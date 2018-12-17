Крипта зовёт ценой. Стоит ли вкладываться в биткоин

В пятницу биткоин рухнул ниже 3200 долларов, обновив очередной годовой минимум. Зарубежные аналитики призывают скупать цифровые деньги: крипта достигла дна и вот-вот начнётся взлёт. Лайф разбирался, стоит ли верить их прогнозам и покупать биткоин.

Прошлой зимой мало кто не задумался: а почему я не купил биткоин? Ходили легенды о тех счастливцах, которые взяли крипту ради эксперимента за копейки, а продали за миллионы. Действительно, курс биткоина вырос так стремительно, что за пару цифровых монет можно было в один миг купить квартиру или машину. Впрочем, криптохайп закончился так же быстро, как и начался. В этом декабре курс биткоина обновил годовые минимумы. Дошло до того, что его стало просто невыгодно майнить.

Впрочем, по мнению оптимистов, именно сейчас самое время наверстать упущенные возможности для тех, кто в прошлом году не успел заработать на крипте. Так, представители аналитической компании Weiss Ratings заявили, что биткоин сейчас фактически достиг дна, а значит, надо его покупать. Эксперты уверены: поскольку крипта снова начнёт расти, то все купившие её сейчас будут в плюсе. Более того, исследование Кембриджского центра альтернативного финансирования показало, что за этот год число верифицированных пользователей биткоина и других выросло на 80%. Всё это тоже давало основание аналитикам строить позитивные прогнозы.

— Мы поддерживаем взгляды той части экспертов, которые прогнозируют рост рынка криптовалют в 2019 году, — рассказывает вице-президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) по развитию технологий безопасности Александр Бражников. — Для этого есть целый ряд предпосылок. Во-первых, во второй половине 2018 года стала очевидна смена парадигмы в области регулирования цифровых активов — большинство национальных регуляторов перешло от запретительных мер к более конструктивному подходу. Так, Комиссия по ценным бумагам и биржам США сейчас находится в активном диалоге с представителями индустрии относительно разрешения запуска криптовалютного ETF, а Швейцария позиционирует себя как новая Силиконовая долина для блокчейн-проектов.

Во-вторых, по словам Александра Бражникова, в течение 2018 года целый ряд крупных финансовых организаций анонсировали масштабные проекты в этой области: Fidelity Investments вскоре начнут предоставлять услуги торговли криптовалютами, открывая доступ на рынок для 30 000 элитных инвесторов из числа своих клиентов; Международная биржа ICE запускает собственную торговую платформу Bakkt; биржа NASDAQ планирует начать торговлю фьючерсами на биткоин уже в первой половине 2018 года. В то время как частные инвесторы в панике распродают активы, ведущие финансовые институты уверенно анонсируют все новые проекты в сфере криптовалют. В РАКИБ считают, что приток на рынок институциональных инвесторов может стать одним из главных драйверов его роста в следующем году. Однако вопрос правильного входа в рынок сейчас особенно актуален — негативные настроения сохраняются. Александр Бражников считает вполне вероятным, что курсы в ближайшее время ещё будут тестировать новые минимумы.

— Во всех заявлениях есть доля правды, считает аналитик компании "Финист" Александр Агеев. — Интерес к биткоину не исчез, просто многие инвесторы ушли с рынка. Дешёвый биткоин — это как высокая температура тела у человека, так иммунитет борется с вирусом. В мире криптовалют ровно та же история. Индустрия переживает этап своего обновления, после которого наступит новый рывок в развитии, что поспособствует росту цен. Я также считаю, что сейчас благоприятный момент для набора объёмов [для покупок], но не стоит ожидать быстрых перемен. Заметный рост мы можем увидеть только к лету 2019 года до уровня 6000. В этом же году биткоин продолжит опускаться к уровню 3000 долларов.

Тем не менее не всё так хорошо на крипторынке, чтобы слепо верить оптимистам. Глава Экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн-технологиям при Госдуме РФ Артём Кольцов считает, что никаких значимых предпосылок к росту криптовалют сейчас нет. Летом 2018 года скептики говорили, что курс опустится до 2000. По мнению Артёма Кольцова, этот прогноз вполне может сбыться. Тем не менее в скором времени он ожидает отскока, поскольку финансовый маятник качается в системе от пессимистичного до оптимистичного настроения.

— Несмотря на известность американского агентства Weiss Rating, стоит десять раз подумать об инвестициях в криптовалюту, — считает аналитик ГК "Альпари" Владислав Антонов. — Рынок низколиквидный и очень высокорискованный. Если ты веришь в будущее криптовалюты и осознаёшь все риски, связанные с инвестициями, то цифровые монеты должны обязательно находиться в твоём портфеле. Вопрос в другом: когда инвестировать?

Можно поспорить о том, достиг ли биткоин своего дна. Владислав Антонов напоминает, что, когда в декабре 2017 года цена биткоина достигла отметки 19 891 доллар и упала до 10 700, была схожая ситуация. Инвесторы думали, что достигнуто дно и стоимость биткоина в январе 2018 года будет 30 000. Потом последовало падение до 9231 и 6000. Тогда известные компании тоже писали о достигнутом дне и начале ралли до 50 000 долларов. В итоге с февраля рынок перешёл к затяжному снижению.

— Напомню, дно у биткоина — это меньше 0,01 доллара, — продолжает Владислав Антонов. — 5 октября 2009 года в New Liberty Standard установили курс 1 доллар за 1309 биткоинов. В 2009 году 1 биткоин стоил 0,001 доллара. Сейчас стоит ждать нового падения. Уже в ближайшее время биткоин может опуститься до 2800–3000 долларов. При худшем сценарии уже перед новым годом он будет стоить 1800–2000. И даже при такой стоимости это не будет дном.

Рост числа криптоинвесторов на курс монет никак не влияет. Такое мнение высказывает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. По его словам, весь этот год цифровые монеты дешевели, хотя количество криптокошельков постоянно росло. Главный аналитик "Телетрейд групп" Олег Богданов настроен ещё более скептично. По его мнению, фундаментальных причин инвестировать в криптовалюту сейчас вообще нет. Это не бизнес, где есть прибыль или убытки, не облигации, где есть купон и доходность, не акции, где бывают дивиденды, а просто некая идея свободного денежного обращения, которую уже двадцать пятый или сотый раз пытаются продать инвесторам.

Эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов тоже считает, что интерес инвесторов к биткоину и вообще к рынку криптовалют в целом давно уже пропал. По его словам, те инвесторы, кто вкладывался в биткоин ещё с прошлого года, понесли огромные потери и сейчас живут надеждой на возврат хотя бы на 30% от инвестиций. По мнению аналитика, чем дольше биткоин торгуется по этим относительно низким ценам, тем меньше вероятность его отскока. На этом фоне не стоит ожидать роста биткоина. А его стоимость с начала следующего года, считает Гайдар Гасанов, может снизиться до 1500.

— Разворота по стоимости биткоина в сторону роста ещё нет, — считает аналитик Института трейдинга и инвестиций "Феникс" Евгений Удилов. — Соответственно, покупки криптовалюты сейчас нелогичны и опасны. Через каждые 200–400 долларов падения цены биткоина появляются аналитические заметки с решением о целесообразности купить этот актив. И находятся причины. Но основной фактор сейчас в том, что настроения продавцов не поменялись и не ослабли. Пока этого не произойдёт, покупать нельзя.

Однако все аналитики сходятся во мнении: биткоин — высокорискованный актив. В криптовалюту ни в коем случае нельзя инвестировать последние деньги. Сумма инвестиций не должна быть критична для бюджета. Одним словом, если и рисковать, то только "свободными" деньгами.