же сигареты, вряд ли захотят сменить марку, даже если привычная пачка сильно подорожает. Многие этого даже не заметят.

Зато покупатели дешёвых сигарет очень чувствительны к малейшим изменениям в цене. Рынок контрафакта стал динамично развиваться как раз после того, как стали активно дорожать легальные сигареты. Покупатели не обращали внимания ни на упаковку, ни на происхождение пачки. Многие из них и не скрывали, что знают — покупают контрафакт — и ничуть не жалели. Цена на нелегальные сигареты вполне могла быть в два раза ниже. Поэтому в дешёвом сегменте подорожание будет заметно куда ярче, чем в премиальном.

С учётом приблизительной доли акциза в условной средней цене сигарет, они могут подорожать на 3,5%4%, — считает директор аналитического департамента инвесткомпании ГХК "Golden Hills — КапиталЪ АМ" Михаил Крылов. — Стоимость генерации двухмерного кода в формате Data Matrix для одной пачки табака около 50 копеек. В этой связи наибольшего подорожания можно ожидать в сегменте дешёвых сигарет. Масштабы инфляции будут зависеть от расстояния между нижним пределом цен на сигареты и их фактической стоимостью сегодня.

Автор:
НВ
Нина Важдаева
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