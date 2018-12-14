Ключевую ставку повысили. Как подорожают кредиты и что будет с курсом рубля

В пятницу Центробанк повысил ключевую ставку до 7,75%. Это уже второе повышение за год. Лайф выяснил, как это отразится на ставках по кредитам, процентах по вкладам и курсе рубля.

В пятницу состоялось последнее в этом году заседание Центробанка. На нём рассматривался вопрос о повышении ключевой ставки. Причём до последнего многие финансисты сомневались, что это произойдёт. Решение казалось спорным. Тем не менее ключевую ставку повысили на 0,25% — до 7,75% годовых. Таким образом Центробанк пытается сохранить уровень годовой инфляции на отметке в 4%. Кстати, регулятор повышает ставку второй раз за год (первый раз в сентябре).

— Принятое решение носит упреждающий характер и направлено на ограничение инфляционных рисков, которые остаются повышенными, особенно в краткосрочной перспективе. Сохраняется неопределённость относительно дальнейшего развития внешних условий, а также реакции цен и инфляционных ожиданий на предстоящее повышение НДС,— заявили в Центробанке.

Банк России руководствовался ожиданиями, что рост инфляции превысит целевые уровни. Как считает главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах, это приведёт к удорожанию кредитов для бизнеса, ипотеки, снижению доступности потребкредитов, что, безусловно, будет негативно влиять на экономический рост.

Но есть и плюс. По словам Антона Табаха, ставки по депозитам и доходность по облигациям к марту могут оказаться ещё более привлекательными, для тех, у кого есть деньги.

— С октября-ноября банки уже отыгрывают ожидаемое ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ, — рассказал главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. — Так что резких изменений ставок по вкладам вслед за повышением ключевой ставки мы не ждём. Правда, тренд на повышение продолжится. В течение первого квартала следующего года ставки по вкладам могут увеличиться на 0,3–0,4 процентных пункта, а по кредитам — на 0,2–0,3 пункта.

Как отметил Антон Покатович, несмотря на продление сделки ОПЕК, ценовая конъюнктура нефти остаётся пониженной и может отличаться неуверенной динамикой до февраля-марта 2019 года. Это не позволит курсу рубля полноценно стабилизироваться. Кроме того, по его словам, рублёвые активы в I квартале 2019 года могут оказаться под давлением нарастающих санкционных и проинфляционных рисков. На повышение ставки существенное влияние оказало и возвращение ЦБ к покупке валюты на рынке с 15 января 2019 года. В этих условиях повышение ставки призвано снизить нервозность на рынке, а рубль получает поддерживающий импульс для укрепления в диапазоне 65,2–66,7.

— Основания для повышения ставки у ЦБ были, — считает эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский. — Инфляция в последние недели вновь начала набирать обороты. Подешевели лишь лососевая икра и кое-какие кондитерские изделия российского производства, но бурный старт ценников обеспечили овощи и алкоголь. Как следствие, решение ЦБ оказалось на поверку не столь неожиданным, как казалось раньше. Профучастники, конечно, совершенно не ждали понижения ставки, но его по факту и не произошло. Тем не менее базовым прогнозом всё же было её сохранение на уровне 7,5%.

По словам Владимира Рожанковского, сразу же после решения о повышении ставки рубль начал укрепляться, подскочив на 0,37% — до 66,25. Но движение это, как и ожидалось, не получило поддержки объёмами, и уже через полчаса всё практически вернулось на исходные позиции. После 20 декабря, по мере обналичивания трейдерами своих инвестиций перед длинными праздниками, скорее всего, как обычно, возникнет единомоментный пиковый спрос на российскую валюту. Аналитик считает, что это приведёт к небольшому укреплению, максимум до 65,20–65,40.

— Опять же, по уже сложившейся традиции, за новогодние праздники мы всю эту фору растеряем и выйдем из них при рубле 67–67,20, — заключает Владимир Рожанковский.