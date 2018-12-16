Связать и сшить. Как заработать на самодельной ёлке

В этом году в тренде самодельные ёлки. Лайф выяснял, какой хендмейд в моде, сколько стоит и как зарабатывают мастера перед Новым годом.

— Вязаные новогодние ёлки ручной работы! Шикарный подарок на праздник вашим близким и родным! Стоимость зависит от высоты, в среднем от 1200 — так выглядит одно из типичных предновогодних объявлений на сервисе "Юла".

Какие только ёлки не выставляются на продажу. Самые модные — это вязаные. Они могут быть как традиционного зелёного цвета, так и самых различных оттенков. Кроме того, ёлки делают из атласных лент и пластиковых пластин, вырезают из дерева, плетут из проволок. На сервисе "Ярмарка мастеров" есть даже мебель в виде ёлок. Угловая полка-стеллаж стоит, например, 12 тыс. рублей.

— Сейчас набирают популярность ёлки, сделанные самостоятельно из подручных материалов, — рассказывает эксперт потребительского рынка генеральный директор группы компаний TDI Наталья Орлова. — Это тренд, который пришёл к нам из Европы. Всё больше семей отдают предпочтение ёлкам ручной работы — и не всегда в целях экономии. Самодельную ёлку можно украсить чем угодно: игрушками, давно валяющимися на антресолях, конфетами, самодельными бусами, вязаными шарами. Чем необычнее будет ёлка и украшение — тем более стильной она будет считаться.

Кстати, цены на ёлки ручной работы отнюдь не низкие. В среднем они стоят в два раза дороже, чем покупные ёлки такого же размера. Для сравнения: средняя цена на живую российскую ель начинается от 950 рублей. Так, ёлка высотой 1,2 метра будет стоить в диапазоне 1,2–1,5 тыс. рублей, 1,5 метра — 1,8–2,5 тыс. рублей, 1,8 метра — 2,8–4 тыс. рублей, 2 метра — 3,5–5 тыс. рублей, 2,5 метра — 5–8 тыс. рублей. Стоимость датской ёлки начинается от 3,5 тыс. рублей. Дерево высотой 1,5–2 метра можно купить по цене от 7 до 12 тыс. рублей. Цена самых высоких и пышных ёлок может достигать 25 тыс. рублей. Сосна не менее популярна в качестве новогоднего украшения, чем традиционная ель. Она будет стоить в среднем на 1,5–3 тыс. дороже, чем российская ель, в зависимости от размера и пышности.

Искусственные ёлки, так же как и живые российские ели, будут стоить в диапазоне от 1 до 5 тыс. рублей. Совсем маленькую ёлочку, высотой от 0,5 до 1 метра, можно купить за 500–700 рублей. Их ассортимент огромен. Всё большей популярностью начинают пользоваться футуристические и минималистические модели, которые предлагают отойти от стандартов и посмотреть на главный новогодний символ с новой точки зрения. Это могут быть ёлки, состоящие из светящихся гирлянд, мишуры, деревянные, металлические и т. д. Они бывают самых разных цветов, чаще всего — серебряные, золотые, красные и синие. Стоимость таких образцов начинается от 1,5 тыс. рублей

Кстати, и обычную покупную ель можно необычно украсить. Например, продаются даже подставки под ёлку ручной работы. По словам Натальи Орловой, стоимость обычной подставки зависит от материала, внешнего вида и размера ёлки. Так, простенькие пластиковые подставки с ёмкостью для воды, предназначенные для ёлок до 1,5 метра, могут стоить в районе 700–1,2 тыс. рублей, для ёлок от 1,6 до 2 метров — от 1,2 до 1,8 тыс. рублей, для деревьев выше двух метров — от 1,8 до 4 тыс. рублей. Некоторые деревья можно приобрести в горшке с землёй, что очень удобно для тех, кто планирует весной пересадить дерево под окно или к себе на дачу. Стоимость таких ёлок в среднем на 1,5–2 тыс. рублей больше, чем обычных. При этом цена дизайнерской подставки или вручную украшенного горшка может быть в два раза выше, чем в магазине.

— Для тех, кто хочет сэкономить, рекомендуется покупать живые ели в лесничествах — там стоимость их в десятки раз ниже, чем на ёлочных базарах или в магазинах, — советует Наталья Орлова. — Стоимость дерева зависит от высоты и складывается из расчета 40–50 рублей за метр. Так, ёлку высотой до двух метров можно купить за смешные деньги — 150–250 рублей, а высокие деревья стоят не дороже 500 рублей. Лесничества, которые продают ели в розницу, можно найти во всех регионах и областях страны, только на территории Московской области их около 19. К любому дереву продавец выдаст сертификат, что ёлка приобретена на законных основаниях. Это те же самые деревья, которые мы видим на ёлочных базарах, только несравнимо дешевле.