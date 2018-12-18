Без защиты на дороге. Чем опасны лжестраховщики

За год — с 1 сентября 2017 года по 31 августа 2018-го — количество заблокированных Центробанком сайтов лжестраховых компаний выросло в 1,8 раза — до 81. Это следует из последнего отчёта центра по борьбе с киберпреступностью (ФинЦЕРТ) при регуляторе, с которым ознакомился Лайф. В документе говорится, что мошенники активизировались в связи с введением электронного ОСАГО. Как вычислить псевдостраховщиков и защититься от махинаций?

По прогнозам Центробанка, в следующем году число ресурсов псевдостраховых компаний будет расти. По оценкам компании Zecurion, в этом году от действий лжестраховщиков пострадало 6 тысяч россиян, ущерб составил 200 млн рублей. По сравнению с прошлым годом эти показатели выросли на 5%. В группе риска находится ещё 200–300 тысяч граждан.

Центробанк мониторит мошеннические схемы в Интернете и блокирует поддельные сайты злоумышленников. По данным ФинЦЕРТа, за год количество ресурсов лжестраховых компаний, закрытых Банком России, выросло с 45 до 81. В отчёте говорится, что в следующем году число мошеннических ресурсов продолжит рост из-за развития электронного ОСАГО. Регулятор не ответил на запрос Лайфа, какие именно схемы обмана россиян практикуют лжестраховщики и каково количество пострадавших от их деятельности.

По оценкам руководителя Zecurion Analytics Владимира Ульянова, в этом году от действий псевдостраховых компаний пострадало 5–6 тысяч россиян, ущерб составил 200 млн рублей. По сравнению с прошлым годом эти показатели увеличились на 5%. В группе риска находится ещё 200–300 тыс. клиентов, отметил Владимир Ульянов.

Как правило, мошенники имитируют сайты официальных компаний, звонят людям и предлагают электронный полис ОСАГО со скидкой, который по факту является фальшивым, пояснили Лайфу в пресс-службе "Росгосстраха". В организации уточнили, что злоумышленники продают поддельные документы за 5500–7000 рублей. Сейчас цена за ОСАГО в разных страховых компаниях составляет 8000–12000 рублей. Реквизиты для оплаты ОСАГО лжестраховщики направляют клиентам в мессенджерах или социальных сетях.

После перечисления денег "агенты" либо перестают выходить на связь, либо присылают покупателю PDF-документы, скопированные с настоящих бланков электронных полисов ОСАГО. На них даже могут стоять подписи и печати, но информация об этих документах отсутствует в базах данных страховщиков, соответствующие "полисы" являются недействительными. Страховые компании не несут ответственности по таким документам, а в ГИБДД они будут приравнены к отсутствию полиса. В 2017 году "Росгосстрах" выявил 17 ресурсов, которые маскировались под компанию, за этот год — 28, уточнили в пресс-службе организации. Там пояснили, что в прошлом году получили несколько сотен сообщений от обманутых автовладельцев, а в этом году — 625.

— Люди теряют деньги за покупку фальшивого полиса, а при аварии терпят убытки, так как оказываются незастрахованными, — отметила управляющий партнёр аудиторской компании 2К Тамара Касьянова.

По словам Тамары Касьяновой, слишком низкая цена за полис ОСАГО уже должна вызывать обоснованные подозрения. Автовладельцам стоит помнить о том, что на текущий момент скидок на ОСАГО не бывает, так как тарифы регулируются законодательно, и надо сразу насторожиться, если какой-то сайт или агент предлагает этот вид страхования по значительно меньшим ценам, согласны в "Росгосстрахе".

Тамара Касьянова советует автомобилистам проверять всю информацию при звонках с предложением оформить электронное ОСАГО.

— Нужно записать название компании, номер телефона, имя сотрудника, — пояснила Тамара Касьянова. — Все эти данные необходимо проверить в Интернете. Зайти на ресурс страховщика и сверить телефон, посмотреть тарифы на полис и порядок их оформления. Удостовериться, что страховщик находится в реестре ЦБ. Для этого надо посетить сайт регулятора, раздел "Субъекты страхового дела".

Если вы обнаружили злоумышленников или стали их жертвой, нужно немедленно обращаться в Российский союз автостраховщиков и правоохранительные органы, советует Тамара Касьянова. Впрочем, далеко не все потерпевшие считают ущерб в несколько тысяч рублей существенным, поэтому не пишут заявление в полицию, добавили в пресс-службе "Росгосстраха". Они обращаются в правоохранительные органы только после аварии. Эксперты рекомендуют самостоятельно оформлять электронные полисы ОСАГО на официальных сайтах страховщиков.

Как узнать, что тот или иной сайт действительно принадлежит страховой компании? Если указать название компании в поисковике, например в "Яндексе", то возле ссылок на официальный ресурс организации будет значок "Реестр ЦБ", указали в "Росгосстрахе". Он означает, что сайт принадлежит страховщику, который занесён в единую государственную базу субъектов страхового дела ЦБ.

Что должно вызывать подозрения? Например, если речь идёт о калькуляторах, где запрашиваются персональные данные, в адресной строке должен быть протокол https (этот протокол сайта указывает на его законность), а не http, пояснили в "Росгосстрахе". Насторожить должно и то, что сайт зарегистрирован не в домене .ru, а в одном из доменов .com, .website, .москва, .online, добавили в компании. Признаком сайта-мошенника является и наличие только формы обратной связи при отсутствии стандартных контактов — телефона или e-mail для связи. Также при поиске сайта страховой компании через "Яндекс" или Google по запросу "название + сайт" нужно смотреть первое место в органической, а не в рекламной выдаче, резюмировали в "Росгосстрахе".