Алкоголь онлайн. Чем опасна покупка спиртного в Интернете

На сервисе "Яндекс. Маркет" появилась новая категория — "Алкоголь". Продажа спиртного онлайн в России сейчас запрещена, поэтому пользователи смогут только сравнить цены и узнать о наличии товара в магазине. Лайф разбирался, стоит ли узаконивать дистанционную продажу алкоголя и чем может быть опасна покупка спиртного в Сети.

Популярный сервис "Яндекс. Маркет" открыл новую категорию — "Алкоголь" в разделе продуктов. Там можно найти как крепкие спиртные напитки, так и пиво. Пока заинтересованные пользователи могут только сравнить цены на продукцию и обратиться к продавцу, чтобы узнать о наличии товара в магазине.

Стоит отметить, что в январе 2016 года реализация алкогольной продукции была взята под особый контроль государством. Так, все предприятия, торгующие спиртными напитками, включая продажу пива, сидра, медовухи, обязаны подключиться к ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система). В этой системе содержится вся информация о производстве, поставках и продаже алкоголя.

Однако до настоящего момента дистанционная продажа спиртного в онлайн-магазине в России запрещена законодательством. По словам Данатара Атаджанова, бренд-менеджера магазина алкогольной продукции MoscoWine, сейчас можно легально зарезервировать товар через интернет-витрину и забрать его в точке продаж офлайн.

— Таким образом покупка алкоголя в Интернете ничуть не опаснее покупки в обычном магазине. Чтобы обезопасить покупателей от контрафактного товара, развитые сервисы алкогольного ретейла внедрили в своё мобильное приложение сканер акцизных марок. Он определяет легитимность происхождения купленного алкоголя, — рассказал Лайфу Данатар Атаджанов.

Тем не менее недобросовестные продавцы нашли способы обходить запрет на продажу алкоголя через Интернет, используя мошеннические схемы. Например, на сайте предлагается покупка товара и получение бутылочки чего-нибудь крепкого или игристого в качестве подарка.

Такие прецеденты стали причиной введения дополнительных поправок в Федеральный закон № 171-ФЗ о запрете рекламы продажи спиртного в Интернете и СМИ. За нарушение этого закона взимаются штрафные санкции от 3000 до 5000 рублей для физических лиц, для должностных лиц — от 20 000 до 40 000 рублей и юридических лиц — от 100 000 до 300 000 рублей.

Таким образом, по словам представителя MoscoWine, реклама в Интернете скорее поможет сформировать культуру потребления алкоголя, нежели повысить на него спрос.

В январе 2018 года Министерство финансов РФ подготовило новый законопроект о продаже алкоголя через Интернет. Из доработанной версии законопроекта Минфина, размещённого на портале правовой информации, следует, что закон о легализации интернет-продаж спиртного вступит в силу с 1 января 2019 года. При этом в течение первого года возможна онлайн-торговля вином и шампанским с защищённым географическим указанием (ЗГУ) и защищённым наименованием места происхождения, а также пивом, пивными напитками, сидром и медовухой. Другие вина, а также весь крепкий алкоголь будут продаваться в Интернете только с начала 2020 года.

Против выступал Минздрав. В ведомстве опасаются, что из-за легализации онлайн-продажи алкогольных напитков нарушится установленный запрет на покупку данных товаров в ночное время, а также лицам, не достигшим совершеннолетия.

Однако эксперт Данатан Атаджанов считает, что продавцы спиртного будут действовать в рамках закона, а нарушить его будет практически невозможно.

— Продажи алкоголя онлайн, так же как и офлайн, контролируются государством через систему ЕГАИС. Поэтому продать напиток несовершеннолетнему будет практически невозможно. Кроме того, процесс контролируется системой оплаты — при получении необходимо предъявить паспорт, — пояснил эксперт Лайфу.

За легализацию интернет-торговли алкоголем выступает директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. Он считает, что таким образом сократится нелегальная продажа спиртного.

— В нашей стране в Интернете продают около 80% нелегального алкоголя. Это происходит уже много лет. Купить можно всё, что душе угодно — вплоть до якобы дорогого сорта виски, который на самом деле делают из гаражного дешёвого спирта. Поэтому необходимо легализовать продажу онлайн. Когда это будет разрешено, на интернет-рынке будет продаваться только качественная безопасная продукция, — заявил Вадим Дробиз.

За это выступает и Данатан Атаджанов. У эксперта оказалось схожее мнение с Вадимом Дробизом.

— К росту подпольных продаж приводят необоснованные запреты. Контроль за процессом покупки в Интернете гораздо жёстче, чем в обычной рознице, — говорит Данатан Атаджанов.

С юридической точки зрения получается совсем наоборот. Снятие запрета на дистанционную торговлю алкоголем может привести к росту теневого рынка, злоупотреблению спиртным несовершеннолетними, а также нарушению требований к розничной продаже алкогольной продукции. Они установлены Федеральным законом от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции". Такого мнения придерживается ведущий юрист Европейской юридической службы Александр Спиридонов.

— Инициаторы поправок в законодательство предлагают распространить все предусмотренные законом ограничения розничной продажи алкогольной продукции в Интернете. Время приобретения алкогольного товара будет отслеживаться не только по системе ЕГАИС, но и с помощью оплаты банковской карты. В случае покупки алкогольной продукции несовершеннолетними лицами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации виновное лицо подлежит привлечению к административной и уголовной ответственности. Указанные изменения лишь создадут дополнительные лазейки для нарушителей закона, а все ранее принятые меры по ужесточению правил продажи алкогольной продукции будут напрасны, — прокомментировал Лайфу Александр Спиридонов.

В "Яндексе" на запрос Лайфа не ответили.